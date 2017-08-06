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«А что такое диуретик? Это же наркотик!» Почему Зарипов в шоке и трансе (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«А что такое диуретик? Это же наркотик!» Почему Зарипов в шоке и трансе (видео)

После матча СКА – «Магнитка» (4:2) к прессе вышел вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Речь снова зашла о Данисе Зарипове…

Как вы помните, форвард «Магнитки» Данис Зарипов сдал положительную допинг-пробу. А объявили о ней, когда уже Зарипов перешел в «Ак Барс». 36-летний ветеран получил двухлетнюю дисквалификацию.


- Есть ли шансы, что можно сократить срок этого наказания? – спросил я у Величкина.

- Да, шанс есть. Несколько дней назад мы собирались с очень опытными юристами по спорту. Они были в шоке от того, что от нас услышали.

Наверное, мы и Данис недооценили это событие. Думали, это ничто, никакой не допинг. Все само собой рассосется. Но такое даже с пылинкой не происходит.

Сейчас мы подключили лучшие силы. Можно винить кого угодно, но я знаю игроков во всех командах. Что они делали, что принимали, чем баловались. Однако к Данису это применить нельзя.

Что ж, будем доказывать его правоту. Вокруг Даниса собралась бригада с участием «Ак Барса», «Магнитки», лиги, федерации, лучших адвокатов-международников. И нам по силам если не убрать эту дисквалификацию, то сократить ее до минимума.

- Как эта ерунда попала в организм Зарипова? 

- Когда неспециалисты начинают писать в прессе и называть препараты, которые звучат мудрено, то народ начинает думать: «А что такое диуретик? Это же наркотик!»

Ребята, это смешно! Любой чай для похудения, таблетка от снижения давления и головной боли может дать такой эффект.

Я тоже специалист, и не хочу в это вдаваться. Но это не допинг! И вообще ничто!

Как оно могло к Данису с его опытом? Сейчас все ломают голову. Мы по минутам отслеживаем то, что делал Зарипов накануне этого анализа.

Что произошло? Это может быть элементарный чай в ресторане! Или какая-то добавка.

Мы попросили доктора, и он перелопатил все препараты. Все сдал на анализы. Он ищет, где мог появиться этот диуретик.

А что касается псевдоэфедрина, то он в норме. Ниже порога. О нем вообще не идет речь! Этот псевдоэфедрин в организме каждого человека вырабатывается самостоятельно. И обвинение в применении стимулятора – бред. Иначе можно было бы выразить сожаление, посыпать голову пеплом и пойти отдыхать. Но здесь другая история!

Поэтому Зарипов в шоке, в трансе. Но шансы есть. Мы за него поборемся!

! Полное интервью Геннадия Величкина смотрите на видео

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