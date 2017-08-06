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«Не понимаю, почему спрашивают о Кокорине!» Чем недоволен Манчини после победы

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Не понимаю, почему спрашивают о Кокорине!» Чем недоволен Манчини после победы
Фото: ФК «Зенит»

Главный тренер «Спартака» призывал не терять голову, а главный тренер «Зенита» отказывался идеализировать команду и матч.

«Пашалич не захотел уехать»

Под руководством Карреры «Спартак» в чемпионате России потерпел пять поражений, это – шестое. Два матча – 0:3, один – 0:4, один – как раз «Зениту» - 2:4. И, наконец, «Уфе» 0:1. 

– В футболе так бывает, – философски заметил Каррера. – Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

– Оцените ошибку Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему ворота в следующий матч?
– Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.

– Вы упомянули две индивидуальные ошибки. Почему они произошли?
– Повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.

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– Оцените поступок Луиса Адриано: в конце матча произошла стычка.
– Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.

– Как оцените дебют Пашалича и не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?
– Нет (смеется). Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами.

«Не все футболисты пока в идеальной форме»

Главный тренер «Зенита» наверняка еще не до конца понимает, какую радость подарил городу. Он невозмутим и выглядит так, будто одержал рядовую победу.  

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– Никакого секрета нет, – скромно сказал Манчини. – Это был сложный матч против хорошей команды. Мы показали качественную игру и заслужили эту победу. Не все футболисты дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа. Что касается Мамманы, он тренировался практически всю неделю, показал хороший уровень. Не считаю решение выпустить его в основном составе риском. 

– Что вы сделали с Кокориным? Он лучший игрок чемпионата.
– Мне задают очень много вопросов про Кокорина, я не понимаю, почему. Он делает то, что должен - играет и забивает голы. У него большой потенциал, ему есть куда расти и развиваться.

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– О чем была записка, которую вы передали Кришито после пятого гола?
– Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались, я хотел подсказать им. что нужно делать.

– Вы полностью поменяли состав по сравнению с матчем в четверг. С чем это связано? 
– Изменения в составе необходимы, когда такой полный график. Состав в четверг был экспериментальный, я взял на себя определенные риски. Но это все было запланировано.

– Что скажете о прогрессе Далера Кузяева?
– Далер - молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке. Но у него, как и у многих других, есть куда расти, прогрессировать. Он достиг многого, но многое еще впереди. 

– Как оцениваете поведение Терентьева в конце матча?
– Терентьев ни при чем. Он ответил на нападки Адриано. Ничего такого в действиях Терентьева не вижу.

Пресс-конференция уже закончилась, но Роберто Манчини вдруг решил сказать что-то еще.

– Я благодарю болельщиков за поддержку, которую мы сегодня видели. Я надеюсь, что той ситуации с крышей, которая сегодня произошла, больше не повторится.

Главный тренер «Зенита» говорит о крыше уже второй раз: перед игрой с «Бней Иегудой» итальянец хотел, чтобы крыша была закрыта. И если в прошлый раз погода не подвела, в этот разминку пришлось прерывать из-за града.

Впрочем, не менее удивительно, что после такой победы над «Спартаком» итальянец не думает радоваться, а ищет недостатки – в себе, команде и стадионе. Идеально должно быть все.

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Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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