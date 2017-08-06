«Не понимаю, почему спрашивают о Кокорине!» Чем недоволен Манчини после победы
Главный тренер «Спартака» призывал не терять голову, а главный тренер «Зенита» отказывался идеализировать команду и матч.
«Пашалич не захотел уехать»
Под руководством Карреры «Спартак» в чемпионате России
потерпел пять поражений, это – шестое. Два матча – 0:3, один – 0:4, один – как раз
«Зениту» - 2:4. И, наконец, «Уфе» 0:1.
– В футболе так бывает, – философски заметил Каррера. – Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.
– Оцените ошибку
Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему ворота в следующий матч?
– Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.
– Вы упомянули две индивидуальные
ошибки. Почему они произошли?
– Повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.
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– Оцените поступок
Луиса Адриано: в конце матча произошла стычка.
– Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.
– Как оцените дебют
Пашалича и не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?
– Нет (смеется). Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами.
«Не все футболисты пока в идеальной форме»
Главный тренер «Зенита» наверняка еще не до конца понимает, какую радость подарил городу. Он невозмутим и выглядит так, будто одержал рядовую победу.
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– Никакого секрета нет, – скромно сказал Манчини. – Это был сложный матч против хорошей команды. Мы показали качественную игру и заслужили эту победу. Не все футболисты дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа. Что касается Мамманы, он тренировался практически всю неделю, показал хороший уровень. Не считаю решение выпустить его в основном составе риском.
– Что вы сделали с
Кокориным? Он лучший игрок чемпионата.
– Мне задают очень много вопросов про Кокорина, я не понимаю, почему. Он делает то, что должен - играет и забивает голы. У него большой потенциал, ему есть куда расти и развиваться.
Александр Кокорин: Если получится, буду забивать в каждом матче
– О чем была записка,
которую вы передали Кришито после пятого гола?
– Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались, я хотел подсказать им. что нужно делать.
– Вы полностью
поменяли состав по сравнению с матчем в четверг. С чем это связано?
– Изменения в составе необходимы, когда такой полный график. Состав в четверг был экспериментальный, я взял на себя определенные риски. Но это все было запланировано.
– Что скажете о
прогрессе Далера Кузяева?
– Далер - молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке. Но у него, как и у многих других, есть куда расти, прогрессировать. Он достиг многого, но многое еще впереди.
– Как оцениваете
поведение Терентьева в конце матча?
– Терентьев ни при чем. Он ответил на нападки Адриано. Ничего такого в действиях Терентьева не вижу.
Пресс-конференция уже закончилась, но Роберто Манчини вдруг
решил сказать что-то еще.
– Я благодарю болельщиков за поддержку, которую мы сегодня
видели. Я надеюсь, что той ситуации с крышей, которая сегодня произошла, больше
не повторится.
Главный тренер «Зенита» говорит о крыше уже второй раз:
перед игрой с «Бней Иегудой» итальянец хотел, чтобы крыша была закрыта. И если
в прошлый раз погода не подвела, в этот разминку пришлось прерывать из-за
града.
Впрочем, не менее удивительно, что после такой победы над «Спартаком» итальянец не думает радоваться, а ищет недостатки – в себе, команде и стадионе. Идеально должно быть все.
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Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция