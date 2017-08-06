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Валерий Рейнгольд: «Спартак» остается сильнейшей командой РФПЛ

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартак» остается сильнейшей командой РФПЛ
Фото: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после поражения красно-белых в 4-м туре РФПЛ от «Зенит» (1:5) поддержал москвичей.

– Я ошибся с прогнозом. Ничего общего с  увиденным. Я видел только одну команду – «Зенит». Питерцы – молодцы. Показали достойный футбол. Украшение дня. Ничего не скажешь, а «Спартак» провалил все что можно. Старались, бегали, но все невпопад.

Я не понял, почему в основе вышел Попов, а Зе Луиш остался в запасе. Зе Луиш может продавить оборону, а вышел технарь, который потерялся. Общая картина: по всем футбольным показателям «Зенит» сильнее. Хороший урок «Спартаку» на будущее.

Москвичи должны опуститься на землю. Хватит праздновать чемпионство. Нужно, чтобы каждый футболист провел самоанализ.

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– Еще какие выводы?
– Нельзя опускать руки, когда проигрываешь. Да, 0:1. Почему бросили играть?

– Согласны ли вы с тем, что только в составе «Спартака» Андрей Ещенко провел игру на высоком уровне?
– Да. Он сражался, не терял позицию и практически не потерял лица. Остальные все провалились. Хорошо, что следующая игра с тульским «Арсеналом». Не будет такого напряга. Хочу, чтобы ребята как можно быстрее забыли этот кошмар, который в их жизни произойдет еще не раз. Это будет и со «Спартаком» и с «Зенитом». Ни одна команда от этого не застрахована.

– Изменили свое мнение о силе состава «Зенита»?
– Не могу судить по одной игре.

– То есть, не считаете, что у «Зенита» сильный состав?
– Не считаю. Впереди еще 30 с лишним матчей. Или я начну дифирамбы «Зениту» петь, а они следующую игру провалят. Сегодня они были намного сильнее, но хоронить «Спартак» не буду. Перед этой игрой москвичи то выглядели предпочтительнее. Получилось наоборот. Подождем еще три-четыре тура. Могу похвалить только за эту игру.

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– На следующую игру в составе «Спартака» какие бы вы произвели изменения?
– Никаких. Проиграла команда, а не один человек. В чем они ошиблись, я сказал: «Хватит праздновать. Включайтесь в работу». Я в команду верю. И семь очков от первого места можно отыграть.

– «Спартак» все равно самая сильная команда по составу?
– Да. И буду так считать, пока не произойдет что-то сверхъестественное.

– А это не сверхъестественное?
– Нет. В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям» и «Ростов» со счетом 0:3 и 0:4. Бывает. И «Зенит» на прошлой неделе проиграл команде, которой и на карте футбольной нет. Состав сильный, иначе бы команда не выиграла чемпионат России. Я знаю потенциал этой команды и силу игроков.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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