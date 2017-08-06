Родион Гатауллин: Болт не хочет, чтобы люди испытывали к нему жалость

Серебряный призер Олимпийский игр в прыжках с шестом Родион Гатауллин поделился с корреспондентом «Советского спорта» своим мнением о результатах российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне с 4 по 13 апреля.

О завершении карьеры Усейна Болта

К мысли о завершении карьеры Болт пришел не внезапно, а достаточно давно. Он заранее объявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. Не рановато ли закончил? Это каждый сам для себя определяет. Видимо, Усейн устал, может быть, мотивации уже не хватает, а работать надо много.

То, что он проиграл свой последний забег, в некотором роде, показательно. Когда такой великий человек проигрывает, его становится жалко. Видимо, он не хочет, чтобы люди испытывали к нему жалость. Его карьера в любом случае шла на спад, так происходит практически со всеми, когда возраст подбирается к 30 годам. У всех этот процесс происходит по своему, но надо учитывать результаты, которые Болт показывал на протяжении карьеры, все это не прошло бесследно.

О победе Джастина Гэтлина

Гэтлин – великий спринтер, вне зависимости от всех историй, которые с ним приключались. Поэтому, именно он и выиграл в этой ситуации. Уж кому-кому, а ему проиграть незазорно, даже для Болта.

А что касается его «подвигов»… В первую очередь, это должно быть на совести людей, которые его в свое время окружали. Ну и, конечно, на совести тех, кто позволяет таким спортсменам выступать. Коль уж в ИААФ существуют двойные стандарты, то к этой организации и нужно предъявлять претензии, а не к Гэтлину.

О двойных стандартах

Когда одним позволяют выступать, а другим в такой же ситуации запрещают, вот с этими вещами нужно бороться. Они дисквалифицируют целую страну, и в то же время, позволяют американцам делать такие вещи. Как бороться с двойными стандартами? Нам надо становиться лучше, надо показывать всем пример. Мы должны быть чище, чем все остальные, и указывать другим на нечестную игру. Быть впереди планеты всех в борьбе за чистоту спорта.

О выступлении Ильи Мудрова

Илья при всем его таланте не очень стабилен. И он всегда был таким. Поэтому надеяться на то, что именно на чемпионате мира он покажет свои лучшие прыжки, было сложно. Квалификационный норматив был 5,75 м, а он в этом сезоне даже 5,70 м не брал. Да, в прошлом году у него были хорошие прыжки, но, опять же, не всегда. То хорошо, то совсем никак. Даже если бы он прошел квалификацию, то дальше вряд ли что-то смог бы показать. С другой стороны, кого допустили, тот и поехал.

О четвертом месте Александра Менькова

Меня всегда немного подбешивает, когда про кого-то говорят: «все ждали от него медали»! Спортсмен пашет, работает, а кто-то надеется и потом разочарован. Могу сказать, что после серии травм, которая мучила Александра после чемпионата мира в Москве, другой и завязать мог бы. А он вернулся на высочайший уровень, демонстрирует отличные прыжки. Да, все решили сантиметры, и при определенной удаче он мог бороться за медаль.

В первой попытке Александр показал великолепный прыжок, потом рисковал с целью прыгнуть еще дальше, пошли заступы. Просто так сложилась ситуация, ему не повезло. Но я считаю, что Меньков выступил более чем достойно.

Плюс, не стоит забывать, что Александр больше двух лет не выступал на международных соревнованиях. А это опыт. Тонкие чувства, которые испытывает спортсмен на крупных состязаниях, теряются. Это и произошло с Меньковым.

О скандале между Александром Лесным и судьями

Мне кажется, что вся эта история произошла, потому что не было людей, которые могли бы Александру что-то подсказать. Не было тренера, не было руководителей. Александр мог бы подать протест и попросить, чтобы зафиксировали результат тех попыток, которые ему не засчитали. Возможно, в таких условиях ему бы удалось отстоять свое участие.

А тут он пошел разбираться сам, начал препираться с судьей, что было абсолютно бесполезным. Опять же, опыт международных соревнований у Лесного очень скромный. Все это и сыграло роль.

Об отсутствии российских тренеров и массажистов на ЧМ

То, что наша делегация приехала в Лондон в максимально усеченном составе, у наших спортсменов нет тренеров и массажистов – это очень большая проблема. Ребята сами по себе, у них нет никакой поддержки – ни моральной, ни со стороны тренера.

Ты приехал туда, никому не нужный, тебе сказали: «ну ладно, так уж быть, езжай, но вот на таких условиях» и это унизительно. То, через что приходится проходить ребятам на этом чемпионате мира, очень неприятно.

Я совсем недавно ездил с дочерью на юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике и сам испытал это. Ты не можешь представлять свою страну, не имеешь права появиться в футболке, которая могла бы указывать, из какой ты страны.

Все вокруг общаются, это же форум, спортсмены друг друга обсуждают. А потом они смотрят на твою аккредитацию и спрашивают: «ребят, вы откуда?». Ты говоришь: «из России». Но не все в курсе что происходит, а у тебя на карточке написано какое-то «ANA». Что еще за «ANA»? Это просто унизительно!

Кроме того, ты лишен помощи тренеров, врачей, массажистов, тех, на кого можно опереться. Ты и так находишься под постоянным давлением, а тут еще и остаешься брошенным на произвол судьбы. И ты ни к кому не можешь обратиться. Кто тебе поможет?

Вряд ли организаторы смогут предоставить тебе массажиста, например. Тем более, массаж – это вещь достаточно индивидуальная. Одно дело – массажист команды, с которым ты последние полгода провел на сборах, и который знает все твои болячки. И совсем другое – незнакомый человек, которому на тебя просто по барабану.