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Развод по-итальянски. Делайте ставки: Когда «Спартак» простится с Каррерой?

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Масссимо Каррера
Масссимо КаррераФото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о разгроме чемпиона в Питере.

Вот только не надо оваций – дескать, ах, какого супертренера себе «Зенит» отхватил. Когда-нибудь Роберто Манчини, возможно, таковые и заслужит. Но не сейчас.

Тот факт, что какая-то команда сровняла «Спартак» работы Массимо Карреры с землей, еще не повод для пылких комплиментов ее тренеру. А то  ведь Манчини будет поставлен тем самым на одну доску с Вадимом Скрипченко, скажем.  Ну не обидно для итальянца?! Скрипченко-то не успел даже толком принять малохольные «Крылья», как те всыпали  красно-белому воинству по самое «не хочу». Что не помешало им впоследствии скоропостижно покинуть премьер-лиговое общество.

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Предвкушая «дерби сезона», многие из нас упустили из внимания два обстоятельства. Одно упущение простительно. Я вот, например, только увидев, как Каррера с Манчини обмениваются приветствиями перед матчем, задумался: а ведь в итальянском обществе, сколько помнится, весьма влиятелен иерархический фактор. Или, другими словами, принцип старшинства. Что в семье, что в сообществах. И с этой зрения уже не удивляет, что на «Крестовском» Каррера не противопоставил  более статусному коллеге ровным счетом ничего тренерского. Ну, кроме отчаянного желания его игроков кусаться – когда до соперника можно было дотянуться.

Эти сугубо итальянские нюансы  сделали развод тренеров-земляков по разным  этажам профессии еще более контрастным. Манчини, проштудировавший все важные разделы тренерской науки. И Каррера, на фоне ученого коллеги, - волшебник-самоучка. У одного линия игры прочерчена знающей рукой – у другого она идет зигзагом.   «Зенит» жалил прицельным прессингом, сразу перетекавшим в отрепетированный налет. Обнаружение коридоров, подстройки – все, как тренер прописал. У «Спартака» же колючий групповой отбор  оставался ценностью без продолжения.

А вот вам второе ключевое обстоятельство: шестью днями раньше «Спартак» пылко сыграл с «Краснодаром». А два пылких матча кряду – даже с недельным интервалом – и в прошлом сезоне красно-белым были не под силу. И как только в ногах  Фернандо (в эпизоде перед первым голом «Зенита») заскрежетали тормоза – разгромом запахло явственно. Да и то сказать: «Спартак», попадая периодически в «мертвую зону», за единственным исключением (дома с «Уфой») по-другому-то и не проигрывает при Каррере.

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Так что радикальных выводов после происшествия на  «Крестовском» у меня больше по «Спартаку», чем по «Зениту». Манчини же пока нужно однозначно поблагодарить за Кокорина – словно Сергей Фурсенко выбирал самого подходящего тренера именно для воскрешения бывшей надежды сборной.

А у «Спартака» крупные проблемы. И чем дальше, тем будут крупнее. Ставка Карреры на два козыря – эмоцию и функцию – постепенно приведет к тотальному провалу. Потому что  оба этих источника от чрезмерного применения имеют свойство мелеть.

И не видно, кто и как сумеет в клубе приближающийся кризис предотвратить. В контексте скорого открытия второго фронта число тренеров, которых после встреч их команд со «Спартаком» захочется назвать великими, резко увеличится.

Итого. Дальновидным букмекерам предлагать завести новую линию ставок: через какое время «Спартак»  поймет, что единственный выход из тупика –  проститься с Массимо Каррерой? Горячо его, разумеется, поблагодарив.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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