Развод по-итальянски. Делайте ставки: Когда «Спартак» простится с Каррерой?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о разгроме чемпиона в Питере.

Вот только не надо оваций – дескать, ах, какого супертренера себе «Зенит» отхватил. Когда-нибудь Роберто Манчини, возможно, таковые и заслужит. Но не сейчас.

Тот факт, что какая-то команда сровняла «Спартак» работы Массимо Карреры с землей, еще не повод для пылких комплиментов ее тренеру. А то ведь Манчини будет поставлен тем самым на одну доску с Вадимом Скрипченко, скажем. Ну не обидно для итальянца?! Скрипченко-то не успел даже толком принять малохольные «Крылья», как те всыпали красно-белому воинству по самое «не хочу». Что не помешало им впоследствии скоропостижно покинуть премьер-лиговое общество.

Предвкушая «дерби сезона», многие из нас упустили из внимания два обстоятельства. Одно упущение простительно. Я вот, например, только увидев, как Каррера с Манчини обмениваются приветствиями перед матчем, задумался: а ведь в итальянском обществе, сколько помнится, весьма влиятелен иерархический фактор. Или, другими словами, принцип старшинства. Что в семье, что в сообществах. И с этой зрения уже не удивляет, что на «Крестовском» Каррера не противопоставил более статусному коллеге ровным счетом ничего тренерского. Ну, кроме отчаянного желания его игроков кусаться – когда до соперника можно было дотянуться.

Эти сугубо итальянские нюансы сделали развод тренеров-земляков по разным этажам профессии еще более контрастным. Манчини, проштудировавший все важные разделы тренерской науки. И Каррера, на фоне ученого коллеги, - волшебник-самоучка. У одного линия игры прочерчена знающей рукой – у другого она идет зигзагом. «Зенит» жалил прицельным прессингом, сразу перетекавшим в отрепетированный налет. Обнаружение коридоров, подстройки – все, как тренер прописал. У «Спартака» же колючий групповой отбор оставался ценностью без продолжения.

А вот вам второе ключевое обстоятельство: шестью днями раньше «Спартак» пылко сыграл с «Краснодаром». А два пылких матча кряду – даже с недельным интервалом – и в прошлом сезоне красно-белым были не под силу. И как только в ногах Фернандо (в эпизоде перед первым голом «Зенита») заскрежетали тормоза – разгромом запахло явственно. Да и то сказать: «Спартак», попадая периодически в «мертвую зону», за единственным исключением (дома с «Уфой») по-другому-то и не проигрывает при Каррере.

Так что радикальных выводов после происшествия на «Крестовском» у меня больше по «Спартаку», чем по «Зениту». Манчини же пока нужно однозначно поблагодарить за Кокорина – словно Сергей Фурсенко выбирал самого подходящего тренера именно для воскрешения бывшей надежды сборной.

А у «Спартака» крупные проблемы. И чем дальше, тем будут крупнее. Ставка Карреры на два козыря – эмоцию и функцию – постепенно приведет к тотальному провалу. Потому что оба этих источника от чрезмерного применения имеют свойство мелеть.

И не видно, кто и как сумеет в клубе приближающийся кризис предотвратить. В контексте скорого открытия второго фронта число тренеров, которых после встреч их команд со «Спартаком» захочется назвать великими, резко увеличится.

Итого. Дальновидным букмекерам предлагать завести новую линию ставок: через какое время «Спартак» поймет, что единственный выход из тупика – проститься с Массимо Каррерой? Горячо его, разумеется, поблагодарив.

