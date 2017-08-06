«Краснодар» вновь потерял очки, там, где этого делать не должен был – в домашнем матче против «Урала» (1:1).

Возможно, «Краснодаре» в тупике. Утверждать наверняка не буду из уважения к молодому клубу, делающему очень много умных и правильных вещей. И к Шалимову, который говорит о футболе так, что ты понимаешь: этот человек может быть большим тренеров.

Но спасительный гол Гранквиста с пенальти на последних минутах ничего не меняет – команда Шалимова, явно желавшая сделать в этом сезоне очередной качественный шаг, столкнулась с теми же проблемами, что и весной.

Снова травмы, выкашивающие половину состава. Так быть не должно. Почему столько мышечных повреждений? Почему это все повторяется из сезона в сезон? Ни одна команда в мире не справится без трех-четырех основных игроков. Ни одна. Да, футболисты потихоньку восстанавливаются – к «Уралу» вернулся Подберезкин, ранее выздоровели Каборе, Газинский, на подходе, должно быть, Лаборде. Но ведь им всем нужно время, чтобы выйти на пик формы. Кто даст это время? Тот же Подберезкин в итоге был заменен в перерыве – на Перейру.

И снова нервы, камбэки с командами, с которыми «Краснодар» должен уверенно брать свое. Подобные мучения с уступающими в классе соперниками (во втором туре хозяев напряг «Тосно») говорит о том, что в игровом коде «быков» есть ошибка.

Если при выходе в атаку, игроки регулярно обрезают, что, кстати, тоже часто случалось в прошлом сезоне, значит - они либо не готовы играть в быстрый современный футбол, либо не понимают, как это делать. И то, и другое – печально. Тратя столько сил на ничью с «Уралом» - и эмоциональных, и физических, играть на три фронта будет просто невыносимо.

Если после обычной подачи со стандарта защитник соперника – в этот раз это был Ароян - оказывается в полном одиночестве, то о каких медалях можно говорить?

Если из 25 ударов (11 в створ) ни забивать с игры ни одного гола, значит – качество созданных моментов было невысокого уровня. А это опять же к слову об игровом коде.

Поймите правильно: «Урал» хорошая команда, а Тарханов к моему глубочайшему убеждению завез в Россию тики-таку для бедных. Вообще, это очень круто, что при ограниченном ресурсе, теряя лидеров, екатеринбургский клуб продолжает держать марку.

Но разговор о другом. О «Краснодаре» и его ошибках, которые, к сожалению повторяются. В этом беда: нервы, подвиги, преодоления на фоне травм – все это уже было в рубрике «смотрите в предыдущих серия». А значит – решения не найдено. Или найдено, но неверное. Следовательно – продолжается хождению по кругу. «Краснодар в предыдущих сезонах уверенно шел наверх. С каждым годом команда прибавляла в мускулистости, зрелости, опыте.

Не хватало только одного – умения держать удар. «Краснодар» двухгодичной давности был с хрустальной челюстью – пропустив удар, он редко оправлялся. Команда Шалимова, казалось, в этом значительно прибавила. Вспомнить хотя бы героическую победу над «Зенитом» или уверенную победу в начале сезона в Казани. Но теперь «Краснодар» стало шатать – он то прекрасен, как утро в Испании, то устал и безыдеен, как работник бургерной. К концу осени должна наступить определенность. Иначе симпатичный клуб ждет еще один потерянный год.