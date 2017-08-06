«В Питере – пять!» Как твиттер реагирует на итоги матча «Зенит» – «Спартак»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Зенита"Фото: ФК «Зенит»
Пользователи твиттера после разгрома в матче «Зенит» – «Спартак» шалили, креативили, веселились и грустили. «Советский спорт» собрал самое яркое.
Лаконично об итогах матча:
6 августа 2017 г.
Злобно – от жителей «культурной столицы»:
Когда смотришь на игру «Спартака» сегодня😂 pic.twitter.com/jZ5LG3ODXL— ФК»Зенит». Фан (@fczenit_news) 6 августа 2017 г.
Ирония от динамовцев:
Динамо обыграло Спартак 5-1 в 2012. Получается, через 4 года Зенит вылетит в ФНЛ. Запомните этот твит (с) 😎— Дмитрий Дерунец (@DDerunets) 6 августа 2017 г.
Самоирония от московских «болел»:
Москвичи, сплотимся! pic.twitter.com/1eEnUVNXfa— Физкультурник повеса (@cashalottt) 6 августа 2017 г.
Грубо, конечно, но по делу:
😂😂😂⚽️⚽️⚽️🔥🔥🔥🤜 pic.twitter.com/qnzmpyDiMe— Dimitrovich (@dimitrovichfut) 6 августа 2017 г.
Ну и классика жанра:
Всех хрюшек с заслуженным поражением))))— Roman Shirokov (@shirokovr15) 29 мая 2011 г.
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