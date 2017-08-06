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«В Питере – пять!» Как твиттер реагирует на итоги матча «Зенит» – «Спартак»

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Зенита"
Радость футболистов "Зенита"Фото: ФК «Зенит»

Пользователи твиттера после разгрома в матче «Зенит» – «Спартак» шалили, креативили, веселились и грустили. «Советский спорт» собрал самое яркое.

Лаконично об итогах матча:

Злобно – от жителей «культурной столицы»:

Ирония от динамовцев:

Самоирония от московских «болел»:

Грубо, конечно, но по делу:

Ну и классика жанра:

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