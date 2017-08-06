«В Питере – пять!» Как твиттер реагирует на итоги матча «Зенит» – «Спартак»

читайте также

«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Луис Адриано попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке Экс-футболисты «Ростова» Денис Терентьев и Александр Ерохин в прошлом сезоне обыграли «Спартак» 3:0, а теперь 5:1. И дали крутые интервью.

Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас Защитник «Зенита» после разгромной победы над «Спартаком» хвалил Мамману и назвал разницу между Луческу и Манчини.