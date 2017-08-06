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Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас
Фото: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» после разгромной победы над «Спартаком» хвалил Мамману и назвал разницу между Луческу и Манчини.

«Маммана сыграл хорошо, молодец»

– На матче была хорошая атмосфера, – начал серб. – Думаю, мы показали серьезную игру. Большая победа дает команде уверенность. Мы идем по хорошей дороге и должны так продолжать.

– Со стороны показалось, что «Зенит» легко справился со «Спартаком»?
– Не, мы очень серьезно подготовились к этой игре. Знали, что сначала легко не будет. Мы создали хорошие моменты, и «Спартак» после этого не смог оправиться. «Зенит» контролировал матч. Во втором тайме первые 15 минут наш темп немного упал, но в остальном мы доминировали и довольны результатом.

– Как Роберто Манчини мотивировал команду?
– Он сам сказал перед игрой, что на большие матчи не надо дополнительно мотивировать игроков, потому что это одна из самых важных игр в сезоне. Все и так настроены, поэтому у нас получилось выиграть. Хорошие три очка.

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– Во время матча тренер передавал указания Доменико Кришито с помощью записки. Насколько часто такое практикуется?
– У нас было два-три варианта, и в зависимости от счета нам говорили, как перестраиваться.

– Вы первый раз играли в паре с Эмануэлем Мамманой. Как вам взаимодействие с ним? В первом же матче он попал на «Спартак».
– Да, это тяжело для него, что первая игра с такой командой. Он молодец, играл хорошо. Но хочу сказать, что мы сегодня всей командой отыграли отлично.

– У вас самого не получился первый матч в «Зените». За счет чего Маммана так хорошо сыграл против «Спартака»?
– Могу повторить, мы очень хорошо сыграли как команда. Когда игроки настроены и выполняют задание тренера, тогда все получается. Так было и сегодня.

«Манчини много критикует»

– Российских арбитров постоянно критикуют. На каком уровне находится судейство в России? Как вам работа Вилкова?
– Я всегда повторяю тот же самый ответ: никогда не буду давать комментарии про арбитров. Ребята стараются работать как можно лучше. Футболистам и клубам нельзя комментировать судейство. Они делают свою работу.

– Можно сказать, что уровень нормальный?
– Да, как игрок, я чувствую это. Каждый из нас делает ошибки. У арбитров видны ошибки, как и у вратаря. Но я не могу комментировать судей и не буду этого делать.

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– Первый раз попали под такой град, как перед матчем?
– Да, раньше такого не видел. Хорошо, что у нас все получилось, и поле продержалось. К концу оно было нормальным.

– Поняли для себя разницу между Луческу и Манчини?
– Очень тяжело сказать. Я никогда не говорю про тренеров. У каждого свой взгляд. Манчини и Луческу – разные тренеры. Сегодня разница между ними – в результатах. Когда все получается, тренер прав, а когда наоборот, он виноват. У них тяжелая работа. Сейчас мы как команда действуем нормально, привыкаем друг к другу. Манчини много критикует, он хочет, чтобы в каждой игре мы играли на высоком уровне. После сегодняшнего матча он сказал, что это только начало. Мне нравится, что он видит больше, чем мы.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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