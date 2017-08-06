Бранислав Иванович: Нравится, что Манчини видит больше нас
Защитник «Зенита» после
разгромной победы над «Спартаком» хвалил Мамману и назвал разницу между Луческу
и Манчини.
«Маммана сыграл хорошо, молодец»
– На матче была хорошая атмосфера, – начал серб. – Думаю, мы показали серьезную игру. Большая победа дает команде уверенность. Мы идем по хорошей дороге и должны так продолжать.
– Со стороны
показалось, что «Зенит» легко справился со «Спартаком»?
– Не, мы очень серьезно подготовились к этой игре. Знали, что сначала легко не будет. Мы создали хорошие моменты, и «Спартак» после этого не смог оправиться. «Зенит» контролировал матч. Во втором тайме первые 15 минут наш темп немного упал, но в остальном мы доминировали и довольны результатом.
– Как Роберто Манчини
мотивировал команду?
– Он сам сказал перед игрой, что на большие матчи не надо дополнительно мотивировать игроков, потому что это одна из самых важных игр в сезоне. Все и так настроены, поэтому у нас получилось выиграть. Хорошие три очка.
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– Во время матча
тренер передавал указания Доменико Кришито с помощью записки. Насколько часто
такое практикуется?
– У нас было два-три варианта, и в зависимости от счета нам говорили, как перестраиваться.
– Вы первый раз
играли в паре с Эмануэлем Мамманой. Как вам взаимодействие с ним? В первом же
матче он попал на «Спартак».
– Да, это тяжело для него, что первая игра с такой командой. Он молодец, играл хорошо. Но хочу сказать, что мы сегодня всей командой отыграли отлично.
– У вас самого не
получился первый матч в «Зените». За счет чего Маммана так хорошо сыграл против
«Спартака»?
– Могу повторить, мы очень хорошо сыграли как команда. Когда игроки настроены и выполняют задание тренера, тогда все получается. Так было и сегодня.
«Манчини много критикует»
– Российских арбитров
постоянно критикуют. На каком уровне находится судейство в России? Как вам
работа Вилкова?
– Я всегда повторяю тот же самый ответ: никогда не буду давать комментарии про арбитров. Ребята стараются работать как можно лучше. Футболистам и клубам нельзя комментировать судейство. Они делают свою работу.
– Можно сказать, что
уровень нормальный?
– Да, как игрок, я чувствую это. Каждый из нас делает ошибки. У арбитров видны ошибки, как и у вратаря. Но я не могу комментировать судей и не буду этого делать.
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– Первый раз попали
под такой град, как перед матчем?
– Да, раньше такого не видел. Хорошо, что у нас все получилось, и поле продержалось. К концу оно было нормальным.
– Поняли для себя
разницу между Луческу и Манчини?
– Очень тяжело сказать. Я никогда не говорю про тренеров. У каждого свой взгляд. Манчини и Луческу – разные тренеры. Сегодня разница между ними – в результатах. Когда все получается, тренер прав, а когда наоборот, он виноват. У них тяжелая работа. Сейчас мы как команда действуем нормально, привыкаем друг к другу. Манчини много критикует, он хочет, чтобы в каждой игре мы играли на высоком уровне. После сегодняшнего матча он сказал, что это только начало. Мне нравится, что он видит больше, чем мы.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция