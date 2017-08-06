«Луис Адриано попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке
Экс-футболисты «Ростова» Денис Терентьев и
Александр Ерохин в прошлом сезоне обыграли «Спартак» 3:0, а теперь 5:1. И дали
крутые интервью.
Александр Ерохин: Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам
– Можете провести параллель между победами над «Спартаком» со
счетом 5:1 сейчас и 3:0, когда вы играли за «Ростов»?
– Я сейчас играю за «Зенит», поэтому параллелей не так много.
– В команде есть две диаспоры: ростовская и аргентинская. Когда
станете петербургской?
– Вы же видите, какая атмосфера у нас в команде. На поле все бьются друг за друга, поддерживают. Разрозненности нет. Мы уже становится одним коллективом.
– Будете учить испанский или итальянский?
– Мы находимся в России, поэтому этот вопрос к легионерам. Будут ли они учить русский. Если я буду играть в Италии - буду изучать, конечно.
– Как пережили критику после дебютного матча против
«СКА-Хабаровска»?
– Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам. Постарался хорошо настроиться и подготовиться к следующим матчам с точки зрения психологии. Дай бог, чтобы команда побеждала, это самое главное
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– Для любого петербургского воспитанника всегда приятно обыграть «Спартак». Тем более так крупно. 5:0 уже выигрывали, теперь 5:1 (смеется). Думаю, все болельщики довольны.
– Второй матч провели за основную команду. Как себя
чувствуете в «Зените»?
– Еще на сборах освоился, сейчас притираемся. Все нормально.
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– Вы играете на непривычной позиции - ближе к атаке. Как так
получилось?
– Мне более привычно действовать на позиции крайнего защитника, а здесь первую игру провел крайним полузащитником. Сегодня меня даже в центр опустили. Потихоньку осваиваю. Для меня главное - играть за родной клуб, а где - без разницы.
– Насколько неожиданный для вас перевод на другую позицию?
– Да, никогда не играл на ней, но в пылу страстей приходится (смеется). Все нормально.
– Игроки обращали внимание на атмосферу матча?
– Безусловно. На поле в меньшей степени, а когда сидел на скамейке, я просто радовался. Даже хорошо, что крышу не закрыли, мне такая атмосфера нравится. Болельщики еще пришли с такими перфомансами. Просто красавцы.
– Когда пошел ливень, не испугались?
– Нет.
– Дождь повлиял на поле?
– Оно было немножко вязкое. Ребята - молодцы, что выдержали 90 минут в таком темпе. Я хоть и вышел на последних минутах, но все равно ножки подустали.
– Видели мнение Рейнгольда, что «Спартак» разорвет
«Зенит»?
– У нас есть группа томская в WhatsApp, и кто-то это скинул. Я посмеялся.
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– Что было в конце матча?
– Я хотел остановить Адриано, слишком быстро бежал. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось.
– Куда попал?
– Прямо по зубам.
– На месте все?
– Шатается чуть-чуть.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция