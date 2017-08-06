«Луис Адриано попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке

Экс-футболисты «Ростова» Денис Терентьев и Александр Ерохин в прошлом сезоне обыграли «Спартак» 3:0, а теперь 5:1. И дали крутые интервью.

Александр Ерохин: Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам

– Можете провести параллель между победами над «Спартаком» со счетом 5:1 сейчас и 3:0, когда вы играли за «Ростов»?

– Я сейчас играю за «Зенит», поэтому параллелей не так много.

– В команде есть две диаспоры: ростовская и аргентинская. Когда станете петербургской?

– Вы же видите, какая атмосфера у нас в команде. На поле все бьются друг за друга, поддерживают. Разрозненности нет. Мы уже становится одним коллективом.

– Будете учить испанский или итальянский?

– Мы находимся в России, поэтому этот вопрос к легионерам. Будут ли они учить русский. Если я буду играть в Италии - буду изучать, конечно.

– Как пережили критику после дебютного матча против «СКА-Хабаровска»?

– Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам. Постарался хорошо настроиться и подготовиться к следующим матчам с точки зрения психологии. Дай бог, чтобы команда побеждала, это самое главное

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– Для любого петербургского воспитанника всегда приятно обыграть «Спартак». Тем более так крупно. 5:0 уже выигрывали, теперь 5:1 (смеется). Думаю, все болельщики довольны.

– Второй матч провели за основную команду. Как себя чувствуете в «Зените»?

– Еще на сборах освоился, сейчас притираемся. Все нормально.

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– Вы играете на непривычной позиции - ближе к атаке. Как так получилось?

– Мне более привычно действовать на позиции крайнего защитника, а здесь первую игру провел крайним полузащитником. Сегодня меня даже в центр опустили. Потихоньку осваиваю. Для меня главное - играть за родной клуб, а где - без разницы.

– Насколько неожиданный для вас перевод на другую позицию?

– Да, никогда не играл на ней, но в пылу страстей приходится (смеется). Все нормально.

– Игроки обращали внимание на атмосферу матча?

– Безусловно. На поле в меньшей степени, а когда сидел на скамейке, я просто радовался. Даже хорошо, что крышу не закрыли, мне такая атмосфера нравится. Болельщики еще пришли с такими перфомансами. Просто красавцы.

– Когда пошел ливень, не испугались?

– Нет.

– Дождь повлиял на поле?

– Оно было немножко вязкое. Ребята - молодцы, что выдержали 90 минут в таком темпе. Я хоть и вышел на последних минутах, но все равно ножки подустали.

– Видели мнение Рейнгольда, что «Спартак» разорвет «Зенит»?

– У нас есть группа томская в WhatsApp, и кто-то это скинул. Я посмеялся.

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– Что было в конце матча?

– Я хотел остановить Адриано, слишком быстро бежал. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось.

– Куда попал?

– Прямо по зубам.

– На месте все?

– Шатается чуть-чуть.