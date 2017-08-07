Впервые чемпион России пропустил пять мячей. Итоги четвертого тура в цифрах

Чемпионат продолжает удивлять своими результатами. Первая крупная победа состоялась лишь в четвертом туре. Только в 2007 году разгрома пришлось ждать дольше – до пятого тура. А вот рекорд по удалениям уже состоялся. В 1996 году первая красная карточка была показана в четвертом туре в 28-й игре. Сейчас первые красные карточки были показаны тоже в четвертом туре, но в 31-й игре («Зенит» - «Спартак»). Есть рекорд!

Анжи – Ростов – 0:1

Безвыигрышая серия «Анжи» с «Ростовом» достигла 10 матчей (5 ничьих и 5 поражений). Только один клуб – питерский «Зенит» махачкалинцы не могут победить дольше – 15 игр без побед.

Уфа – Ахмат – 3:2

«Ахмат» стал последним клубом в нынешнем сезоне, пропустившим гол. «Сухая» серия грозненцев завершилась на 350-й минуте.

Рекордная безничейная серия «Уфы» в чемпионатах России достигла 7 матчей (4 победы и 3 ничьи).

Четвертый сезон выступает «Уфа» в премьер-лиге и в четвертый раз забивает за матч 3 гола. В 2014 году была ничья с ЦСКА – 3:3, в 2015 – волевая победа над «Кубанью» - 3:2, в 2016 – победа над «Спартаком» 3:1. Но в матче с «Ахаматом» уфимцы забили 3 мяча за 6 минут. Так быстро три гола «Уфа» не забивала.

Динамо – Амкар – 3:0

Первая крупная победа в чемпионате состоялась в 4-м туре. Это второй результат в чемпионатах России. В 2007 году первая крупная победа свершилась в 5-м туре, когда «Динамо» уступило «Зениту» 0:3, а сейчас динамовцы, наоборот, выиграли 3:0.

«Динамо» прервало свою антирекордную беспобедную серию из 12 матчей (2 ничьи и 10 поражений).

В десяти последних поединках «Амкар» набрал одно очко при одном забитом мяче (1 ничья и 9 поражений). Это самый худший отрезок в истории пермяков из 10 матчей в чемпионатах России.

Локомотив – СКА-Хабаровск – 1:0

Четыре победы на старте – такое с «Локомотивом» впервые. При этом победы приходили во всех четырех матчах во вторых таймах. Только раз (за годы российских первенств) «Локомотив» в 2002 году смог выиграть второй тайм в пяти матчах подряд.

Четыре «сухих» поражения СКА на старте и антирекорд российских чемпионатов продолжает расти.

С третьей дальневосточной командой встречаются железнодорожники в чемпионатах России. И в третий раз первая встреча с ними проходит в Москве, и в третий раз побеждает «Локомотив»: в 1992 «Океан» 2:1, затем в 1993 «Луч» 5:0 и сейчас хабаровских армейцев 1:0.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме сыграл 80-й «сухой» матч в зачет Клуба Льва Яшина, из них 70 – в чемпионатах России, 6 – в кубках России, 3 – в еврокубках и 1 – за сборную России.

Арсенал – Тосно – 1:2

Дебютанта «Тосно» в четвертом туре одержал первую победу и набрал первые очки в премьер-лиги, а также забил первый гол на 319-й минуте с момента дебюта. Он на счету Вагиза Галиулина. Год назад «Оренбург» забил первый гол в пятом матче.

Победа для «Тосно» стала одновременно и первой волевой. «Арсенал» во второй раз проиграл, забивая первыми. В ноябре прошлого года туляки забили «Ростову» гол, но итог оказался плачевным – 1:4.

Первым вратарем, парировавшим одиннадцатиметровый удар в чемпионате, стал вратарь «Тосно» Давид Юрченко, отбивший мяч с пенальти от Луки Джорджевича.

Третий сезон выступает «Арсенал» в премьер-лиге, но, удивительно, из 9 пробитых пенальти туляки не забили 6 одиннадцатиметровых ударов - их точность 33%.

ЦСКА – Рубин – 1:2

Первая встреча тренеров Виктора Гончаренко и Курбана Бердыева в формате ЦСКА – «Рубин» завершилась победой более опытного тренера.

В матче забит самый быстрый гол нынешнего чемпионата, на 2-й минуте отличился Жонатас, до этого самый быстрый гол был у армейца Александра Головина, который он забил на 4-й минуте хабаровчанам.

В воротах ЦСКА дебютировал Илья Помазун, сын Александра Помазуна, выступавшего за несколько клубов в 90-х годах. В дебютной игре Илья пропустил 2 мяча. А вот его отец, в двух первых матчах за «Спартак» в 1993 году оставался «сухим».

Впервые команды в матчах между собой забили три мяча в первом тайме, да что там первый тайм, третий мяч усилиями игроков обеих команд был забит уже на 13-й минуте.

Завершилась пятиматчевая «сухая» серия казанцев в играх с ЦСКА уже на второй минуте. Длилась она 458 минут, а победа «Рубина» завершила другую пятиматчевую серию – беспобедную в играх с ЦСКА.

Зенит – Спартак – 5:1

Впервые действующий чемпион России пропустил 5 мячей. В 1992 году ЦСКА проиграл «Океану» 2:5, но армейцы были чемпионами СССР.

Спартаковцы в седьмой раз пропускают 5 мячей в чемпионате России, и в третий раз их громит «Зенит» и всегда с разным счетом: 5:0 (2012/13), 5:1 (2017/18) и 5:2 (2016/17). Удивительно, но на всех этих матчах работал нижегородский арбитр Михаил Вилков.

Артем Ребров повторил «достижение» Андрея Диканя, который, как и Ребров, дважды доставал из ворот «Спартака» 5 мячей, причем Артема оба раза наказывал «Зенит».

Спартаковец Александр Самедов сыграл 350-й матч в чемпионатах России, и стал 14-м футболистом, достигшего этого рубежа. И пятым, кто достиг этого, выступая за московские клубы. Рекордсмен – Сергей Игнашевич с 435 играми за столичные клубы, Игорь Семшов – 393, Василий Березуцкий – 381 и Игорь Акинфеев – 372.

Первое итальянское «столкновение» тренеров в чемпионатах России завершилось громкой победой дебютанта премьер-лиги Роберто Манчини, обыгравшего Массимо Карреру, для которого нынешний сезон – второй в России.

На матче в Питере побывало 53 359 зрителей, до этого самой посещаемой игрой был матч в Москве в «Лужниках» в 2009 году, когда за игрой наблюдало 50 000 болельщиков.

В третий раз подряд зенитовцы забивают в домашних матчах «Спартаку» не менее четырех мячей. В истории чемпионатов России таких случаев было менее десяти. Дважды так отличился сам «Спартак» громя три года подряд «Текстильщик» (4:1, 4:2, 4:2) и «Томь» (5:0, 4:2, 4:0). И вот теперь сами спартаковцы оказались в роли пропускаемых кучу голов. Такой трехматчевой и положительной и отрицательной серии у других клубов не было.

Вспоминается другой результат «Спартака» – европейский, когда в Лиге чемпионов «Спартак» выиграл все 6 матчей группового этапа (1995/96), а затем, наоборот, проиграл все 6 матчей (2002/03). Больше таких клубов с такими достижениями в Европе нет.

Краснодар – Урал – 1:1

В этой игре забит самый «долгий» гол чемпионата. Андреас Гранквист поразил ворота «Урала» с пенальти на четвертой компенсированной минуте. Этот мяч стал у «Краснодара» юбилейным – трехсотым, забитым в премьер-лиге.