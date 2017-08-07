Бердыев меняется, Джанаев готовится. 7 выводов по игре «Рубина»

«Рубин» выиграл у ЦСКА в гостях впервые с 2011. Также, это первая победа казанцев над серьезным соперником в этом сезоне. Бердыевский футбол постепенно вырисовывается, а следом за ним приходит и результат. Имеет смысл подвести промежуточные итоги.

Изменения Бердыева

«Казань не видела меня прежде таким эмоциональным? За эти годы я немного другим стал» — говорил Курбан Бердыев после матча с «Арсеналом».

То, что старый-новый главный тренер «Рубина» меняется – это факт. Мы привыкли к спокойному и сдержанному Бердыеву с его загадочным видом человека, точно знающего об этой игре что-то такое, чего не знаем мы. Можно вспомнить его легендарные четки, позволяющие немного успокоить нервы и сосредоточиться на конкретной мысли, хотя они и по сей день при нем. Сейчас четки воспринимаются чем-то вроде олдскульного спиннера. Как думаете, как скоро мы увидим трендового тренера со спиннером в руке? Надеюсь, никогда. Но вот в игре с «Арсеналом» Бердыев не просто был недоволен судьями, он кричал на них и предлагал купить очки. Сдержанность ушла, он и сам это прекрасно понимает.

Но это изменения, связанные с характером и эмоциями. Есть еще и тактические. Тезисы о том, что команды Бердыева играют от обороны и по счету сродни штампу. Это и так всем понятно. Однако, в середине второго тайма матча с ЦСКА, когда «Рубин» вел 2:1, Бердыев выпустил более атакующего Жемалетдинова вместо Цакташа, в надежде додавить ЦСКА. И реализуй хоть одну из своих контратак, казанцы бы сделали это.

Только в последние 10 минут «Рубин» окопался и играл на отбой. Разумеется, Бердыев добавлял атаке, стараясь дожать соперника, и раньше, но это все равно каждый раз бросается в глаза, учитывая его оборонительные приоритеты. К тому же это была игра c серьезным ЦСКА, а не c кем-то из аутсайдеров.

Может быть, это и мелочь, притянутая за уши, а, быть может, и новый тренд. Новый «Рубин» готов и должен атаковать больше и качественнее? Почему нет?

Хороший ресурс для усиления

Хотя и состав «Рубина» спокойно позволяет Бердыеву усилять и менять игру. У клуба хороший кадровый ресурс. В каждом из четырех матчей хотя бы один игрок, выходящий на замену, добавлял качества игре команды. С «Краснодаром» был Лестьенн, который не боялся обыгрывать. С «Зенитом» более-менее добавил Карадениз – объемом работ. С «Арсеналом» был Бауэр, уверенно заменивший травмированного Кузьмина, и Азмун, заработавший решающий пенальти.

С ЦСКА без особых потерь Сонг заменил М’Вилу. По сути, в каждой линии у «Рубина» есть игрок, который хотя бы попытается усилить игру. Это не просто хорошая, а в нынешних реалиях даже необходимая опция. В этом компоненте «Рубин» если не на уровне, то хотя бы где-то рядом с фаворитами чемпионата. «Рубин» в гостях неплохо держался против «Зенита» большую часть времени, и, смотря на то, как там же был уничтожен «Спартак», складывается ощущение, что казанцы одни из немногих, кто могут навязать хоть какую-то борьбу этой бело-голубой «империи зла».

Бессменный Оздоев

Несмотря на активную, по разным причинам, ротацию в средней линии, место Оздоева в ней остается неизменным. Партнеры менялись, а Оздоев выходил во всех четырех матчах и ни разу не был заменен. При этом, его роль в игре команды еще не до конца понятна. Нельзя сказать, что он выжигает весь центр или дирижирует, регулируя темп, или постоянно ищет передачу на обострение. Порой, его бывает трудно заметить на поле.

Тем не менее, именно Оздоев остается бессменным игроком центра, а в трио к нему ставятся разные сочетания из таких футболистов, как Цакташ, Сонг, Рочина, М’Вила, Лестьенн. Вполне возможно, Бердыев видит в нем то, чего не видим мы. А вот вопрос, будет ли Оздоев настолько хорош, чтобы это разглядел и простой болельщик – остается открытым.

Провалы в защите

Не считая вратарской позиции, защитная линия «Рубина» подвергается ротации меньше всего и только из-за травм кого-то из игроков. Однако, ощутимой пользы это пока не приносит, и оборона продолжает проваливаться из раза в раз. Травмированного Бурлака, который стал главным виновником двух пропущенных голов от «Краснодара», заменил в центре Кудряшов, а на его место слева встал Набиуллин, но лучше пока не становится, а позиционные ошибки, приводящие к пропущенным голам, все еще присутствуют.

Несмотря на это, Бердыев продолжает доверять российским защитникам и, видимо, будет наигрывать их и дальше. А на всякий случай уже взят в аренду Рагнар Сигурдссон. Хотя двум другим иностранным защитникам, если не считать Бауэра, являющегося прямой заменой Кузьмину, Бердыев пока не особо доверяет. Санчесу он дал всего один тайм в игре с «Арсеналом», заменив в перерыве, а Самбрано вообще еще не выпускал. А если кто и выиграет от того, что Бердыеву удастся наиграть троицу Камболов-Кудряшов-Гранат, так это сборная России. Надеяться на Васина становится все страшнее.

«Рубин» начал контратаковать

В матче с «Краснодаром» казанцы совсем не понимали, что делать в атаке, и забили только благодаря индивидуальному мастерству Лестьенна. Качественных контратак, фирменного Бердыевского выхода из обороны не было совсем. С «Зенитом» какие-то зачатки были у Азмуна с Караденизом, но слабые и сумбурные, а гол пришел после привоза Нету.

Игру с «Арсеналом» казанцы выиграли, скорее, благодаря хорошему навалу во втором тайме. В матче с ЦСКА в 4-ом туре «Рубин» наконец показал, как он может и будет контратаковать. И это было хорошо! Самый яркий момент – во втором тайме Азмун с Жонатасом шикарно в три передачи выбежали два в два, бразилец вывел иранца на убойную позицию, вот только тот допустил промах тура. Затем из хорошей позиции не попал Карадениз. Благодаря контратакам, «Рубин» спокойно мог забивать еще минимум два мяча. Выход из обороны уже более-менее есть, осталось подтянуть реализацию.

Азмун близок к оптимальной форме

В игре четвертого тура Азмун наконец вышел в стартовом составе. До этого, Бердыев выпускал игрока только на замену. Однако, пока нельзя сказать, что иранец достиг своей оптимальной формы. Да, Азмун каждый раз добавлял игре, но при этом и видно, что он может еще больше. Его связка с Жонатасом выглядит многообещающей, они неплохо комбинировали в матче с ЦСКА. Однако, Азмун был тут же заменен после того, как не попал в практически пустые ворота. Хотя, может это и совпадение. Слухи о его возможном переходе вроде бы утихли. С большой вероятностью, Азмун все же останется в «Рубине» и продолжит сыгрываться с партнерами, набирать кондиции, а следом и прогрессировать. Кажется, осталось совсем немного.

В ожидании Джанаева

Сергей Рыжиков выручает все меньше и меньше. Да, он и особо не привозит, хотя в матче с «Арсеналом» был один звоночек, но и чего-то выдающегося многолетний вратарь «Рубина» пока не показывает. Хотя его никак нельзя назвать виноватым в пропущенном голе в матче с ЦСКА, но в начале игры он был не сильно лучше привозившего Помазуна, разве что, повезло немного больше.

Действия Рыжикова не были идеальными и абсолютно уверенными, чувствовалась некая нервозность. В такой ситуации подписание «Рубином» Джанаева выглядит очень кстати. Пока неизвестно, когда стоит ожидать его на поле, но ведь рано или поздно он точно должен появиться. И есть ощущение, что если Джанаев сможет выдавать тот же уровень, что и в прошлых сезонах, то к концу или даже к середине сезона он и будет первым номером «Рубина», несмотря на все заслуги и, по сути, не такую уж и плохую игру Рыжикова.