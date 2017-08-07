Поехавшая крыша и провал «Зенита» в матче со «Спартаком» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Да у них крыша поехала

Вы, наверное, понимаете, что большая часть этой традиционной рубрики сегодня будет посвящена главному матчу 4-го тура, а может и всего первого круга – игре «Зенита» и «Спартака».

Мало кто это понимал, но главный скандал встречи начал медленно подкрадываться к командам еще за три часа и 15 минут до стартового свистка. Именно в этот момент на стадионе «Зенита» начали раздвигать крышу. О чем думали в этот момент работники стадиона – непонятно, ведь на Санкт-Петербург надвигалась настоящая тропическая буря. На полное раскрытие крыши требуется четыре часа, поэтому, когда над стадионом начался сильнейший ливень с крупным градом и резкими порывами ветра, едва не стоившими здоровья сразу нескольким людям на арене, крыша стадиона продолжала ехать – раскрываться.

Следующий провал ждал «Зенит» перед самым стартовым свистком, когда фанаты сине-бело-голубых развернули огромное полотнище, стилизованное под икону. Рядом была надпись: «Да прибудет с вами вера, правда и сила». Наверняка вы заметили ошибку и готовы пенять на журналиста. В этой фразе должно быть не «прибудет», что значит приедет, а «пребудет», то бишь – сопутствует. Но ошибся не журналист, а питерские болельщики. Фанаты красно-белых не могли удержаться от шуток над выходцами из «культурной» столицы России.

Уааааааааааааа.

Да прибудет вам в ж...у Фёдор Погорелов, грамотеи из «культурной столицы» pic.twitter.com/i5tjwPgnW5 — двадесет jeдан (@liagbfis) August 6, 2017

Практически все, что происходило дальше, российские футбольные болельщики могли наблюдать своими глазами по ТВ. Разгром «Спартака». Оскорбление, унижение, надругательство… Можно называть это, как угодно, но «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1. Причем, в «Спартаке» даже сторонних виноватых в этом искать не стали – и судейство приемлемое было – «Спартак» даже пенальти бил, и погода вроде как – «спартаковская» - с дождиком… Сами проиграли. Особенно фанатам «Спартака» запомнится этот гол, когда мяч в собственные ворота закинул Артем Ребров.

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/996384?from=articles_main

После матча Питер продолжил позориться. Глубокой ночью стало известно, что болельщики сине-бело-голубого клуба избили своего бывшего кумира Александра Панова. Дело в том, что экс-бомбардир «Зенита» - давний поклонник московского «Спартака», и на этот матч пришел с красно-белым шарфом – на сектор фанатов московской команды. После матча он исполнил свое обещание – прогулялся по Питеру с «розой». Вот и получил…

http://www.sovsport.ru/news/text-item/996409?from=newsmain

Некрасиво, кстати, повели себя и футболисты обоих клубов в самой концовке встречи – устроили драку в центре поля. Горячее остальных оказались Луис Адриано и Игорь Смольников, схлопотавшие за потасовку по красной карточке.

Этот разгром стал пятым для «Зенита» за всю российскую историю противостояния с московским «Спартаком». Во всех случаях до этого «Зенит» после крупной победы над принципиальным соперником в турнирной таблице финишировал выше красно-белых. Посмотрим, как будет на этот раз. Кстати, пять мячей до этого дня влетали в ворота «Спартака» дважды. Оба раза матч обслуживал арбитр Михаил Вилков. Теперь у него своеобразный хет-трик.

Не одним «Зенитом»…

Помимо матча между «Спартаком» и «Зенитом» в воскресенье прошли еще три встречи в рамках четвертого тура премьер-лиги.

В первой игре дня «Арсенал» принимал «Тосно». Вот только победить тулякам на своем поле на этот раз не удалось. Один из аутсайдеров сезона дал бой на выезде и победил, несмотря на первый гол оружейников, который очень красиво забил Кантемир Берхамов – 2:1 в пользу «Тосно» - первые голы команды в премьер-лиге и первые три очка.

В 17:30 на поле стадиона в Москве вышли вице-чемпионы из ЦСКА и казанский «Рубин». Все понимали, что без восстанавливающегося от травмы Игоря Акинфеева в воротах армейцам будет сложно, но чтобы так… В итоге в поражении 1:2, когда казанцы к 10-й минуте уже вели со счетом 2:0, обвинили заменявшего Акинфеева молодого Помазуна. Резервный голкипер не воспользовался своим шансом.



Оба гола забил бразилец Жонатас, которого, вроде как, хотели продавать. Второй гол и вовсе влетел в ближний угол. На дубль бразильца ЦСКА ответил через три минуты результативным ударом Георгия Щенникова – второй гол в его карьере, который, правда, ЦСКА не спас.

В третьей встрече игрового дня, проходившей параллельно с питерским побоищем, встречались «Краснодар» и «Урал». Матч завершился вничью 1:1. Но здесь скорее даже «Краснодар» приобрел одно очко, а «Урал» потерял два – екатеринбургский клуб вел на протяжении большей части матча и пропустил только в добавленное арбитром время – с весьма спорного пенальти.