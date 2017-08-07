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«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана

«Гремио» подтвердил переговоры со «Спартаком» по 24-летнему нападающему Луану и ждет предложения в 25 миллионов евро.

ОТ ОТРИЦАНИЯ…

Руководство «Гремио» до последнего отрицало факт интереса и уж тем более предложения от «Спартака». Президент клуба Ромилдо Болзан еще пару дней назад уверял, что переговоры по игроку не ведутся. Хотя источники в «Гремио» сообщал коллегам из GloboEsporte обратное – переговоры есть, хоть и находятся в начальной стадии.

- Никаких предложений нет. Да и после сделки по Неймару все обнулилось, - заявил Болзан, заинтриговав словами про бразильскую суперзвезду.

Отрицал факт переговоров и агент игрока Жаир Пейшото. Зато бразильцы вычислили, что его сын Бруно выкладывает фото из Москвы. А еще дозвонились до некоего агента, который общается со «Спартаком» по Луану, но не ведет по игроку предметных переговоров.

…ДО ТОРГА

 Тон высказываний поменялся после воскресного матча «Гремио» - «Атлетико Минейро» (2:0).

- «Спартак» сделал запрос, пока нет официального предложения, но оно может поступить. С теми условиями, что предложил «Спартак» изначально, сделка не состоится. Но если нам назовут те суммы, что хотим, все возможно, - приводит слова президента «Гремио» ESPN. - Даже продажа Неймара, то количество заплаченных денег, создает своеобразный эффект, новую ситуацию для подобных трансферов. Понятно, что стоимость Неймара намного выше, чем у Луана, у них разные статусы. Но наш нападающий сейчас тоже выступает на очень высоком уровне.

Как трансфер Луана связан с Неймаром, понять никому и не удалось. Ну да ладно, у президентов клубов свои ассоциации.

Болзан еще раз подчеркнул, что единственное официальное предложение по 24-летнему нападающему есть только от «Сампдории» - 18 миллионов евро. Эту цену «Гремио» посчитал слишком низкой. Клуб хочет за игрока 25 миллионов евро.

- Так как «Спартак» сообщил, что в ближайшее время обратится официально, то наверняка знает притязания нашего клуба. Посмотрим, будет ли предложение соответствовать ожиданиям. Так что Луан и правда может покинуть команду в ближайшее время», - добавил президент «Гремио».

Также Болзан заявил, что даже в случае продажи хотел бы оставить Луана в команде до зимы. «Давайте подождем. Мы всем интересующимся говорим, что хотели бы оставить Луана до конца чемпионата. Но так как клубы отдают немало денег, то и вправе требовать немедленного трансфера игрока».

За немедленный трансфер «Спартак» пока готов отдать 22 миллиона евро. Хватит ли такой суммы президенту «Гремио», который практически сравнил Луана с Неймаром, узнаем совсем скоро.

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