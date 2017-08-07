Вячеслав Кротов: Рад, что Саша Кокорин вернулся в большой футбол…

Нападающий клуба «Уфа» и бывший игрок «Спартака» Вячеслав Кротов высказал свое мнение о матче «Зенит» - «Спартак», возвращении Кокорина, а также поведал, в чем секрет удачного старта уфимской команды.

У «ЗЕНИТА ИМЕНИТЫЙ ТРЕНЕР, И ЭТО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА…

- Ожидаем ли был для вас результат матча «Зенит» - «Спартак»?

- Честно говоря, нет. Больше склонялся к победе «Спартака». Так уж вышло. Встретились две сильные команды, красно-белым попросту не повезло.

- Только ли с невезением связан счет?

- У «Зенита» мощный состав, конкурировать с ними очень тяжело. Да и вообще здесь сыграли роль множество факторов, помимо невезения: проигранные единоборства «спартаковцев», Манчини, который тактически, видимо, переиграл Карреру. Больше других объяснений нет.

- Можно ли назвать эту победу серьезной заявкой «Зенита» на чемпионство в этом сезоне?

- У «Зенита» именитый тренер, и это главный фактор успеха. Он выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити». Если мне не изменяет память, «МанСити» не выигрывали этот трофей лет 50. Плюс его победы в Италии. С таким тренером будущее у питерского клуба – большое. Также пришло много игроков, с которыми можно предлагать сопернику большое количество различных вариантов игры. Отвечая на ваш вопрос скажу, что это очень серьезная заявка «Зенита» на чемпионство.

- Вы лично отметили новичков «Зенита», кто понравился больше всего?

- Дриусси провел идеальный матч. Все новички сыграли здорово, и даже Маммана, хоть он и привез пенальти, сыграл классно.

- Как тебе игра Кокорина? Многие говорят, что он, наконец, вернулся в большой футбол. Согласны с этим?

- Конечно. Я очень рад за Сашу. Знаю его лет с 12-ти, мы жили тогда в спорт-интернате. Если у него не клеилась игра, всегда переживал за него. Он молодец, взял себя в руки, набрал отличную форму, забивает голы.

- Сейчас вы поддерживаете отношения с ним?

- Не так часто, как раньше, и это объяснимо. Он занят в «Зените», я - в «Уфе». Бывает, иногда переписываемся.

«СПАРТАК» ДАЛ МНЕ ПУТЕВКУ В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ…

- А в «Спартаке» общаетесь с кем-нибудь?

- Общаюсь с ребятами из «Спартака» - 2: с Давыдовым, Глушаковым, Промесом. Стараюсь не терять контактов. И если я не играю в форме «Спартака», это не значит, что я сжег все мосты.

- У вас есть объяснение, почему у «Спартака» так мало своих воспитанников, которые реально могли бы играть?

- В заявке есть много воспитанников клуба. Тот же Тимофеев провел полный матч и на замену выходит, Бакаев играл. Другое дело, доверие тренерского штаба к молодым игрокам. Но я об этом ничего не могу сказать, так как не нахожусь внутри команды.

- Вы хотели бы вернуться в стан красно-белых, и что для вас значит этот клуб?

- «Спартак» дал мне путевку в большой футбол. Свой первый матч я провел, защищая красно-белые цвета. Время покажет. Может, когда-нибудь я вернусь в эту команду, почему бы и нет. В данном случае все зависит от меня: как я буду играть, насколько хорошо смогу отдавать передачи и забивать голы. Это главный показатель.

УДАЧНЫЙ СТАРТ «УФЫ»? У НАС КОМАНДНЫЙ ДУХ, ВСЕ ДРУГ ЗА ДРУГА ГОРОЙ…

- Ваш клуб «Уфа» идет довольно неплохо, отставание от лидеров небольшое. Как объясните такой удачный старт?

- Главное объяснение – это то, что мы большая семья, у нас хороший климат в коллективе. Все друг за друга стоят горой, командный дух - главная причина нашего успеха. Когда мы проигрывали «Ахмату», ребята собрались силами и сумели переломить ход игры.

- Семак как тренер-мотиватор, сильный?

- Думаю, да.

- Как он настраивает на игру? И в чем отличие его методов от других?

- Я бы не хотел обсуждать работу тренеров и сравнивать с кем-либо.

- Почему вы не попадаете в состав команды, с чем это связано?

- Не могу сказать. Значит на моей позиции играют игроки сильнее меня. Недостаточно готов к тем или иным играм, других объяснений нет. Но я прилагаю максимум усилий, чтобы попасть в состав и начать приносить пользу клубу.