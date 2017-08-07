Девять унижений «Спартака». Матчи, в которых красно-белые были разгромлены

Вчера «Спартак» в девятый раз уступил в чемпионатах России не менее четырех мячей. «Советский спорт» вспоминает все кошмары красно-белых.

А ведь когда-то спартаковцы вообще не проигрывали в российских чемпионатах с крупным счетом. Впервые это произошло только в конце седьмого сезона: 26 сентября 1998 года они уступили ЦСКА – 1:4. Именно армейцы первыми обыграли их и с перевесом в 4 мяча – спустя почти целое десятилетие. Однако с тех пор разгромы красно-белых стали нормой и уже мало кого удивляют: за 9 последних лет они 9 раз уступили с разницей как минимум «-4»!

12 июля 2008 года

«Спартак» - ЦСКА – 1:5

Первую жестокую «порку» красно-белым устроил враг №1 под руководством Валерия Газзаева. А организовал тот разгром Вагнер Лав, который к перерыву оформил хет-трик. Больше за 26 неполных чемпионатов России ни один игрок не забивал «Спартаку» 3 мяча за тайм. В середине второй половины мяч престижа забил Никита Баженов, однако избежать первых «-4» спартаковцам не удалось. Итоговый счет на 77-й минуте установил Эркин Джанер. Это был единственный гол турецкого полузащитника ЦСКА за 33 матча в премьер-лиге.

После того разгрома дни тогдашнего главного тренера красно-белых Станислава Черчесова были сочтены. Он продержался на своем посту лишь месяц и был отправлен в отставку после крупного домашнего поражения от киевского «Динамо» в отборочном раунде Лиги чемпионов (1:4).

14 марта 2011 года

«Ростов» - «Спартак» - 4:0

Эх, не таким представлял себе «Спартак» Валерия Карпина стартовый поединок 44-матчевого сезона-2011/12. Причем уже на 5-й минуте Андрей Дикань парировал пенальти от Романа Адамова, однако минуту спустя форвард ростовчан все-таки открыл счет. В начале второго тайма он оформил дубль, а довершили разгром Драган Блатняк и до сих пор играющий на Дону Тимофей Калачев.

11 августа 2012 года

«Зенит» - «Спартак» - 5:0

Самое крупное поражение красно-белых в истории чемпионатов России, которое они также потерпели в Санкт-Петербурге в 4-м туре при судействе Михаила Вилкова. Любопытно, что перед игрой соперники делили первое место, набрав 9 очков из 9 возможных. А разгрома гости вполне могли избежать, но на 60-й минуте при счете 2:0 Динияр Билялетдинов не реализовал пенальти. Тут же Роман Широков забил третий мяч, а затем дубль оформил Виктор Файзулин. В то время «Спартак» возглавлял Унаи Эмери.

25 ноября 2012 года

«Спартак» - «Динамо» - 1:5

Если первое унижение испанскому специалисту простили, то после второго он был отправлен домой. Как и вчера, счет открыл Александр Кокорин, который перед самым перерывом сделал счет 0:3. А во втором тайме дублем отметился и Игорь Семшов. Между прочим, «Спартак» лишь чудом избежал повторения «питерского избиения»: только на 92-й минуте ответный гол забил… Артем Дзюба!

22 марта 2014 года

«Краснодар» - «Спартак» - 4:0

Бенефис бывшего спартаковца Ари. Бразилец оформил самый быстрый дубль в ворота красно-белых в чемпионатах России – он отличился на 4-й и 9-й минутах. В первом тайме забил и его соотечественник Вандерсон, а сразу после перерыва Ари оформил хет-трик. Это был первый матч «Спартака» под руководством Дмитрия Гунько, при котором москвичи за 9 последних туров опустились с 3-го места на 6-е.

14 августа 2014 года

«Краснодар» - «Спартак» - 4:0

«Краснодар» вписал свое имя в историю чемпионатов России как единственный клуб, обыгравший спартаковцев с перевесом в 4 мяча в двух матчах подряд! Между прочим, сезон-2014/15 красно-белые начали с победы с таким же счетом в Казани. Но уже в 3-м туре Олег Кононов опустил Мурата Якина на грешную землю. Счет в середине первого тайма открыл Марат Измайлов, а затем дважды отличились бывшие спартаковцы – все тот же Ари и Владимир Быстров. Точку на 67-й минуте с 11-метровой отметки поставил Жоаузиньо.

17 мая 2015 года

«Спартак» - ЦСКА – 0:4

Первое же принципиальнейшее дерби на «Открытие Арене» завершилось страшным для «Спартака» конфузом. Уже после 28 минут ЦСКА вел 3:0 – дубль на свой счет записал Роман Еременко, а еще один гол добавил Зоран Тошич. В середине второй половины итоговый счет установил Ахмед Муса. Армейцы могли забить в концовке и пятый гол, но мяч после удара Кирилла Панченко угодил в перекладину.

1 декабря 2016 года

«Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0

Первое крупное поражение красно-белых под руководством Массимо Карреры. После первого круга прошлого сезона спартаковцы опережали «Зенит» на 6 очков. Однако в первый день зимы их ждали крайне негостеприимные «Крылья». Счет с пенальти открыл Йоан Молло, позже перебравшийся в Санкт-Петербург. Под занавес первого тайма отличился Сергей Ткачев, нынче забивающий за тульский «Арсенал». А после перерыва разгром обеспечили итальянец Кристиан Паскуато и нестареющий белорусский бомбардир Сергей Корниленко.

6 августа 2017 года

«Зенит» - «Спартак» - 5:1

Очередная пометка в досье Карреры: впервые при нем спартаковцы пропустили 5 мячей. И стали первым действующим чемпионом России, который позволил сопернику отличиться пять раз. Очень любопытно, но матч 5-летней давности на «Петровском» почти повторился. Вплоть до того, что Мешков вновь назначил пенальти в ворота хозяев (теперь при 4:0), который на этот раз реализовал Квинси Промес. Открывший счет Кокорин забил 6-й гол спартаковцам – столь часто он поражал ворота только «Ростова». А нынешний капитан «Зенита» Доменико Кришито отличился во втором домашнем матче подряд против красно-белых.