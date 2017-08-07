Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Девять унижений «Спартака». Матчи, в которых красно-белые были разгромлены

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девять унижений «Спартака». Матчи, в которых красно-белые были разгромлены

Вчера «Спартак» в девятый раз уступил в чемпионатах России не менее четырех мячей. «Советский спорт» вспоминает все кошмары красно-белых.

А ведь когда-то спартаковцы вообще не проигрывали в российских чемпионатах с крупным счетом. Впервые это произошло только в конце седьмого сезона: 26 сентября 1998 года они уступили ЦСКА – 1:4. Именно армейцы первыми обыграли их и с перевесом в 4 мяча – спустя почти целое десятилетие. Однако с тех пор разгромы красно-белых стали нормой и уже мало кого удивляют: за 9 последних лет они 9 раз уступили с разницей как минимум «-4»!

12 июля 2008 года

«Спартак» - ЦСКА – 1:5

Первую жестокую «порку» красно-белым устроил враг №1 под руководством Валерия Газзаева. А организовал тот разгром Вагнер Лав, который к перерыву оформил хет-трик. Больше за 26 неполных чемпионатов России ни один игрок не забивал «Спартаку» 3 мяча за тайм. В середине второй половины мяч престижа забил Никита Баженов, однако избежать первых «-4» спартаковцам не удалось. Итоговый счет на 77-й минуте установил Эркин Джанер. Это был единственный гол турецкого полузащитника ЦСКА за 33 матча в премьер-лиге.

После того разгрома дни тогдашнего главного тренера красно-белых Станислава Черчесова были сочтены. Он продержался на своем посту лишь месяц и был отправлен в отставку после крупного домашнего поражения от киевского «Динамо» в отборочном раунде Лиги чемпионов (1:4).

14 марта 2011 года

«Ростов» - «Спартак» - 4:0

Эх, не таким представлял себе «Спартак» Валерия Карпина стартовый поединок 44-матчевого сезона-2011/12. Причем уже на 5-й минуте Андрей Дикань парировал пенальти от Романа Адамова, однако минуту спустя форвард ростовчан все-таки открыл счет. В начале второго тайма он оформил дубль, а довершили разгром Драган Блатняк и до сих пор играющий на Дону Тимофей Калачев.

11 августа 2012 года

«Зенит» - «Спартак» - 5:0

Самое крупное поражение красно-белых в истории чемпионатов России, которое они также потерпели в Санкт-Петербурге в 4-м туре при судействе Михаила Вилкова. Любопытно, что перед игрой соперники делили первое место, набрав 9 очков из 9 возможных. А разгрома гости вполне могли избежать, но на 60-й минуте при счете 2:0 Динияр Билялетдинов не реализовал пенальти. Тут же Роман Широков забил третий мяч, а затем дубль оформил Виктор Файзулин. В то время «Спартак» возглавлял Унаи Эмери.

25 ноября 2012 года

«Спартак» - «Динамо» - 1:5

Если первое унижение испанскому специалисту простили, то после второго он был отправлен домой. Как и вчера, счет открыл Александр Кокорин, который перед самым перерывом сделал счет 0:3. А во втором тайме дублем отметился и Игорь Семшов. Между прочим, «Спартак» лишь чудом избежал повторения «питерского избиения»: только на 92-й минуте ответный гол забил… Артем Дзюба!

22 марта 2014 года

«Краснодар» - «Спартак» - 4:0

Бенефис бывшего спартаковца Ари. Бразилец оформил самый быстрый дубль в ворота красно-белых в чемпионатах России – он отличился на 4-й и 9-й минутах. В первом тайме забил и его соотечественник Вандерсон, а сразу после перерыва Ари оформил хет-трик. Это был первый матч «Спартака» под руководством Дмитрия Гунько, при котором москвичи за 9 последних туров опустились с 3-го места на 6-е.

14 августа 2014 года

«Краснодар» - «Спартак» - 4:0

«Краснодар» вписал свое имя в историю чемпионатов России как единственный клуб, обыгравший спартаковцев с перевесом в 4 мяча в двух матчах подряд! Между прочим, сезон-2014/15 красно-белые начали с победы с таким же счетом в Казани. Но уже в 3-м туре Олег Кононов опустил Мурата Якина на грешную землю. Счет в середине первого тайма открыл Марат Измайлов, а затем дважды отличились бывшие спартаковцы – все тот же Ари и Владимир Быстров. Точку на 67-й минуте с 11-метровой отметки поставил Жоаузиньо.

17 мая 2015 года

«Спартак» - ЦСКА – 0:4

Первое же принципиальнейшее дерби на «Открытие Арене» завершилось страшным для «Спартака» конфузом. Уже после 28 минут ЦСКА вел 3:0 – дубль на свой счет записал Роман Еременко, а еще один гол добавил Зоран Тошич. В середине второй половины итоговый счет установил Ахмед Муса. Армейцы могли забить в концовке и пятый гол, но мяч после удара Кирилла Панченко угодил в перекладину.

1 декабря 2016 года

«Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0

Первое крупное поражение красно-белых под руководством Массимо Карреры. После первого круга прошлого сезона спартаковцы опережали «Зенит» на 6 очков. Однако в первый день зимы их ждали крайне негостеприимные «Крылья». Счет с пенальти открыл Йоан Молло, позже перебравшийся в Санкт-Петербург. Под занавес первого тайма отличился Сергей Ткачев, нынче забивающий за тульский «Арсенал». А после перерыва разгром обеспечили итальянец Кристиан Паскуато и нестареющий белорусский бомбардир Сергей Корниленко.

6 августа 2017 года

«Зенит» - «Спартак» - 5:1

Очередная пометка в досье Карреры: впервые при нем спартаковцы пропустили 5 мячей. И стали первым действующим чемпионом России, который позволил сопернику отличиться пять раз. Очень любопытно, но матч 5-летней давности на «Петровском» почти повторился. Вплоть до того, что Мешков вновь назначил пенальти в ворота хозяев (теперь при 4:0), который на этот раз реализовал Квинси Промес. Открывший счет Кокорин забил 6-й гол спартаковцам – столь часто он поражал ворота только «Ростова». А нынешний капитан «Зенита» Доменико Кришито отличился во втором домашнем матче подряд против красно-белых.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана«Гремио» подтвердил переговоры со «Спартаком» по 24-летнему нападающему Луану и ждет предложения в 25 миллионов евро.Москалев обслужит матч «Тосно» – ЦСКА вместо Турбина. Арбитры 5-го тура РФПЛРФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.Гарай может стать игроком «Спартака»Защитник испанской «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком московского «Спартака».Бердыев меняется, Джанаев готовится. 7 выводов по игре «Рубина»Бердыев меняется, Джанаев готовится. 7 выводов по игре «Рубина»«Рубин» выиграл у ЦСКА в гостях впервые с 2011. Также, это первая победа казанцев над серьезным соперником в этом сезоне.
Футбол
«Барселона» не будет выплачивать «Сантосу» процент от трансфера Неймара
Футбол
«ПСЖ» и «Арсенал» не договорились о трансфере Лукаса Моуры
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важно
Бокс
Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшим
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости