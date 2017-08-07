Стратегический просчет Карреры. Ошибки «Спартака» в матче с «Зенитом»

Автор «Советского спорта» разбирается в ошибках «Спартака» в центральном матче 4-го тура премьер-лиги.

О многочисленных индивидуальных ошибках, приведших к плачевному для спартаковцев результату на «Крестовском», сказано уже немало. Мне бы хотелось отметить одну, но стратегическую. Накануне центрального матча для меня, по большому счёту, остро стоял лишь один кадровый вопрос: кем Массимо Каррера собирается укрепить центр полузащиты – Поповым или Самедовым? Поскольку необходимость уплотнения средней линии красно-белых просматривалась невооружённым взглядом.

ЗЕ ЛУИШ НА СКАМЕЙКЕ

Мой субъективный выбор склонялся в пользу болгарина, для которого данная позиция является профильной. К тому же в объёме двигательной работы, участии в отборе мяча, ведении единоборств он пусть и незначительно, но всё же превосходит россиянина. Однако предположить, что итальянский специалист выпустит в стартовом составе их обоих, усадив в запас Зе Луиша, мне и в голову прийти не могло. Ибо эффективность его взаимодействий с Промесом и Луисом Адриано в атаке была доказана на практике не раз и не два.

Допускаю, что план предводителя гладиаторов на игру мог предполагать выход африканца на замену после перерыва, до наступления которого задача «Спартака» заключалась в том, чтобы сдержать наступательный пыл хозяев. А перетерпев их стартовый натиск, затем уже самим создавать атакующие акции на чужой половине поля. Если изначальный замысел москвичей, и правда, подразумевал именно такой тактический сценарий, то успешному претворению его в жизнь помешали грубейшие ляпы, поспособствовавшие изменению цифр на табло ещё до того, как команды ушли в раздевалки.

ФЕРНАНДО – ЖЕРТВА ПРЕССИНГА

А их вполне можно было бы избежать, отодвинь гости игру подальше от своих ворот. Но привычный стремительный переход из обороны в атаку у них не получился во многом благодаря коллективному прессингу зенитовцев, от которого больше остальных страдал Фернандо. Ему постоянно приходилось принимать мяч, находясь лицом к собственным воротам, и пасовать в основном не вперёд, а назад или поперёк поля, что замедляло развитие собственных наступательных действий на мокром от дождя газоне и давало возможность сопернику мгновенно перегруппировать силы.

ОДИНОКИЙ ЛУИС АДРИАНО

При подобном рисунке игры спартаковцам, пожалуй, следовало бы внести коррективы, и отказавшись от традиционного короткого и среднего перепаса низом в одно-два касания, выходить в атаку за счёт передач подлиннее, избежав ненужных обрезов. Но ведь за длинные мячи кто-то же должен цепляться. А сделать это Луису Адриано в одиночку было крайне тяжело. К чести бразильца, должен отметить, что в нескольких случаях ему это всё-таки удалось. Однако будучи лишённым поддержки партнёров, которые располагались значительно глубже и элементарно не поспевали за своим выдвинутым форвардом, он так и не смог по-настоящему создать остроту вблизи штрафной площади питерцев, за исключением эпизода с попаданием мяча в ногу Кришито.

Тут-то и пригодилось бы умение Зе Луиша вести борьбу при длинных забросах и делать скидки в направлении товарищей по команде. Но в отчётном поединке, исход которого фактически был предрешён ещё в первом тайме после голов Кокорина и Ерохина, данная опция в атакующем арсенале «Спартака» долгое время попросту отсутствовала. Восполнить этот пробел не помогли ни потуги Промеса, неоднократно старавшегося прорваться к владениям Лунёва с левого фланга, ни выдвижение на одну линию с Луисом Адриано Попова, отбегавшего отведённые ему 58 минут на поле вхолостую.

МИНУС ОДИН НАПАДАЮЩИЙ В БЛИЖАЙШИХ МАТЧАХ

Когда же вместо него в игру вошёл кабовердиец, перевес «Зенита» в счёте достигал уже трёх мячей и всё было кончено. И изменить что-либо оказался не способен даже заработанный Зе Луишем пенальти. Потому как в дальнейшем сине-бело-голубые, оперативно перестроившись на схему с пятью защитниками, наглухо перекрыли все подступы к своим воротам, что, вероятно, и вывело из себя Луиса Адриано, давшего волю рукам под самый занавес встречи и заслуженно увидевшего перед собой красную карточку.

Так что, если в преддверии матча в Санкт-Петербурге тренерский штаб москвичей ломал голову над тем, как уместить в стартовом составе всех сильнейших исполнителей, и, скорее всего, допустил в этом аспекте определённый просчёт, то в ближайших играх от подобного мозгового штурма он будет избавлен. Поскольку возможность воссоединить атакующий треугольник Зе Луиш-Промес-Луис Адриано ему вновь представится только после отбытия последним неминуемой дисквалификации.