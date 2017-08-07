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Забыть Луческу! Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Забыть Луческу! Колонка Сергея Микулика
Фото: ФК «Зенит»

В начале октября прошлого года «Зенит» дома, только еще не «Петровском», обыграл «Спартак» 4:2, и, не смотря на победу над таким принципиальным соперником, Мирча Луческу чуть позже назовет этот матч началом всех неприятностей его команды: там будет и судейский заговор, и прессинг прессы, и красно-белые симпатии Виталия Мутко...

Но о врагах того «Зенита» - несколько позже, а пока - о составе. Вот кто вышел тогда обыгрывать «Спартак»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков. Хави Гарсия, Виктор Жулиано, Витсель, Мак, Дзюба, Кокорин. Не трудно подсчитать, что Роберто Манчини пригласил из них из всех поучаствовать в разгроме чемпиона трех человек -  Смольникова, Кришито и Кокорина. А ведь итальянец не застал в команде только Витселя - со всеми остальными у него было время познакомиться.

Мирча Луческу был очень необычным тренером для «Зенита». Он пришел с апробированной на «Шахтере», где бал у него правили бразильцы, методикой: набить предсезонку как можно бОльшим количеством контрольных матчей - в идеале вообще играть через день двумя составами. Вспомните, к слову, тот «Шахтер»: схемы, по которым мяч доставлялся в линию атаки, еще читались, а дальше уже шла сплошная импровизация. И если мяч терялся, то никто из солистов не бросался тут же его отбирать - это было уделом носильщиков рояля, а игроки на нем набирались сил для новой вдохновенной партии.

Эту же философию Луческу попытался внедрить и в «Зените» - после отставки румын сначала дождался неустойки, а потом начал жаловаться, что начальство не дало ему добрать бразильцев до нужного количества, ограничившись лишь покупкой Жулиано с Эрнани, а то бы в Санкт-Петерурге у него пошло не хуже, чем в Донецке. А без них зимняя подготовка оказалось провальной: когда Валерий Карпин пунктуально с секундомером объяснял нам с экрана, почему Кокорина не берут в сборную - за двадцать секунд после потери мяча человек не может на оборону переключиться - Александру элементарно нечем бежать было - не только тренировки не заменяют игры, бывает ведь и наоборот.

Наверное, если бы Луческу ныл пореже, а «Спартаку» и прочим прямым конкурентам по четыре мяча забивал почаще, ему бы купили всех запрошенных джокеров, и весенний расклад вполне мог бы измениться, но когда даже такой монстр, как Иванович за форвардами весьма среднего уровня, зато бегущими, раз за разом не успевал... Натренированный Манчини, он почему-то никого не упускает, из чего делаем вывод, что «бразильская система» Луческу - она не только русским футболистам поперек горла стояла.

Кстати, а не на нее ли намекали своими жестами, Дзюба с Кокориным, празднуя свои голы в последних матча прошлого сезона?..

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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