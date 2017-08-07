Витиньо: Слышал, Манчини не очень любит бразильцев

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о матче с «Рубином», возможен ли вызов в сборную Бразилии, о проблеме Жулиано и переходе Неймара в «ПСЖ».

«МЕЧТАЮ О СБОРНОЙ»

- Этот сезон ЦСКА начал без новичков. Сложно играть практически одним составом каждый три дня?

- Сложно, но тут особенно не о чем рассуждать. Раз нет усилений, клуб работает с тем, что есть. А нам остается пахать на поле. Да, это довольно утомительно, но мы стараемся как можно лучше готовиться к каждому матчу. Тренер всегда спрашивает, как мы себя чувствуем, чтобы понять, какой состав выставлять на игру.

- Следующий матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз». Довольны, что не самый сильный соперник достался, или интереснее было бы сыграть против «Ливерпуля»?

- Я даже не думал. Все команды довольно сильные. С «Янг Бойз» будет не менее интересно и тоже сложно. Так что пока потихоньку изучаем соперника и надеемся на хороший матч.

- Вы один из лучших бразильцев в чемпионате России. Вызов в сборную Бразилии для вас реален?

- Мечтаю об этом! Но понимаю, что будет очень сложно. На моей позиции большая конкуренция, многие футболисты выступают за европейские клубы. Пока что стараюсь выполнять свою работу в ЦСКА. Главное, хорошо играть, держать уровень и забивать голы.

- Вы ни разу не общались с тренерским штабом сборной, с главным тренером Тите?

- На самом деле я знаком с Тите, как и с еще несколькими людьми из тренерского штаба. Познакомились, когда я играл в Бразилии. Правда контакт не поддерживаем. Сейчас сконцентрирован на том, чтобы хорошо сыграть за ЦСКА. Тогда вызов в сборную будет логичным.

«ТЕПЕРЬ НЕЙМАР ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО В МИРЕ»

- Единственный бразилец, вызывавшийся в сборную из России, Жулиано, потерял место в составе «Зенита». Вам не кажется странным, что лучший игрок команды прошлого сезона теперь не нужен?

- Я слышал, что тренер не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России. Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано и правда провел хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует.

- А что думаете про переход Неймара в «ПСЖ»? Говорят, он просто выбрал деньги.

- Думаю, это не так. Неймар завоевал много трофеев в «Барселоне», понятно, что ему хочется каких-то новых вызовов. Все же говорят, что он не станет лучшим в мире, играя вместе с Месси. Вот Неймар и решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером, ведущим игроком и побороться за «Золотой мяч».

«ПОДПИСАЛИ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»

- Что скажете о поражении от «Рубина»? Несправедливо?

- Вот это слово очень подходит к тому, что происходило в самом начале матча. Играя дома, пропустить два гола за десять минут, значит подписать себе смертный приговор. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей.

- Команда чувствовала себя неуверенно из-за того, что в воротах играл неопытный вратарь?

- Нет, я бы так не сказал. Оба голевых момента случились настолько быстро, что наш вратарь не успел должным образом среагировать. Все потому, что Помазун был без игровой практики, только тренировался. А это тоже влияет на футболиста. Представляю, как ему было непросто. А еще понимаю, что это был шанс всей его жизни, и он должен был отбивать эти мячи во что бы то ни стало. Но в футболе всякое случается. Теперь Илье нужно это все пережить, и работать дальше.

- После матча Помазуна как-то поддержали?

- Да, поддержали, ведь мы все знаем, как непросто входить в игру. Он очень расстроен. И мы все вместе поможем ему стать лучше.