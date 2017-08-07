Страна победивших физруков. Как в США тратят на спорт деньги налогоплательщиков

Американская модель управления и развития спорта давно считается одним из вариантов идеала. Богатейшие лиги и самые дорогостоящие клубы мира, самые высокооплачиваемые звезды — все это там. Причем безо всякого Министерства спорта и с олимпийским комитетом, который расположился вовсе не в Нью-Йорке или Вашингтоне, а во втором по величине городе штата Колорадо.

Главное, чем США отличаются от всех остальных, — сумасшедший спрос на спорт. Вдумайтесь: НФЛ — самая зарабатывающая лига мира, хотя в американский футбол играют всерьез только в Штатах. МЛБ отстает ненамного, хотя вне Америки бейсбол сколько-нибудь популярен всерьез разве что в Японии и на нескольких карибских островах.

Обе суперлиги кормит грандиозный внутренний рынок. В отличие от европейских футбольных грандов, «Даллас Ковбойз» или «Бостон Ред Сокс» нет нужды ежегодноНо ездить в промо-туры в Таиланд. Все деньги они зарабатывают в своей стране.

Чуть лучше с международным проникновением у НБА и НХЛ, однако все равно главный драйвер их благосостояния — внутренний рынок. Но откуда берется этот сумасшедший спрос?

Президент пишет про футбол

«Американцы впитывают спорт с молоком матери и молотком отца», «В США лучший в мире спортивный маркетинг», «У них самые удобные и технологичные стадионы», «Там есть культура потребления спорта» — все то, что часто повторяют для объяснения американского спортивного чуда, во многом справедливо. Но повторение этих затертых сентенций не особо приближает остальных к американскому уровню погружения в спорт.

Возможно, ключевым следует считать другой фактор.

В дискуссиях о развитии спорта часто звучат рассуждения о том, что в Штатах государство не тратит деньги на спорт, и это, дескать, отражается положительно на его массовости. Тезис красивый, но неверный.

В бюджете США всегда найдутся деньги на спорт. Но пойдут они не на спорт высоких достижений, а на самых что ни на есть любителей — в школы. Причем даже не «детско-юношеские» или «олимпийского резерва». А общеобразовательные.

12 октября 1900 года — главный день в истории американского спорта. Команда школы Хани Гроув со счетом 5:0 обыграла школу Сент-Мэтьюз в американский футбол. Эта встреча в Техасе положила начала маниакальному стремлению средних школ к соревнованиям. Уже в 1903-м в легкоатлетическом соревновании средних школ в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» приняло участие более тысячи мальчиков.

Все это было не случайно. Популярна теория, будто тогдашние элиты боялись, что местных ребят будут поколачивать постоянно прибывающие ровесники из числа иммигрантов. Физическое воспитание было необходимо, чтобы избежать явного превосходства «новых» американцев над «старыми».

Насколько это объяснение верно, сейчас уже трудно определить. Но совершенно точно можно утверждать, что именно в начале ХХ века массовый спорт в США начали полномасштабно продвигать. Вплоть до того, что президент страны Теодор Рузвельт в своем эссе «Американский мальчик» написал: «в жизни, как и в футболе, принцип, которому нужно следовать, таков: неси за линию изо всех сил; не фоли и не уклоняйся, а неси за линию!»

С тех пор вытравить спорт из жизни США было уже нереально. Как нереально представить себе школы без спорта вообще. Каждое уважающее себя среднее учебное заведение должно иметь нормальный физкультурный департамент с внушительным количеством культивируемых видов. Зайдите в зал славы любого — и вы увидите серьезную коллекцию трофеев. Но большинство из них окажется добытой на спортивных площадках, а не на предметных олимпиадах.

Чирлидерши дороже математики

Победы спортивных команд — дело чести. Ради них ничего не жалко. И бюджет, выделяемый на образование, нередко спускается на физкультуру. Примеры приводит американский журналист Даррен Браун. В школе Премонт в Техасе на одного члена школьной футбольной команды совсем недавно тратилось 1300 долларов в год. На каждого изучающего математику — только 618. На деньги, уходящие на поддержание футбольной команды, школа могла нанять на полную ставку учителя музыки начальных классов на тот же сезон. «Но такая мысль никогда не приходила никому в голову, хотя команда в некоторые годы выигрывала только один матч за сезон и почти десять лет не выходила в плей-офф», — сокрушается Браун.

Автор книги «Экономика образования» Марджерайт Роза приводит еще более кардинальный пример — в одной из средних школ Тихоокеанского Северо-Запада. 328 долларов в среднем уходило на каждого изучающего математику и 1348 долларов — на каждую чирлидершу. При этом стратегический план развития образования района три года кряду утверждал, что приоритетом для школ является как раз математика.

Если бы школа решила отказаться от расходов на футбольную команду, то ее экономия школы могла бы составить до 150 тысяч долларов в год. 27 тысяч — траты на экипировку и инвентарь, 15 тысяч — страховка, 13 тысяч — оплата судей, 12 тысяч — зарплата водителей командных автобусов. Поддержание в нормальном состоянии поля с естественным покрытием может обойтись более чем в 20 тысяч долларов, перестилка искусственного потянет уже на несколько сотен тысяч долларов. Да что говорить, если даже ремонт и перекраска шлемов, которые использует команда, может потянуть на 1500 долларов! Зарплата тренеру, если он нанят на ставку, зарплата заменам для постоянно разъезжающих по матчам тренерам, если это совместители. Еда, проживание на выездах и прочее, прочее, прочее.

Билеты и распродажи окупают спортивные мероприятия на уровне школ? Это справедливо только для очень небольшого количества учебных заведений. Подавляющее большинство школьных команд глубоко убыточны.

Школам приходится выбирать: спорт или образование. И в редком случае второй вариант получит больше внимания: имидж школы или университета слишком сильно зависит от его спортивной программы. Сократят что угодно, кроме трат на спорт.

При этом университетские «кафедры физкультуры» — по сути те же суперклубы с бюджетами больше 100 миллионов долларов. В 2013-м самым высокооплачиваемым госслужащим в 40 штатах из 50 был тренер команды самого крупного местного университета. В 80 процентах штатов коучи получали больше губернаторов. Причем намного больше.

Вот и выходит, что истерия вокруг того же американского футбола целиком и полностью оплачена из госбюджета. Хорошая команда зачастую важнее для учебного заведения, чем качество образования. Многие средние школы даже начинают уроки раньше 8 утра, чтобы у их спортивных команд была возможность после уроков потренироваться при дневном свете.

Одним из ключевых аргументов в защиту спорта являлось воспитания местного патриотизма и чувства гордости за свое учебное заведение. Мол, победы команд школы заставляют всех учеников еще больше любить родную школу и учиться усерднее. Спортивные победы — это также лучшая реклама. Кому охота учиться в лузерской школе?

Оценки лучше без футбола

Оценки? Исследование в Университете Орегона (в котором участвовало 30 тысяч студентов) показало, что победы местной футбольной команды на них влияют разве что негативно. Чем больше выигрывали спортсмены, тем больше остальные это отмечали и меньше времени тратили на уроки.

Еще более удивительные результаты дал эксперимент в той самой техасской школе Премонт. Тамошнее руководство под свист и недоумение окружающих полностью отказалась от футбольной команды — и в первом же семестре сразу 80 процентов студентов сдали экзамены (годом ранее это удалось только 50 процентам).

«США тратят гораздо больше времени и средств на продвижение спорта в учебных заведениях, чем другие страны», — пишет журналист Патрик Бреннан. Проще попасть в местную газету или новости, если ты спортсмен, чем талантливый школьник. Более того, если с науками нелады, то спорт — единственный шанс попасть в хороший колледж или университет.

Да и жизнь в американском учебном заведении во многом подчинена спорту. Не играешь — так чирлидер. Не болеешь — так просто смотришь, потому что разговоры будут только о том, как там сыграли наши в извечном противостоянии с соседней школой. Противостояния действительно масштабные. В википедии есть огромная страница — «Список самых острых соперничеств средних школ с более чем столетней историей» и еще больше — с «менее чем».

По данным Sports & Fitness Industry Association (SFIA) в 2015-м 26,6% процентов детей в возрасте от 6 до 12 лет в США занимается спортом. В возрастной группе от 13 до 17 лет этот показатель равен уже 39,3%.

Учиться в американской школе и не превратиться в спортивного болельщика просто невозможно — в этом случае велик риск стать аутсайдером, с которым нечего обсудить на перемене. Да и как пройти мимо спорта, если ваш дед, а за ним и отец тоже учились в той же школе и так же болели. Всем понятно, что самые популярные ученики — члены спортивных команд, а не отличники.

При этом не сказать, что американское образование в целом блещет по общемировым меркам. Даррен Браун напоминает, что, например, в мировых математических тестах американцы далеки от лидирующих позиций. Зато любой ребенок, приехавший в США по обмену, подтвердит: спорт в школах играет огромную роль. Журналист провел опрос среди 200 студентов по обмену и 90 процентов респондентов признали: в Америке спорт играет гораздо большее значение, чем дома. Опрос учеников из США, побывавшие за границей, подтверждает это наблюдение.

Нет, в Европе дети тоже занимаются спортом, и немало. Но это никак не связано с системой образования и далеко не всегда финансируется из бюджета. Америка подходит к вопросу по-другому. Результат налицо: страна потребляет рекордное количество спорта в любом возрасте.

Насколько это вредит образованию — вопрос дискуссионный. Но все дискуссии заканчиваются, когда начинается выступление чирлидерш.