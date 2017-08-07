«Итальянского физрука на выход!» Реакция фанатов «Спартака» на разгром
«Советский спорт» зачитывается гостевой книгой фанатов
московского «Спартака» после разгрома, который красно-белым учинил «Зенит».
Bordo0706: Жаль,
что проиграли именно так, но сам проигрыш был прогнозируемым… Необходимо
вправить мозги Адриано за срывы. Из-за его срыва могли слить в СК – теперь
будет на пару матчей без нападающего. Когда он вдруг решил, что он может
нарушать игровую дисциплину? Наша борьба за золото закончилась, переключаемся
на второе место и ЛЧ, благо этот сезон позволяет.
Valentinovich: И,
кстати, не очень понимаю нападок на Реброва. Можно подумать, это из за его
ошибки вчера проиграли. Все остальные четыре – гола какие претензии к Артему?
karel59: Кто бы
мог после Суперкубка подумать, что после четырех туров у «Спартака» будет 5
очков, а у Локомотива 12...
Тулячок: Ну че? Массимо
еще на кол не посадили? Откуда ж столько упырей-то набирается после поражений, а?
Да обидно, да про…и (проиграли). Уверен победим Тулу, впихнем один ЦСКА, и
опять запоют райские птички. Все будет хорошо. Реброва, да, на бенч
Свирепый Вепрь: Интересно,
что Бесков сказал бы, посмотрев вчерашний матч?
mmmmm: Добро
пожаловать с небес на землю. Особенно негодуют те, кто намечтал себе тотальное
превосходство по типу 90-х. Хотя... я и не предполагал, что разочарование
примет столь отвратительные формы.
Jerr: Судя по
реакции в соцсетях, непрекращающемуся глуму бомжей, это поражение будет полезным
для команды. Если бы проиграли минимально, таких истерик и близко не
было. А так, из возможных плюсов выделю:
1) Команда наконец-то опустится с небес на землю. Это очень важно перед ЛЧ, да и сезон весь впереди.
2) У тренерского штаба есть время на исправление тактических ошибок, наигрывание новых связей.
3) Пищу для размышлений нашему РУ. Было наглядно показано, какие позиции нуждаются в качественном усилении.
4) У Карреры появилась возможность сделать радикальные решения по составу, такие, как посадка на далёкую банку Попова, отдых Глушакову, смена Реброва на Селихова и т.д.
5) Ну и для болел также полезно «убрать медали».
Как же, наверное, обидно Массимо влететь с таким счётом Манчини. Наверное, и в родной Италии напишут, что мастодонт в чистую переиграл новичка.
Игорь 0309: В прошлом сезоне фотки из
раздевалки постоянно, сейчас тишина. За бразила не заступились, когда двое
налетели. Напрягает такая равнодушная атмосфера. Похоже что-то не так в
команде.
Пиводуй: План на
июль 2018 г.:
1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю.
2. Поставить Саламыча главным.
Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки.
S75: С такой
игрой никакой печени не хватит так переживать…
denst: Не в
оправдание нашим, но вы поле видели вчера? Все эти обрезы и неточности в передачах
вызваны болотом на поле. Бомжи играли проще, отдали мяч и ждали ошибок. Видимо
Тренерский штаб должен был вносить корректировки после того, как поле залило
водой.
spartak1972:
Усиливаться надо до начала чемпионата, как это было зимой. А так получаем -7
очков. По прежнему не паникуем?
blind_guardian: Комбаров
– кумир. Когда он во втором голе побежал ставить блок какому-то бомжу, вместо
того, чтобы фланг закрыть, я реально заржал в голосину.
BuakawPorPramuk: Наконец-то
возвращается старая добрая истеричная гостевая.
С призывами уволить Карреру, с прогнозами на пятое место по итогам сезона.
Вот только если откатиться на пару-тройку дней назад, все писали, какое дерьмо сегодняшний «Зенит» и как мы их раскатаем.
fanatSM: Это
очень полезное и познавательное поражение. Как лакмусовая бумажка слабых мест
команды. Чемпионат только начался. Три гостевые потери – ничего страшного.
Важнее, как отреагирует на это тренерский штаб. Смогут ли сделать команду
сильнее.
clipper: Каррера.
Малость забронзовел. Стал строить игру от себя, не обращая внимания на
соперников, а ведь в прошлом году вырос как тренер, именно готовясь к каждому
матчу и прислушиваясь к Пилипчуку. Только ленивый не говорил до матча что нам в
центр нужен выгрызальщик Тимофеев, а не ленивые и малополезные коты Попов и
Самедов. Пора, Массимо, действительно прятать медальку в карман и начинать
строить команду второго сезона, а то будет последним.
Горыныч за Спартак:
Основным вратарём должен стать Селихов. Немедленно. Никакие аргументы в пользу
Реброва не принимаются. Если Каррера против – значит он слепой и получит ещё
критики и обструкции. Сразу говорю, если с «Арсеналом» на неделе выйдет Ребров,
это приговор с моей стороны для Массимо.
Стараюсь думать: Вопрос
не очень приятный. Кто из вчерашнего нашего состава мог бы попасть в состав
Зенита, пусть даже расширенный?
solidsnake: Никакого
продления контракта с Глушаковым не надо. Сколько он там у него ещё действует?
Два года, вроде? Вот и славно. Отыграет эти два сезона ещё и спасибо на том.
Дай бог ему хотя бы их провести на более-менее приличном уровне.
osir: Один по клубам
гуляет – забыл когда забивал последний раз. Второй пенсию выбивает. Третий «Луи
Вютон» рекламирует. Четвертый Трахтенберга оскорбляет... Клуб по интересам
после оформленного чемпионства. Какая там семья...
Libur: Кстати, я
тоже думаю, что во всем виноват Глушаков. Вернее - не Глушаков, а те люди,
что крутятся вокруг него. Он похоже реально крайне эмоциональный человек, и его
душевное состояние пипец как отражается на его игре. Инстраграмы, командные
фотки, миллеровка, прыжки на крыше авто – все это тому подтверждение.
Ranger76: Ну что,
опять все возвращается? Играть разучились? Или не напраздновались еще? Я не
понимаю, что это было сегодня...
kvzakhar: После
чемпионского сезона переподписали всех. Кэп, как внесший один из самых больших
вкладов в это, вполне резонно рассчитывал продлиться до пенсии. Но что-то не
срослось,. Отсюда и психи. Все конечно профессионалы, но командных фоток больше
нет...
arsenic: При
таком соотношении сил с бомжами получим и на «Открытии», если ничего не
изменится (а что может измениться?). А вот второе место, думаю возьмём. Типа
оптимизм…
Bordo0706: Не
понятно, что за истерика. Всё это было предсказуемо. Не счёт, а результат, и не
только этого матча, а отрезка до ЛЧ. Это – стратегический выбор руководства...
Каррере остаётся только смягчать удар.
vjrif: Интересно,
а вратарей по волейбольному учат мячи отбивать? Артему не мешало уроки взять у
Спиридонова. Думаю, Алексей с удовольствием бы показал как такие мячи
выбиваются.
дворникТихон: Тем
временем в запасе уже больше года прокисает Селихов. С большой степенью
вероятности, лучший вратарь России, с характером и стилем Нойера. И без 1-5 от «Зенита»
было очевидно что главный потенциал усиления команды это позиции Реброва,
Комбарова и Попова.
Spartach1975:
Позорная игра, ужасный результат! С такой игрой в ЛЧ мы можем повторить
легендарные 1-18.
yri: У меня по
сегодняшнему матчу только одно опасение: а не превращаемся ли мы в классическую
домашнюю команду? Вот что реально беспокоит
Fergiy: Итальянского
физрука на выход! Это ж надо, даже на полный сезон не хватило (не забываем, что
прошлый начал Аленичев). Видимо, на его багаже и выехал этот
Каррера-Физручелла.
Красный скорпион:
Главная надежда «Спартака» в этом сезоне – это длинный язык Артема Дзюбы...
Nom4d: Так. Ну,
во-первых, можно сколько угодно молиться на Массимо, но почему команда так
часто рассыпается и влетает крупно? Во-вторых, можно сколько угодно гнать на
Федуна и его прижимистость, но сегодня Зенит за 90 минут забил столько же,
сколько «Рубину», «Тосно» и Хабаровску вместе взятым. Сколько потратить надо,
чтобы пять не пропускали?
suino: Ну, вот
вам и результат селекции. У бомжей пять новых игроков в старте, абсолютно новая
центральная ось. А переиграли наш клуб в центре поля вчистую. Такой вот уровень
игроков, который позволяет спокойно громить действующего чемпиона. Что не
говори, а Каррера не волшебник. Когда так опрокидывают с усилением, а соперник
божит на трансферном рынке... Ну, что вы хотели то? У них Паредес и Дриусси, у
нас уставший после КК Глушаков и не забивающий, уже как скоро год, Зе Луиш. Все
ж по заслугам. Зенит сейчас сильнее во всем.
Den&s: К
Массимо претензий ноль. «Ромашка», как всегда, великолепна. Главное – им еще
лямов по пять насыпать каждому и контракт лет на шесть продлить. Это же гении
игры в мяч.
man26: Эта
команда была способна вытянуть лишь один сезон. На отваге, на силе воли, на
жилах. Дальше надо было процентов 50 игроков менять, а то и более. Ибо они вполне
средние. Но мы верили и ждали конца августа. Экономим. И ожидаемо летим.
rotten: В прошлом
году в Питере был совсем другой матч. Тогда игра была как минимум равной, а то
и возили мешков мордой об газон минутами. Но судья постарался. Сегодня
было все с точностью до наоборот, увы. Семьёй легко быть в счастливые
времена. Настоящую поверку семья проходит именно в годину невзгод.
DBR38: В этой
игре нас и Буффон не спас бы, что не отменяет факта того, что Артема уровень не
соответствует амбициям команды.
valdano: Может, и к лучшему. Поймут, что нужно строить новую
команду. Пример перед глазами есть - бомжи. Еще в это трансферное окно есть
много времени. Если задаться целью, многое можно успеть. Половину легов
запросто можно и нужно отдавать.