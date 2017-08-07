«Итальянского физрука на выход!» Реакция фанатов «Спартака» на разгром

«Советский спорт» зачитывается гостевой книгой фанатов московского «Спартака» после разгрома, который красно-белым учинил «Зенит».

Bordo0706: Жаль, что проиграли именно так, но сам проигрыш был прогнозируемым… Необходимо вправить мозги Адриано за срывы. Из-за его срыва могли слить в СК – теперь будет на пару матчей без нападающего. Когда он вдруг решил, что он может нарушать игровую дисциплину? Наша борьба за золото закончилась, переключаемся на второе место и ЛЧ, благо этот сезон позволяет.

Valentinovich: И, кстати, не очень понимаю нападок на Реброва. Можно подумать, это из за его ошибки вчера проиграли. Все остальные четыре – гола какие претензии к Артему?

karel59: Кто бы мог после Суперкубка подумать, что после четырех туров у «Спартака» будет 5 очков, а у Локомотива 12...

Тулячок: Ну че? Массимо еще на кол не посадили? Откуда ж столько упырей-то набирается после поражений, а? Да обидно, да про…и (проиграли). Уверен победим Тулу, впихнем один ЦСКА, и опять запоют райские птички. Все будет хорошо. Реброва, да, на бенч

Свирепый Вепрь: Интересно, что Бесков сказал бы, посмотрев вчерашний матч?

mmmmm: Добро пожаловать с небес на землю. Особенно негодуют те, кто намечтал себе тотальное превосходство по типу 90-х. Хотя... я и не предполагал, что разочарование примет столь отвратительные формы.

Jerr: Судя по реакции в соцсетях, непрекращающемуся глуму бомжей, это поражение будет полезным для команды. Если бы проиграли минимально, таких истерик и близко не было. А так, из возможных плюсов выделю:

1) Команда наконец-то опустится с небес на землю. Это очень важно перед ЛЧ, да и сезон весь впереди.

2) У тренерского штаба есть время на исправление тактических ошибок, наигрывание новых связей.

3) Пищу для размышлений нашему РУ. Было наглядно показано, какие позиции нуждаются в качественном усилении.

4) У Карреры появилась возможность сделать радикальные решения по составу, такие, как посадка на далёкую банку Попова, отдых Глушакову, смена Реброва на Селихова и т.д.

5) Ну и для болел также полезно «убрать медали».

Как же, наверное, обидно Массимо влететь с таким счётом Манчини. Наверное, и в родной Италии напишут, что мастодонт в чистую переиграл новичка.

Игорь 0309: В прошлом сезоне фотки из раздевалки постоянно, сейчас тишина. За бразила не заступились, когда двое налетели. Напрягает такая равнодушная атмосфера. Похоже что-то не так в команде.

Пиводуй: План на июль 2018 г.:

1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю.

2. Поставить Саламыча главным.

Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки.

S75: С такой игрой никакой печени не хватит так переживать…

denst: Не в оправдание нашим, но вы поле видели вчера? Все эти обрезы и неточности в передачах вызваны болотом на поле. Бомжи играли проще, отдали мяч и ждали ошибок. Видимо Тренерский штаб должен был вносить корректировки после того, как поле залило водой.

spartak1972: Усиливаться надо до начала чемпионата, как это было зимой. А так получаем -7 очков. По прежнему не паникуем?

blind_guardian: Комбаров – кумир. Когда он во втором голе побежал ставить блок какому-то бомжу, вместо того, чтобы фланг закрыть, я реально заржал в голосину.

BuakawPorPramuk: Наконец-то возвращается старая добрая истеричная гостевая.

С призывами уволить Карреру, с прогнозами на пятое место по итогам сезона.

Вот только если откатиться на пару-тройку дней назад, все писали, какое дерьмо сегодняшний «Зенит» и как мы их раскатаем.

fanatSM: Это очень полезное и познавательное поражение. Как лакмусовая бумажка слабых мест команды. Чемпионат только начался. Три гостевые потери – ничего страшного. Важнее, как отреагирует на это тренерский штаб. Смогут ли сделать команду сильнее.

clipper: Каррера. Малость забронзовел. Стал строить игру от себя, не обращая внимания на соперников, а ведь в прошлом году вырос как тренер, именно готовясь к каждому матчу и прислушиваясь к Пилипчуку. Только ленивый не говорил до матча что нам в центр нужен выгрызальщик Тимофеев, а не ленивые и малополезные коты Попов и Самедов. Пора, Массимо, действительно прятать медальку в карман и начинать строить команду второго сезона, а то будет последним.

Горыныч за Спартак: Основным вратарём должен стать Селихов. Немедленно. Никакие аргументы в пользу Реброва не принимаются. Если Каррера против – значит он слепой и получит ещё критики и обструкции. Сразу говорю, если с «Арсеналом» на неделе выйдет Ребров, это приговор с моей стороны для Массимо.

Стараюсь думать: Вопрос не очень приятный. Кто из вчерашнего нашего состава мог бы попасть в состав Зенита, пусть даже расширенный?

solidsnake: Никакого продления контракта с Глушаковым не надо. Сколько он там у него ещё действует? Два года, вроде? Вот и славно. Отыграет эти два сезона ещё и спасибо на том. Дай бог ему хотя бы их провести на более-менее приличном уровне.

osir: Один по клубам гуляет – забыл когда забивал последний раз. Второй пенсию выбивает. Третий «Луи Вютон» рекламирует. Четвертый Трахтенберга оскорбляет... Клуб по интересам после оформленного чемпионства. Какая там семья...

Libur: Кстати, я тоже думаю, что во всем виноват Глушаков. Вернее - не Глушаков, а те люди, что крутятся вокруг него. Он похоже реально крайне эмоциональный человек, и его душевное состояние пипец как отражается на его игре. Инстраграмы, командные фотки, миллеровка, прыжки на крыше авто – все это тому подтверждение.

Ranger76: Ну что, опять все возвращается? Играть разучились? Или не напраздновались еще? Я не понимаю, что это было сегодня...

kvzakhar: После чемпионского сезона переподписали всех. Кэп, как внесший один из самых больших вкладов в это, вполне резонно рассчитывал продлиться до пенсии. Но что-то не срослось,. Отсюда и психи. Все конечно профессионалы, но командных фоток больше нет...

arsenic: При таком соотношении сил с бомжами получим и на «Открытии», если ничего не изменится (а что может измениться?). А вот второе место, думаю возьмём. Типа оптимизм…

Bordo0706: Не понятно, что за истерика. Всё это было предсказуемо. Не счёт, а результат, и не только этого матча, а отрезка до ЛЧ. Это – стратегический выбор руководства... Каррере остаётся только смягчать удар.

vjrif: Интересно, а вратарей по волейбольному учат мячи отбивать? Артему не мешало уроки взять у Спиридонова. Думаю, Алексей с удовольствием бы показал как такие мячи выбиваются.

дворникТихон: Тем временем в запасе уже больше года прокисает Селихов. С большой степенью вероятности, лучший вратарь России, с характером и стилем Нойера. И без 1-5 от «Зенита» было очевидно что главный потенциал усиления команды это позиции Реброва, Комбарова и Попова.

Spartach1975: Позорная игра, ужасный результат! С такой игрой в ЛЧ мы можем повторить легендарные 1-18.

yri: У меня по сегодняшнему матчу только одно опасение: а не превращаемся ли мы в классическую домашнюю команду? Вот что реально беспокоит

Fergiy: Итальянского физрука на выход! Это ж надо, даже на полный сезон не хватило (не забываем, что прошлый начал Аленичев). Видимо, на его багаже и выехал этот Каррера-Физручелла.

Красный скорпион: Главная надежда «Спартака» в этом сезоне – это длинный язык Артема Дзюбы...

Nom4d: Так. Ну, во-первых, можно сколько угодно молиться на Массимо, но почему команда так часто рассыпается и влетает крупно? Во-вторых, можно сколько угодно гнать на Федуна и его прижимистость, но сегодня Зенит за 90 минут забил столько же, сколько «Рубину», «Тосно» и Хабаровску вместе взятым. Сколько потратить надо, чтобы пять не пропускали?

suino: Ну, вот вам и результат селекции. У бомжей пять новых игроков в старте, абсолютно новая центральная ось. А переиграли наш клуб в центре поля вчистую. Такой вот уровень игроков, который позволяет спокойно громить действующего чемпиона. Что не говори, а Каррера не волшебник. Когда так опрокидывают с усилением, а соперник божит на трансферном рынке... Ну, что вы хотели то? У них Паредес и Дриусси, у нас уставший после КК Глушаков и не забивающий, уже как скоро год, Зе Луиш. Все ж по заслугам. Зенит сейчас сильнее во всем.

Den&s: К Массимо претензий ноль. «Ромашка», как всегда, великолепна. Главное – им еще лямов по пять насыпать каждому и контракт лет на шесть продлить. Это же гении игры в мяч.

man26: Эта команда была способна вытянуть лишь один сезон. На отваге, на силе воли, на жилах. Дальше надо было процентов 50 игроков менять, а то и более. Ибо они вполне средние. Но мы верили и ждали конца августа. Экономим. И ожидаемо летим.

rotten: В прошлом году в Питере был совсем другой матч. Тогда игра была как минимум равной, а то и возили мешков мордой об газон минутами. Но судья постарался. Сегодня было все с точностью до наоборот, увы. Семьёй легко быть в счастливые времена. Настоящую поверку семья проходит именно в годину невзгод.

DBR38: В этой игре нас и Буффон не спас бы, что не отменяет факта того, что Артема уровень не соответствует амбициям команды.

valdano: Может, и к лучшему. Поймут, что нужно строить новую команду. Пример перед глазами есть - бомжи. Еще в это трансферное окно есть много времени. Если задаться целью, многое можно успеть. Половину легов запросто можно и нужно отдавать.

