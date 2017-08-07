Да не убудет с вас: Позор «Зенита» еще 4 провальных фанатских перфоманса

«Зенит» вчера отличился. И не только на поле, где был бит принципиальный соперник, московский «Спартак», со счетом 5:1, но и за пределами зеленого газона.

Вернее, отличился не сам клуб, а его болельщики, подготовившие к игре с заклятыми врагами на новом стадионе не один, а сразу два масштабных перфоманса. Второй прошел, как по маслу – огромный и красивый баннер с пиратскими мотивами. Так держать! Хоть красно-белые и обозвали картинку «пиратами питерских болот».

Поезд прибывает…

Негодовать заставил первый, более масштабный баннер. Перфоманс получился воистину масштабным и дорогим – более миллиона рублей на создание этой красоты. Огромный баннер, стилизованный под икону, на которой изображен Александр Невский. Вот только все это великолепие перечеркнула одна мелочь…

Справа и слева от баннера была надпись: «Да прибудет с нами вера, правда и сила». И не спешите закидывать журналиста тухлыми помидорами. Ошибка допущена не в нашем тексте, а в фанатском баннере. Да, на нем так и было написано «прибудет», будто вера, правда и сила спешат в Санкт-Петербург на скором поезде. Правильно, как вы понимаете, было бы написать «пребудет». Однако никто из, как говорит господин Миллер, «многомиллионной армии фанатов «Зенита», этого не знал, или не заметил. В итоге получилось вот это…

Баннер с ошибкой, опять протекающая крыша и столкновения с ОМОНом: матч «Зенит» — «Спартак» глазами фанатов... pic.twitter.com/dJ5EJj0aPt — Александр Васильев (@omega9222) August 7, 2017

Желтый человек

Фанаты «Зенита» не первые и не последние, кто отличился неудачным перфомансом. Практически хрестоматийная история произошла с фанатами столичного ЦСКА на дерби против столичного «Спартака» в 2006 году.

Во втором тайме красно-синие тиффози решили растянуть на два огромных сектора стадиона «Лужники» баннер, изображающий фаната в желтой одежде. На шее у фаната по задумке болельщиков развевался красно-синий флаг, а в руке был зажженный фаер.

Задумка красивая. Вот только исполнение подкачало. То ли фанатов не пустили на соседний сектор, то ли просто во время развертывания сложного по форме баннера была, была допущена ошибка. В итоге получилось это…

Баннер фантов ЦСКА тут же получил имя Yellowman или Елоумен, что в переводе с английского значит «желтый человек». Не так давно болельщики отметили его десятилетие. За это время он успел обрасти легендами и мифами. О нем даже комикс создали.

Подстава подстав

Еще один из фанатских перфомансов был саботирован болельщиками принципиального соперника. Эта акция вошла в историю.

Речь идет о перфомансе, который должны были исполнить болельщики клуба «Стяуа» из Бухареста. Организовывал представление клуб – к матчу Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

Изначально предполагалось, что перфоманс напомнит миру о том, что за 30 лет до этого «Стяуа» была на вершине футбольного Олимпа Европы, когда выиграла Кубок европейских чемпионов – аналог нынешней Лиги чемпионов. Вот только ни достаточного количества болельщиков, ни денег для осуществления масштабной акции у владельца клуба не нашлось.

Тут как раз подвернулась сторонняя организация, которая предложила свою помощь. Акцию спланировали, утвердили и приступили к осуществлению задуманного. По всей трибуне волонтеры разложили черные пакеты, в которых скрывались цветные куски бумаги. Их болельщики и должны были поднять в нужный момент. Каково же было удивление всех присутствующих. когда вместо почестей «Стяуа» на всю трибуну растянулась надпись «Только «Динамо» Бухарест» - заклятые враги красно-синих. Оказалось, что организаторами акции были фанаты вражеской команды.

Стыд ЦСКА

Перфоманс, о котором пойдет речь далее, не удался. Мало кто понял, что хотели изобразить фанаты ЦСКА. Но и те, кто понял, ужаснулись от идеи болельщиков. Такого в истории нашего футбола еще не было.

А началось все за сутки до этого, когда фанаты ЦСКА «отжали» баннер, который к дерби готовили ультрас столичного «Спартака» - огромное изображение легенды клуба Андрея Тихонова. «Отжатые тряпки» по фанатским обычаям принято сжигать прямо на трибуне. Но баннер был слишком велик, чтобы его поджигать – был риск спалить все «Лужники».

Вот красно-синим и пришлось изобретать велосипед. Изобрели… К сожалению… Фанаты ЦСКА не придумали ничего лучше, чем проделать огромную дыру в районе баннера, где был изображен рот Тихонова. Во время второго тайма они развернули баннер и в дырку попытались пропихнуть какую-то продолговатую материю телесного цвета.

Только на уровне ассоциаций стало понятно, что они пытались изобразить. Вы наверняка и сами догадаетесь. Многие даже из числа болельщиков московского ЦСКА осудили эту выходку, посчитав, что таким образом ультрас переступили грань.

Не раскрывшийся «Спартак»

Последний неудачный перфоманс принадлежит фанатам московского «Спартака». Его красно-белые болельщики собирались продемонстрировать во время игры с «Локомотивом».

С этим перфомансом не связано никакой долгой и душещипательной истории – просто огромный баннер не развернулся и перфоманс был испорчен.



