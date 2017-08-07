Быстров снова вернулся в Петербург. Вот почему это круто – и не только для него

«Тосно» подписал человека, из-за которого петербуржцы охотнее пойдут на их матчи.

Быстров будет играть дома

По одной из версий, причиной скандального возвращения Владимира Быстрова из «Спартака» в «Зенит» в 2009-м была как раз тоска игрока по родному Петербургу. Он, конечно, родился за городом – в Луге, это Ленобласть – и с друзьями болел за красно-белых, когда это было самым естественным выбором. Однако воспитывала Владимира именно зенитовская «Смена», и отрезок взлета карьеры он провел на стадионе «Петровский».

Быстров родился в Ленинградской области – связей с регионом прописки «Тосно» очень не хватает, теперь есть вторая после названия. Быстров – яркий персонаж для петербургского болельщика. Не любимый массово, но небезразличный точно. А для «Тосно» сейчас важно вызывать хоть какую-то эмоцию. Хотя, если вспоминать обратный трансфер Быстрова в «Зенит», в Петербурге находилось немало и тех, кто поддерживал возвращение Владимира домой. Просто этот контингент не был таким уж громким и не использовал такие жесткие слова как «иуда» и «свинья».

У Быстрова есть шанс вернуться

Быстрову 33 года, последний полноценный сезон – такой, чтобы провести больше половины матчей – у него был сразу после перехода в «Краснодар». Тогда же, в чемпионате-2014/15, Быстров последний раз забил: в апреле 2015-го он вышел на десять минут против «Мордовии» и сделал счет 4:0.

Полузащитник, который в нашем футболе один из синонимов слова «вингер», еще прошлым летом заявлял, что недоволен тем, сколько играет в «Краснодаре». Через полтора месяца главным тренером стал Игорь Шалимов, он пожелал Быстрову на День рождения «стать нашим Буффоном», но весной выпустил Владимира только один раз – на замену на 10-й минуте в Кубке России против «Урала», когда «Краснодар» упустил лидерство 3:0 и вылетел.

Конечно же, «Тосно» – в десяток раз лучше, чем «Арарат». Новый контракт в Краснодаре Быстрову не предложили, но он сразу сказал, что будет рассматривать только варианты в премьер-лиге. К тому моменту, опять же по словам игрока, «Тосно» на него выходил, но другие клубы интерес проявляли. В итоге Владимир Быстров все-таки оказался в «Тосно» накануне пятого тура нового сезона после нескольких месяцев самостоятельных тренировок.

Теперь его конкурент – Вагиз Галиулин, который уже после договоренности «Тосно» с Быстровым забил первый мяч клуба в премьер-лиге.

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«Тосно» добавил себе шансов поднять посещаемость

В чемпионате России нет человека, который мог бы на уровне Роналду и Кубка конфедераций одним своим приездом собирать стадионы. В Петербурге у Андрея Аршавина был бы шанс, но пока мы обсуждаем не его переход в «Тосно» или «Зенит».

И Быстров тоже не заполнит «Петровский». Вообще не факт, что Владимир быстро начнет выходить в основе, и что вообще станет по-железному стартовым у Дмитрия Парфенова. Однако петербургским болельщикам точно будет приятнее приходить на «Тосно» с Быстровым. Пока, естественно, публика идет не на самого новичка РФПЛ, а пользуется им как поводом посмотреть на более интересные команды – уже был «Зенит», следующим выше среднего для «Тосно» стадион может заполнить ЦСКА.

В «Тосно» до Быстрова петербуржцев было только двое: нападающий Евгений Марков, который забил в Туле через десять минут после выхода на замену и принес команде первую в истории победу в РФПЛ, и и полузащитник Ян Казаев. Евгений Чернов и Максим Палиенко, пришедшие в «Тосно» из «Зенита» не считаются: оба приехали в Петербург недавно, когда в «Зенит-2» массово завозили ребят из регионов.

Пока команда играет на «Петровском», а не новой арене у границы Петербурга и Ленобласти, петербургские игроки точно помогают концентрировать целевую аудиторию.

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