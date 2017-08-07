Ефимова: «Почему я ставила на «Зенит»? Объясняю…» А ведь Юля была права!

В редакции «Советского спорта» побывала пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, завоевавшая четыре медали в Будапеште.

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«МОГУ ПОНЯТЬ МУЖА ХОШСУ»

- К нам поступило много вопросов от читателей. Люди хотят знать о Юлии Ефимовой все! Например: «Плавание считается однообразным видом спорта – прыгнул в воду и гребешь. Вы успеваете в процессе подумать, что нужно купить домой или какой фильм посмотреть?»

- Большинство тренировок в России – да, скучные. Но я много занималась в Америке, набралась опыта. И как раз в Efimova Team у нас все весело. Разнообразные упражнения, занимаемся с фитнес-мячами, даже играем. Есть работа в зале, там тренер тоже дает интересные задания. Важна атмосфера, и у нас в команде никогда не бывает занудно.

- На российском этапе Кубка мира муж Катинки Хошсу послал организаторов, когда его жену потащили на интервью. Расскажите о самых приятных и неприятных людях из мира плавания.

- Я думаю, муж Хошсу не просто так взорвался. Все спортсмены общаются с журналистами, но на Катинку был очень большой спрос. Иногда мы все ругаемся. Вот у меня была автограф-сессия, она длилась полчаса. Я тоже человек, который устает. Но люди лезут без очереди, не пускают детей, просят подписать по 10 фотографий. В итоге некоторые не успевают. А когда я встаю и ухожу, они начинают кричать: «Давайте еще! Еще!»

Или бывают настойчивые корреспонденты, которые этого не понимают. Иногда отвечаю им жестко. Ну а Хошсу решили оградить от публики – и думаю, это не просто так.

«БОЮСЬ ВЫСОТЫ, ПРЫГАЮ СО СКАЛЫ»

- Как стать профессиональным пловцом, если ты живешь в маленьком городке России?

- Я тоже не из большого города. Родилась в Грозном, но уехала оттуда в два года. Выросла в Волгодонске. Там официальная численность населения – 170 тысяч человек.

Пробивались наверх в спорте. Это тяжело. Понятно, что о спонсорах тогда не было речи. У меня нет четкого совета. Однако теперь развиты соцсети, все друг у друга на виду. И если ты – хороший спортсмен, то тебя заметят, пригласят на сбор или к известному тренеру.

- Грозный сильно изменился после известных событий. А если вас туда позовут?

- Жду приглашения. Наверное бы поехала. Вообще у меня там проходили переговоры с местными властями о сотрудничестве. Но что-то сорвалось…

- Будь у вас возможность пойти на ужин с известной персоной, которая когда-либо жила на Земле – кто бы это был?

- Курт Кобейн. Один из самых любимых моих музыкантов. Не могу назвать какой-то альбом «Нирваны». Но очень нравится.

Вообще слушаю разную музыку. Перед выступлением иногда выхожу в наушниках. Выбираю на старт что-то под настроение. Чаще всего это рок.

- Кого вы считаете идеалом мужской красоты? Актер, шоумен – назовите!

- Человек мне должен просто нравиться по общению. Нет каких-то идеалов. Раньше, в детстве, были. А сейчас я поняла, что должна быть с мужчиной на одной волне.

- Иван Ургант – классный?

- Да. Еще очень нравится Хью Джекман.

- Представьте себя во всех водных видах спорта, как в Будапеште. Что вы хотели бы попробовать?

- Когда я была маленькой, у нас часто проходили тренировки с элементами водного поло. Есть хорошая школа в Волгодонске. Оттуда много девчонок попадают в сборную, даже капитан команды Катя Прокофьева.

Синхронное плавание – я выполняла в бассейне пару их упражнений. Слушайте, это так тяжело! Самый трудный вид спорта. Вы попробуйте поднять ноги вертикально, при этом удерживаясь на поверхности воды. Как же они это делают?!

Прыжки в воду – я очень боюсь высоты, но бывает, что прыгаю со скал. Для меня это самое проблематичное. Но люблю адреналин.

Открытая вода – участвовала в соревнованиях, когда была маленькой. И у нас в Лос-Анджелесе проходили тренировки в океане. Но это жутко, когда ты не видишь дна, под тобой кто-то плавает, есть большие волны. И у них же давка на дистанции, как в ватерполо. Могут локтем врезать в голову. А если я психану, то сама в драку полезу, и меня дисквалифицируют.

* * *

Кроме этого Юлия Ефимова объяснила, почему сделала эпохальный прогноз на матч «Зенит» - «Спартак», поставив на питерский клуб.

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков за пару дней до матча спросил у Ефимовой, на кого она ставит? Юля вообще не разбирается в футболе, но наугад выбрала «Зенит», хотя уже живет в Москве. Многие спартаковские болельщики на нее обиделись.

Но ведь Ефимова оказалась права!

«Я вообще не смотрю футбол, не болею ни за какую команду, - говорит Юля. – Очень далека от этого вида спорта. Но когда мы поехали на сборы, то начали собирать с собой чемодан. И там было много тейпов почему-то «Зенита». Ну очень много этой ленты! Наш доктор из Питера, и она ругалась, зачем ее купили плохого качества. И как-то в голове у меня отложилось.

Зачем мне тейпы? Часто бывают травмы, которые лечим кинезией. И с этим можно продолжать тренировки».

! Продолжение большого интервью Юлии Ефимовой – скоро на сайте