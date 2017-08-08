Слон и Моська. Почему «Реал» обыграет «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА

Обозреватель «Советского спорта» уверен – в матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» победит испанский гранд. С альтернативным мнением выступил мой коллега Сергей Подгорнов. Он уверен, что победит «МЮ».

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «РЕАЛ»

Мадридцы, прямо скажем, ужасно провели Международный кубок чемпионов. Слабенькая ничья с «МЮ» (1:1) (не дай бог, такой же футбол мы увидим в матче за Суперкубок УЕФА), тотальный разгром от «Манчестер Сити» (1:4) и, пожалуй, эффектное, но все-таки поражение от «Барселоны» (2:3). В таких обстоятельствах, ждать от команды Зинедина Зидана на старте сезона можно практически всего. Хотя правильный болельщик никогда не сделает поспешных выводов из предсезонных игр.

«Реал», разгрузив зарплатную ведомость, параллельно отдал пятерых игроков другим клубам: в команде уже нет Пепе («Бешикташ»), Данило («Манчестер Сити») и Льоренте («Реал Сосьедад»), Хамеса («Бавария»), Мораты («Челси») и Диаса («Лион»). Но свято место пусто не бывает, и именно сейчас процесс адаптации и вливания в состав проходят такие ребята, как Себальос и Эрнандес.

Очевидно, в этом сезоне «сливочных» ждут кадровые обновления и целостное омоложение состава. Зидану предстоит заменить ушедших лидеров молодой кровью, а уж как они себя проявят на ответственных местах – вопрос открытый. Безусловно, матч за Суперкубок УЕФА, да еще и против «МЮ» - это отдельно взятая история, никаких многосерийных проектов со всевозможными вариантами концовок. Есть только одна встреча, и ее необходимо выиграть.

Супергерои. Самые любопытные цифры матча за Суперкубок УЕФА

КОМАНДА ИЗ ДРУГОЙ ВСЕЛЕННОЙ

На стороне «Реала» в этом противостоянии слишком много факторов: многолетний менталитет победителя (у «МЮ» Жозе Моуринью он только формируется), наибольшая вариативность в атаке и наивысший уровень исполнителей. Другими словами, футболистам «Реала» куда проще играть с позиции силы против именитого соперника, «МЮ» же в последние годы в таких матчах смотрится слабо.

«Ман Юнайтед» будет очень сложно, ведь в команде нет сформировавшейся забивной звезды. К тому же, давайте не забывать, что именно «МЮ» сделал из Роналду игрока мирового класса. Если говорить о проблемах мадридцев, в голову приходит только одно – оборона. После ухода Пепе, пара Рамос – Варан стала безальтернативной, и в случае форс-мажора заменить одного из защитников без потери качества будет сложно. Однако атакующий потенциал «Реала» настолько велик (Роналду, Бензема, Бэйл, Иско, Модрич, Ковачич, Асенсио, Васкес, Себальос), что проблема центральных защитников стремительно тускнеет.

Чемпион Испании подходит к матчу за Суперкубок УЕФА в прекрасной форме: от балласта избавились, лидеров сохранили, состав омолодили. А новые варианты найдутся сами собой. «МЮ» на данном этапе по составу и вариативности внутрикомандных алгоритмов «Реалу» явно не конкурент. Просто команда из другой Вселенной.

Очень хочется, чтобы игра в Скопье не походила на бессмысленный лай Моськи на именитого Слона. Хотя как бы там не вышло, вывеска в любом случае топовая. «Реал» - «Манчестер Юнайтед» - это классика европейского футбола.