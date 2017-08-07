Станислав Галиев: Овечкин не позвал на свадьбу. Но мы дружим до сих пор (видео)

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Станислава Галиева, который приехал из системы «Вашингтона» в «Ак Барс».

Галиеву – 25 лет. Он провел 26 матчей в НХЛ, набрал 4 (1+3) очка. Но не смог закрепиться в этой лиге и решил: пора в жизни что-то менять.

Теперь Станислава вызвали в олимпийскую сборную России. На турнире в Сочи он забил гол в ворота хозяев. А в матче против Канады смог открыть счет. Как кажется на первый взгляд, парень в полном порядке.

«ПЕРЕСИДЕЛ Я В АМЕРИКЕ»

- Вы же провели девять лет за океаном?

- Если честно, я сбился со счета. Но где-то семь-восемь сезонов.

- В 16 лет уехали в Хоккейную лигу США. О чем мечтали?

- Не скажу, что я ехал покорять Америку. Но думал, это пойдет мне на пользу для хоккейного развития. Поиграть на маленьких площадках с большой скоростью. Использовать свои навыки.

- У вас была фраза: «Я там переиграл…»

- Да, возможно, я пересидел. Но у меня были два года контракта с «Вашингтоном», и я не мог уехать из этой системы. Надо было доработать.

А когда договор закончился, мы с семьей приняли единогласное решение – надо возвращаться в Россию. И теперь мы счастливы, что так все вышло.

- Права на вас принадлежали московскому «Динамо». Но пошли слухи, что подписать Галиева не могут из-за его высоких финансовых запросов. Как реагировали на такие новости?

- Каждый может говорить что угодно. Как я могу это обсуждать? Пытался не читать и не слушать такое. Только общался с агентом, что мне предлагают.

- Вам ведь даже запрещали тренироваться с любым клубом КХЛ, пока не решится вопрос с правами на Галиева.

- Об этом я слышал. Но у меня и клуба-то не было. Я тренировался сам по себе, с ребятами. Мы снимали лед и катались. Та история не повлияла на мою подготовку.

- Когда поступило серьезное предложение от «Ак Барса», вы даже не думали?

- Да, согласился моментально. Команда с большими традициями. Всегда стремится побеждать. Отличный город, прекрасные болельщики. И очень известный тренер Зинэтула Билялетдинов. Многому у него можно научиться.

«ТРОТЦ – ЖЕСТКИЙ ТРЕНЕР»

- Вы в свое время не настаивали на обмене из «Вашингтона»? Вас в прошлом сезоне ни разу не подняли в основу из АХЛ.

- Да, мы просили об обмене этой зимой. Но как мне сказали, что-то у них не получилось. Пришлось доигрывать сезон в АХЛ. Было тяжело морально. Впрочем, ничего – мы любим трудности.

- А вы сами верили в заявление «Кэпиталз»: «Мы пробовали, но на Галиева нет спроса»?

- Не будем это обсуждать. Уже все в прошлом. Главное, что нормально закончил сезон, обошелся без травм. Показал хорошую статистику – 40 (21+19) очков в 56 матчах.

- Вас не обижала фраза наставника «Вашингтона» Барри Тротца: «Галиев не оказывает влияние на ход матча, хотя у него есть скорость и мастерство»?

- Он – жесткий тренер, но я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он так сказал прошлым летом. А если вспомнить сезон 2015-16, я провел всего лишь 24 матча за «Кэпиталз» (0+3=3 очка). Было тяжело обыгрывать ребят, которые провели весь сезон. А у меня было ограниченное количество матчей, и получал я по 6-8 минут на льду. Не хватало игровой практики, и это была главная причина, почему меня вернули в АХЛ.

- Что скажете об Американской хоккейной лиге? Не так просто там забить 21 гол за сезон.

- Не скажу, что там легко. Все трудятся, чтобы получить этот вызов в НХЛ. Бьются, стараются, выполняют тактику тренера. И команды в АХЛ очень грамотно обучены. Хорошие вратари, надежная защита. Надо понимать, что от тебя требуется, чтобы добиться там прогресса.

- Может ли игрок АХЛ усилить олимпийскую сборную США или Канады?

- Там много классных хоккеистов, но я наслышан, что игроки с двусторонними контрактами не могут ехать в Пхенчхан. А большинство молодежи выступает в АХЛ именно на таких условиях. Остаются только ветераны. Не знаю, потянут ли они по скорости на больших площадках?

«ДЕЛАТЬ В ХЕРШИ ОСОБО НЕЧЕГО»

- Я один раз приезжал в Херши, где выступали вы – и увидел несколько драк в одном матче АХЛ. Это частое явление?

- Драки бывают, но от этого стараются отходить. Как говорили, лет шесть-семь назад только этим и занимались. Однако я этого не застал.

- Что делать в Херши? Там только шоколадная фабрика.

- Вот вы правы. С этим трудности, конечно. Но друзья помогали – хорошая команда, отличная компания. Мы много общались, дружили семьями.

А городишко маленький. Можно сказать, деревушка. Кроме фабрики там есть довольно известные аттракционы «Херши Парк». Многие приезжают, даже из Нью-Йорка. Летом огромный ажиотаж, все отели забиты. Но больше там делать нечего.

- Вы ведь – победитель Мемориального кубка, становились чемпионами в лигах USHL и EСHL. Трудно ли выигрывать титулы в низших лигах?

- Так сложилось, что года четыре я выигрывал какие-то трофеи. Но мне везло с командами, собирались отличные коллективы. В юниорской лиге, когда я выступал за «Сент-Джон», мы из 62 матчей выигрывали обычно за 50. Классное было время, приятно вспомнить!

Другое дело, что тяжело делать шаг вверх, на профессиональный уровень. Плей-офф Кубка Стэнли – совсем другой этап в карьере. Но я рад, что победы у меня в карьере все-таки были.

«ДРАФТ ОТКАЗОВ – ЭТО НЕПРИЯТНО»

- Однажды «Вашингтон» выставил вас на драфт отказов. Это шок?

- Было неприятно. Я другой стороны я понимал, что в «Херши» буду играть и смогу набрать форму. Возможно, получу еще один шанс в НХЛ.

- Однажды Александр Овечкин был травмирован, и вы вышли вместо него в первом звене «Вашингтона». Какие ощущения?

- Помню, как в большинстве выходил пару раз в первой пятерке. Та же самая игра, но другие партнеры. И от тебя ждут чего-то большого. Ты к этому всегда должен быть готов.

- Центрфорвардом у вас был Никлас Бэкстрем?

- Да, он.

- Играть с ним – будто в «Бентли» ехать. На редкость комфортно.

- Это правда. Клюшку ставишь на лед. Бэкстрем на тебя даже не смотрит, но шайба сама на крюк прилетает.

- Овечкин поддерживал российских игроков, когда они попадали в «Вашингтон»?

- Конечно – он ведь 11 или 12 лет уже в «Кэпиталз» выступает? Один из старожилов в команде, ее капитан. Лицо города. Все любят Овечкина, все узнают. И это большой плюс, когда ты, русский, попадаешь в «Вашингтон». Саша хорошо тебя принимает, знакомит со всеми людьми. Он очень помогает молодым ребятам.

- Известная банда – Кузнецов, Орлов, Овечкин. Вы в нее не входили, потому что часто были в «Херши»?

- Но когда я приезжал в «Вашингтон», мы постоянно общались, даже с женами и семьями. Дружим до сих пор, у нас все хорошо.

- Александр Овечкин пригласил вас на свою свадьбу?

- Нет, меня не звали, - смеется Стас.