Дарья Жукова переходит в «ПСЖ»

У владельца «Челси» Романа Абрамовича – потеря в составе. Расстался олигарх с Дарьей Жуковой. «Советский спорт» сообщает главное.

Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Даша Жукова расстались после 10 лет совместной жизни. В эксклюзивном комментарии одному из пабликов, пишущих о шоу-бизнесе, Абрамович и Жукова сообщили, что, несмотря на расставание, остаются друзьями.

— После 10 лет совместной жизни мы приняли нелёгкое решение расстаться, но остаёмся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнёрами в проектах, которые начинали и развивали вместе, — пишут Роман Абрамович и Даша Жукова. — Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Чуть позже информация о расставании Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой была подтверждена многочисленными другими источниками.

Владелец «Челси» и Дарья Жукова познакомились в 2005 году. В 2007 году Абрамович развелся со второй женой Ириной Маландиной, на которой был женат 16 лет. Маландина при разводе получила 300 миллионов долларов. У Абрамовича и Маландиной пятеро совместных детей.

Дарья Жукова известна, помимо прочего, как основательница музея современного искусства «Гараж» в Москве, а также совладелица компании по производству одежды Kova & T.

У Жуковой и Абрамовича двое детей — сын Аарон Александр 2009 года рождения и дочь Лея 2013 года рождения.