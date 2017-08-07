Кто виноват в провале «Спартака»?

У нас в футболе много действующих лиц, после высказываний которых можно повеселиться или погрустить: то Сергей Фурсенко расскажет, что стадион не стали прятать под крышу из-за того, что приехали спартаковские фанаты (ливень с градом не так опасны, как красно-белые со своей пиротехникой), то Роман Бабаев будет оправдывать пустые трибуны на новой арене проведением матча в выходной день (все, дескать, на дачах) или в будний день (все, мол, на работе). А вот Леонид Федун… Что сказать о нем? Ему можно только посочувствовать.

В мае он не мог контролировать разгоряченную толпу, высыпавшую на поляну стадиона ликовать и отмечать чемпионство, и потому саму церемонию, которая должна была стать кульминацией действа, провели скомканно. Он стоял на выходе из подтрибунных помещений несколько растерянный, но это была все равно победа – пусть и в самом слабом чемпионате за многие годы.

Теперь же мы видим полное бессилие не человеческое – менеджерское. Ведь что, по сути, мы имеем? Леонид Федун многие годы рассказывал, что «Спартак» строит себе стадион и потому покупками дорогих футболистов заниматься в данный момент просто невозможно. Да, затраты на коммерческую недвижимость и на игроков (если это не Неймар, конечно) несоразмеримы. Но стадион вроде как построен, на нем четвертый сезон уже играют. А что с покупками? Или в графе «трофеи» теперь есть чемпионство, галочка проставлена, а в нынешнем сезоне конкурировать с питерскими все равно нереально?

Очевидны тренерские просчеты, очевиден кризис исполнителей. Точно так же очевидно, что Аленичев вечером в воскресенье уже был бы уволен. Правда, у него как у тренера в графе «чемпионство» прочерк стоял. Никто не снимает вины ни с футболистов, ни с тренерского штаба, но абсолютно понятно, что есть львиная доля вины и у самого Леонида Федуна.

Я искренен, когда говорю, что мне его жалко: то ему вопрос с санкциями разгребать, о которых писал «Советский спорт» (и уверяю вас, еще много о чем будет писать), то теперь от скандала с банком – титульным спонсором имени стадиона – отбиваться. У меня желания никакого потоптаться на его костях. Просто жалко всех нас. Мы получили чемпионат, в котором после первых четырех туров все знают имя будущего чемпиона, в котором московский футбол (а вместе с ним и весь остальной) стремительно идет ко дну. Действующий чемпион проигрывает 1:5 – и это, увы, диагноз. С явной симптоматикой и совершенно неочевидным сроком выздоровления.