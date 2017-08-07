«Вокруг Федуна кучка проходимцев»

«Советский спорт» обратился к специалистам, экспертам и просто болельщикам с просьбой ответить на вопрос: кто виноват в провале «Спартака» и какова степень вины в этом владельца клуба – Леонида Федуна? Мнения получились совершенно противоположные.

«У «СПАРТАКА» НЕТ КОНЦЕПЦИИ»

Анатолий Бышовец, экс-тренер:

- Я бы не стал отделять тренера от руководства клуба. «Спартак» должен был думать об усилении еще зимой, и Каррере надо было оставить список игроков Федуну еще тогда. И только затем уже уходить в отпуск. У «Спартака» проблема внутренних резервов и приобретений. Плюс нет единства между руководством клуба и главным тренером. Я это прочувствовал, работая в «Локомотиве».

Посмотрите на «Зенит» и на то, какие там делаются покупки. Видна концепция, развивается стратегия смены поколений. Там делается ставка на приобретение игроков на перспективу и по их возрасту, и по их качеству. В «Спартаке» этого нет.

«НА «СПАРТАК» ПРОТИВНО СМОТРЕТЬ»

Валерий Рейнгольд, экс-игрок «Спартака»:

- В провале «Спартака» виноват только Каррера. Он готовил команду к сезону. Я предупреждал ребят: хватит чемпионствовать, пора выходить на работу и начинать вкалывать. Но вообще я рад, что вчера случилось это поражение, весьма зрелищно. Но не могу не отметить: было противно смотреть, как «Спартак» играет в футбол.

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ С ТАКОЙ ИГРОЙ «СПАРТАКУ» НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ

Андрей Канчельскис, экс-футболист:

- Федун не тренирует команду, тренирует Каррера. Думаю, эйфория чемпионства продолжается. В прошлом сезоне была неразбериха в других клубах, и «Спартак» этим воспользовался. Сейчас перед «Спартаком» стоят новые вызовы. Соответственно, нужно усиление и просто необходимы новые игроки. Но, видимо, красно-белые считают, что им ничего не нужно. Ну, и собственно, мы увидели команду, которая будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. И если они хотят чего-либо добиться в этом турнире, то им точно нельзя играть так, как они сыграли с «Зенитом».

«СПАРТАК» ЕЩЕ РЕАБИЛИТИРУЕТСЯ

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:

- Не думаю, что сейчас нужно делать выводы по «Спартаку», ведь можно проиграть 1:5, а затем выиграть чемпионат. Винить в недоработке тренера или руководство за это поражение я бы не стал. Уверен, что, если бы через неделю такая же игра состоялась в Москве, результат был бы совершенно иным.

Усиливаться можно бесконечно, этот процесс зависит от разных факторов: наличия свободных денег, проведения удачных переговоров. У «Спартака» состав вполне боеспособный. Уверен, они смогут реабилитироваться после этой игры.

«ФЕДУН ВЕДЕТ СЕБЯ НЕКРАСИВО»

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

- Если говорить о тренерах, то, конечно, вина Карреры в этом поражении тоже есть. Ему пели слишком много дифирамбов, несмотря на то, что феерически команда играть не стала. Уже только ленивый не говорит о том, что «Спартаку» повезло в прошлом сезоне. Невероятные мячи на последних минутах, плюс судьи активно помогали «Спартаку» получить трофей. Поэтому какого-то особого тренерского вклада я лично не видел. Нам вчера удалось увидеть класс мэтра в исполнении Манчини и юношеский класс Карреры. Роберто выключил из игры Фернандо, Промеса, и «Спартак» практически ничего не сумел сделать.

Что касается владельца «Спартака», опять же все познается в сравнении. Посмотрите, как работает руководство «Зенита» в лице Кости Сарсании, его я считаю настоящим профессионалом. И посмотрите, как на фоне этого смотрятся «спартаковцы». И кем они обновились? Практически никем.

Вокруг Федуна ошивается кучка проходимцев, которые пытаются выслужиться перед ним. И вот я лично не слышал от него слов благодарности в адрес Родионова. Получается так: если команда выступает плохо - виноват Сергей Родионов, а если команда на вершине, так это исключительно заслуга Федуна. На мой взгляд, такое поведение, мягко говоря, некрасиво.

«ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА» - СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

Александр Кутиков, музыкант, болельщик «Спартака»:

- У меня нет конкретного объяснения. Однако я бы не стал обвинять только тренера или только Федуна. Этот матч - совокупность факторов и стечение обстоятельств. Индивидуальной вины за это поражение нет. В определенной степени виноваты игроки, тренер, руководство. Мое мнение таково: причина в том, что многие игроки «Спартака» были задействованы на Кубке конфедераций. То есть отпуска не было.

Если говорить о руководстве «Спартака», то сравнивать бесполезно. На «Зенит» работает огромная корпорация под названием «Газпром». У этой компании гораздо больше возможностей, чем у совладельца «Лукойла» Федуна. Они могут позволить себе купить кого угодно. А «Спартак» - не может.