Дожали Канаду! Как наши пацаны одолели главного фаворита в первом же матче

В стартовом поединке на Мемориале Глинки сборная России (игроки до 18 лет) неожиданно одержала победу над канадцами – 4:3 бул.

Напомню, что именно канадцы традиционно считаются самым главным фаворитом на победу в этом турнире. На Мемориале Глинки «кленовые» побеждали 20 раз. Наши для сравнения только трижды.

Если же брать последние 20 лет, то и тут различным сборным удалось только три раза сместить канадцев с верхней ступени пьедестала. Американцам, шведам и в прошлом году – чехам. Россияне же побеждали на Мемориале только в далеком 1995 году, еще на советских дрожжах. А в 2015 и 2016-м завоевывали «бронзу».

Что и говорить, при таком раскладе, сразу попасть на самого сильного соперника – очень жесткая проверка. Поэтому я особо не удивился, когда канадцы повели в счете, реализовав на пятой минуте первое же большинство.

Однако быстрый гол россиян не смутил! И это вовсе не случайно. Этот матч еще раз показал, что сборной России, хоть юниорской, хоть взрослой, к любому турниру желательно готовиться.

Наша команда перед этим матчем больше месяца провела на сборах. Последнюю неделю – в Австрии, чтоб быть поближе к Братиславе, где проходит сейчас Мемориал Глинки-2017. Там же россияне сыграли и два контрольных поединка – против сверстников из Белоруссии (4:2) и австрийцев, которых разгромили со счетом 11:1, не взирая на то, что соперники были на два года старше.

Однако 18-летние канадцы это вам не 20-летние австрийцы. По крайней мере в хоккее.

И тем приятнее, что россияне выровняли ситуацию уже к середине первого периода. Первый гол наших на турнире записал на свой счет 17-летний Никита Ртищев из «Красной Армии». Вход в зону на скорости, короткий пас-скидочка от тезки-армейца Никиты Солопанова и точный бросок в девятку.

После этого наши выстояли в меньшинстве. Мало того, организовали выход «один в ноль». Но тут уже канадский голкипер продемонстрировал мастерство в дуэли с форвардом.

А в начале второй двадцатиминутки ворота россиян спас уже голкипер Амир Мифтахов («Ирбис»), отбив плечом шайбу, летевшую точно в дальний угол.

После этого грянула минисенсация - россияне вышли вперед – 2:1! Хорошая атака вышла у Дмитрия Завгороднего («Омские ястребы») и Павла Ротенберга («Динамо» СПб). Россияне выкатились на соперника «2 в 1» и у Завгороднего был выбор – отдать шайбу партнеру или бросить самому…

Дмитрий не побоялся взять ответственность на себя и точно «выстрелил» в ближний угол. Кстати, также, в ближнюю девятку, поразил канадские ворота и Ртищев.

Нельзя сказать, что после этого гола инициатива перешла к нашей команде. Но игра была абсолютно равной. Можно сказать, что у россиян не ладилось большинство. Зато со скоростью и бросками по воротам проблем не было. Соперники обменялись еще несколькими опасными моментами после того, как канадцы на 36-й минуте счет сравняли…

Джек Макбэйн, которому специалисты прочат выбор на драфте в первом раунде, с ходу и точно распорядился шайбой из центра зоны.

2:2. И в третьем периоде матч, как это нередко случается, начался заново. Россиянам первым удалось нарушить это нервное равновесие уже на 42-й минуте. 3:2! И это дубль Завгороднего.

Ну а затем канадцы получили минуту с лишним на розыгрыш «5 на 3». При таком счет лучшего способа сравнять счет не придумаешь. Россияне совершили небольшое чудо, выстояв втроем. Но затем вчетвером оборону все же не удержали – 3:3. Вторая шайба канадцев, заброшенная в большинстве.

За минуту до конца третьего периода наши вновь оказались в меньшинстве. Последовал канадский тайм-аут, который заокеанским фаворитам в основное время не помог.

Но зато и овертайм они начали в формате «4 на 3». И Мифтахову пришлось мгновенно вступить в игру, спасая ворота.

Следующее испытание для нашего вратаря случилось н последней минуте овертайма, когда в ворота россиян был назначен буллит и Амир выиграл единоборство у канадца.

В итоге исход отличного и непредсказуемого поединка решился только на буллитах. И в штрафных бросках меткостью порадовал Руслан Исхаков, который и принес нашей сборной победу двумя голами кряду.

Напомню, что сейчас на турнире идет групповой этап. Россияне оказались в одном квартете с канадцами, финнами и словаками. В другой четверке – шведы, американцы, чехи и швейцарцы. По итогам предварительного раунда две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Следующий поединок россияне проведут завтра против хозяев турнира – словаков.

СТАТИСТИКА

Канада – Россия – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Хейтон, Макбэйн, Томас – Ртищев, Завгородний-2, Исхаков.