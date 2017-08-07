Евгений Ловчев: В нынешнем кризисе «Спартака» виноват Каррера

Очевидно, что в «Спартаке» кризис. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разбирается, кто в этом виноват: владелец клуба, менеджмент, главный тренер, игроки или болельщики.

ФЕДУН

Леонид Федун многие годы тратит большие деньги на клуб, он построил великолепный стадион. Нынешняя команда, выигравшая чемпионат, сложилась фактически при Дмитрии Аленичеве. Затем его сменил Каррера, который показал себя отличным мотиватором, этого хватило для завоевания золота. Федун доверил клуб профессионалам и получил результат спустя 16 лет. И в нынешнем кризисе вины владельца точно нет.

МЕНЕДЖМЕНТ

Вина менеджмента есть. Несмотря на победу, команде нужна была свежая кровь, а некоторые позиции просто требуют усиления. Например, позиции крайних и центрального защитника. Очень нужен полузащитник, умеющий вести игру, отдавать тонкие передачи. Каким был Алекс. Глушаков и Фернандо не владеют такими передачами. А менеджмент затянул с трансферами. Только сейчас купили Пашалича, но этого мало.

КАРРЕРА

Возможно, главный тренер один из главных виновников нынешнего положения. Я еще весной говорил, что мотивация - это хорошо, голы на последних минутах – отлично. Но я тогда говорил и повторю сейчас – я не вижу у «Спартака» игры. Не вижу, как команда прибавила в обороне, кроме пластания в подкатах.

Возьмем нападающих – они между собой не взаимодействуют, не дополняют друг друга. И за прошедший год ситуация в этом плане не изменилась в лучшую сторону. В передней линии игроки не являются командой, они являются индивидуально сильными футболистами, которые в одиночку могут решить тот или иной момент. Кто-то спросит: «А как же победа над «Краснодаром»? Ребята, побойтесь Бога. Победа была достигнута не в результате коллективного футбола, голы были забиты с пенальти и со штрафного.

И еще в прошлом сезоне был фарт, несколько важных голов забивались на последних минутах, но сейчас фарт пропал. Ведь и «Динамо» в первом туре могли дожать, и в «Уфе» были моменты. И вот команда потеряла четыре важных очка на старте, а это уже совсем другое психологическое состояние.

И еще обратил внимание на одну деталь. Перед матчем с «Зенитом» показали интервью тренеров обеих команд. Манчини задали вопрос по поводу Карреры. Тот ответил, что Массимо был хорошим защитником и все. А у Карреры на лице было написано, что он побаивается тренера «Зенита». Хотя предыдущие матчи «Зенита» не давали повода бояться соперника.

И теперь будет интересно посмотреть, как после такого поражения поведет себя Каррера – начнет тасовать состав или уделит внимание налаживанию командной игры?

ИГРОКИ

Да, фактически не было отпуска у Глушакова, Комбарова. Хотя это не может служить оправданием. Промес, Адриано и Фернандо не участвовали в Кубке Конфедерации, но они тоже, как и наши сборники, подошли к сезону в очень плохом состоянии. А ведь все перечисленные - игроки основы. Вины с тренерского штаба никто не снимает. Но это все опытные футболисты, профессионалы, они обязаны подводить себя к сезону в надлежащем состоянии. Сыграно уже четыре тура, даже по ходу чемпионата можно было бы привести себя в порядок. Но пока эти игроки выглядят очень неважно.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Болельщики не могут быть виноваты по определению. Они всегда поддерживают команду. А с открытием своего стадиона, роль болельщиков еще больше выросла.

Я хочу привести один пример. Когда мы вылетели в первую лигу в 1977 году, нашим главным конкурентом было минское «Динамо». Как раз тогда начало мощно развиваться фанатское движение. И вот мы приехали в Минск, разместились в гостинице рядом со стадионом. За пару часов до игры мы услышали, как с улицы доносится скандирование. Открыли окна, а там наши болельщики организованно идут на стадион, скандируя кричалки. В те времена такое было редкостью. Жители Минска останавливались и с восхищением смотрели на спартаковских болельщиков.

Мы тогда проиграли и откатились на пятое место. Вечером наши болельщики пришли к поезду, на котором мы возвращались в Москву. Они сказали: «Ребята, все нормально, не отчаивайтесь, все будет хорошо, а мы будем за вас всегда болеть».

Хочется только пожелать спартаковским болельщикам, чтобы они поддержали команду в трудный момент. Поддержали тех футболистов, которых еще недавно носили на руках.