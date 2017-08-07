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Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 4-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщица "Зенита"
Болельщица "Зенита"Фото: Instagram

«Советский спорт» в очередной раз собрал для вас фотографии самые красивых болельщиц с матчей 4-го тура чемпионата России.

«Анжи» - «Ростов» - 0:1

Кусочек ❤️ #анжиростов

Публикация от Name: Anya (@lolipop._.20)

До игры "Анжи-Ростов" остаётся час⏱ А я продолжаю делится с вами фото-книгой посвящённой капитану #фкРостов Александру Гацкану⚽️🌟 Мой друг, @vova_ovechkin дизайнер, безгранично талантливый человек, так же передал свою футболку #мужики для нашего капитана💙💛 Спасибо тебе, Вова!🙏 Пожелаем удачи нашей команде, в сегодняшней игре!🎉🙌 ••••• 20.00 болеем за родную команду на матче "Анжи-Ростов"⚽️ ••••• #ростов #желтосинийсамыйсильный #россия #футбол #football #russia

Публикация от Angelina Frumgarts (@gelya_frumgarts)

«Уфа» - «Ахмат» - 3:2

моя Дева @anastasya_swarovski ❤️

Публикация от ᴸᴵᴬᴺᴬ ᴹᴼᴺᵀᴬᴺᴬ (@zlostnaya)

#УфаАхмат (3:2)👏🏽

Публикация от @viki_001_

«Динамо» - «Амкар» - 3:0

Прекрасная болельщица нашего клуба на матче #ДинамоАмкар

Публикация от ФК "Амкар" (@fc_amkar)

«Локомотив» - «СКА-Хабаровск» - 1:0

А вчера мы были где? Я была впервые в жизни на футболе. Честно говоря, я фанатка хоккея. Болела за Амур (ну, родная команда, и что, что все плохо), потом Питерское СКА, но с переездом в Москву, не могу определиться, за кого же болеть - СКА или ЦСКА? Наверно - ЦСКА, хотя бы потому что познакомилась с ребятами от туда, очень крутые они. Кстати, они все ещё должны мне клюшку с автографами всех игроков команды. Напомню к началу сезона. 😏 А вчера смотрели матч СКА Хабаровск - Локомотив (да, я знаю, что нужно писать в др порядке). 😂👌🏼 В футболе ничего не понимаю и не пойму. Бегают что-то, переодически падая и делая вид, что очень больно ударились об мяч, встают и бегут, как ни в чем не бывало. То ли дело хоккей - быстро катают, поле меньше, ворота тоже, дерутся часто - 💣🔥👌🏼.

Публикация от Black Star 🌑 PR (@prosto__nastya)

⚽️⚽️⚽️ ___________________________________ #счастливая #happy #happyfamily #футбол #локомотив

Публикация от Natalia Lepekhina (Korotkova) (@lepekhina_natalia)

#skahabarovsk vs #locomotiv Спасибо,Дружочек @drugovanastya за клевый вечер!👱🏾‍♀️❤️👩🏽

Публикация от K R E S T I N A (@krestina.thebrave)

«Арсенал» - «Тосно» - 1:2

ЦСКА - «Рубин» - 1:2

❤️💙#цскарубин

Публикация от Матч ТВ 👌🏽😎 (@tati_9290)

Тяжелый матч для всех красно-белых. #зенитспартак но мы справимся! Это только начало и впереди еще много блистательных туров. Лучше один раз крупно проиграть, чем иметь несколько маленьких проигрышей. Дальше будем сильнее. И уже в среду мы встретимся дома на #открытиеарена ❤ ___________________________ Побывав сегодня на матче ЦСКА, посмотрев на заполняемость стадиона, оценив общее настроение, поняла, как сильно все-таки различаются клубы. "Спартак-Москва" это реально народная команда. Видимо только к нам приходит 30-40 тысяч человек на каждый матч! Гордость) Выбирайте команду себе по душе, а я точно знаю, что #душанашакраснобелая Болейте и поддерживайте любимую команду достойно.

Публикация от Дарья Щерипанова (@dasha_batman)

«Зенит» - «Спартак» - 5:1

😜⚽️

Публикация от @elenabilaya99

До сих пор под впечатлением вчерашнего матча ! 🙆🏽⚽️Такое я видела впервые,было страшно до ужаса! 😰Начало было не совсем приятное,в метро фанаты Спартака нападали и избивали людей ,хорошо что машинисты поездов стояли до последнего ,что бы ни в коем случае ни кто не упал на рельсы...честно говоря было страшно и хотелось вернуться домой...После выхода из метро их вели под конвоем,но и тут они не успокоились ,вырывались и кидали бутылки в толпу...вели себя как животные...Но выход на стадион отбросил весь негатив...😋От его масштабности и вовсе закружилась голова...😇Стадион посетили 53.300 болельщиков ! Это не передаваемые ощущения и эмоции,там нужно было быть...😎Крутая атмосфера и матч 5:1 ! ⚽️Спасибо за победу ! 💙 #зенитчемпион #зенитспб #зенитпитер #впередзенит #крестовскийостров #питер #спб #кержаков #нашрусскийбомбардир

Публикация от Smirnova Maria 🍒 (@smirnova_2601)

Вперёд за Питер💙

Публикация от Лера 🐾 (@kudruavtsevavaleria)

«Краснодар» - «Урал» - 1:1

Последнее время стала попадать в объективы) не умею я улыбаться🙈 Но разговор сегодня не об этом. А натолкнул меня на сегодняшние мысли какой-то фан Цверны Звезды...😏 Мысли о культуре фанатов. Почему некоторые фанаты считают своим долгом отличиться и после жеребьевки, еще до начала официальных игр обязательно написать какую-нибудь гадость про команду в комментах на официальном профиле соперника или вообще постучавшись в директ к людям, которые отмечают геолокацию стадиона соперника? Начинать писать какая у них шикарная команда и как они выиграют этого беспонтового соперника и т.д. Напоминает пословицу: После боя кулаками не машут. Только наоборот. Вот честно, плевать я хотела на соперников Краснодара. Выиграли - обидно мне, но значит команда выполнила свои установки и заслужила победу. Молодцы. Я в такие моменты думаю о своей команде. Значит они играли плохо. Это спорт, в котором есть взлёты и падения. Еще немного удачи и везения. Всегда есть доля вероятности проиграть даже самому слабому сопернику. Выиграете - значит молодцы. Но зачем разводить эту бессмысленную грязь на просторах интернета еще до начала игры? Среди моих знакомых очень много фанатов Спартака и я, болея за Краснодар и не жалуя Спартак, поздравила с чемпионством людей, которые так долго этого ждали. И сегодня, посмотрев обзор вчерашней игры, считаю, что пенальти, который решил исход игры, был не заслуженным, хоть и в пользу моей команды. И я радовалась этому голу. Вчера повезло нам, но сколько раз нам наоборот не везло? Все мы люди. Просто надо быть немного добрее. Спорт должен приносить радость, улыбки, интерес, эмоции, а не злость и негатив. Болейте за свои команды и будьте счастливы, когда они побеждают💪⚽ #peace #фкКраснодар #впередбыки #культурныйболельщик #футболинастя #КраснодарУрал #gobulls #fcKrasnodar

Публикация от Anastasiya Pavlinskaya (@nastya_paanbo)

1:1 🤷🏻‍♀️ #краснодарурал

Публикация от Marina Gusakova (@black.matreshka)

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