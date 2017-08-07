«Дерись с канадцами до крови!» Ледовое побоище в матче Россия – Канада (видео)

Олимпийская сборная России победила канадцев на турнире в Сочи. А матч запомнился большим количеством драк и штрафов.

А ГДЕ ХОВАНСКИЙ?

Матч Россия – Канада – это всегда афиша. Пусть даже играет двадцатый состав «Кленовых листьев» и олимпийская сборная у нас (читай – резервисты, кто на подходе к основной команде).

Впервые во время турнира в Сочи на трибунах «Большого» собралось за 10 тысяч зрителей, а если точнее – 11 587. Арена была практически под завязку. Да и организаторы решили разогреть Sochi Hockey Open современными методами, через популярных видеоблогеров из YouTube. На бортике был начертан логотип модной передачи «ВДудь», а игру разогревал Амиран из «Дневника Хача», который выкатился на лед в костюме Волка. Не хватало только Юрия Хованского, пса хулиганского. Но вот Дмитрий Маликов на стадионе звучал, когда удаляли канадцев: «До завтра, туц-туц-туц».

Вы должны все понять о сборной Канады по одному эпизоду. Перед матчем у главного тренера «Кленовых листьев» Уилли Держардена что-то спросили о кумире татарстанской публики Джастине Азеведо.

- А кто это? – удивился Дежарден и начал копаться в своем блокноте. Откуда ж его мог знать тренер? Вряд ли этим летом он отдыхал в Португалии.

И выучить всех своих игроков еще не успел. Кого дал ему генменеджер Шон Бурк, с теми и работает. А ведь в конце августа на турнир Пучкова в Санкт-Петербург привезут еще одну сборную Канады, где будут совершенно другие хоккеисты. Не лучше или хуже, а другие.

Да, канадцы готовятся к Пхенчхану, проводя глубочайшую селекцию. Игроков НХЛ ведь на Олимпиаду не отпустили. Так что кто попался под руку, тех в сборную и взяли.

ЛАЙФХАК ТАРАСОВА

Матч для олимпийской сборной России начался красиво – уже к середине первого периода наши ребята повели со счетом 2:0.

Просто как раз-два: пас Капризова из-за ворот и гол Галиева. Это 1:0! pic.twitter.com/W0snY9DwMy — Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.

Сначала Кирилл Капризов красиво крутанулся за воротами и сделал передачу на пятачок, где комбинацию завершил Станислав Галиев. Второй гол получился похожим, когда из-за ворот сделал передачу Михаил Григоренко, а Артем Федоров от души вложился в щелчок.

А как вам гол Фёдорова? Ретвит, если нравится, ведь это 2:0! pic.twitter.com/smgrsD5S1c — Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.

Но потом все немного пошло не так. Динар Хафизуллин впечатал канадца в борт, схватил удаление. А после этого от синей линии хорошо бросил защитник Максим Норо – и попал. Еще одно удаление, теперь наказан Кетов, и в большинстве отличается Жильбер Брюле.

2:2 в середине матча – начинай все сначала.

Что мы узнаем об этих канадцах по ходу турнира? Конечно, они совсем не звездные. Но хорошо обученные. Каждый хоккеист из Канады знает, что он должен делать на льду. Учили их по одним книжкам. Во-вторых, неуступчивый характер и налаженная игра в обороне. Никаких клоунских провалов у «Кленовых листьев» нет.

И главное – недостаток мастерства Канада компенсирует драками. О таких матчах складывают легенды. В прошлом году я приезжал в Тверь на «Русскую классику», и там с придыханием рассказывали, как Анатолий Тарасов решил проучить задиристых канадцев из клуба «Шербрук Биверс». Выставил в состав настоящих боксеров, которые еле умели стоять на коньках. Отлупили тогда канадцев по первое число. «Хотели их отучить, чтобы не поднимали на нас руку», - говорил Тарасов.

Да как таких отучишь? Ну вы что? Это же у канадцев в крови.

ТУШИТЕ СВЕТ!

Вот так Любимов работает на пятаке! Это большинство, это 3:2! Отлично! pic.twitter.com/oOzJR9XpnR — Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.

Роман Любимов в большинстве отлично сыграл на пятачке, сделав счет 3:2. А после сирены на второй перерыв вспыхнула грандиозная драка. Нет, стычек хватало и до этого. Но тут парни бились пятерка на пятерку. Я все ждал, когда с лавочек выпрыгнут остальные хоккеисты, чтобы драка получилась как в Пыштянах во время молодежного хоккея, чтобы тушили свет, и разнимали бы бойцов холодной водой из пожарных шлангов.

Обошлось без этого. И надо сказать, что в драках Россия молодая не уступила. Но матч получался очень веселым, совсем не похожим на августовский хоккей.

В итоге команда Олега Браташа победила и в среду в матче за первое место сыграет со СКА. Олег Знарок против сборной России – давно мы не видели такого.

А канадцев еще раз увидим в тот же день, в игре за бронзу с «Магниткой». Счет предсказать не берусь, но думаю, драк будет много.

Олимпийская сборная России – сборная Канады – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Голы: Галиев, Федоров, Любимов – Норо, Брюле.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Шестеркин (Сухачев).

Хафизуллин – Чудинов, Калинин – Каблуков – Кетов.

Нестеров – Науменков, Любимов – Григоренко – Федоров.

Арзамасцев – Трямкин, Галиев – Ткачев – Капризов.

Любушкин – Рафиков, Полунин – Красковский – Коршков, Алтыбармакян.

СОСТАВ СБОРНОЙ КАНАДЫ

Пулин (Питерс).

Сигалет – Норо, Макмиллан – Бак – Скотт.

Геноуэй – Макнейл, Клинкхаммер – Брюле – Козун.

Столлери – Кинрэйд, Рэймонд – Эббетт – Кларк.

Блэкер, Вольски – О’Делл – Азеведо.