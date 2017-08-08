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«Реал» – пустой, как барабан. Моуринью уничтожит Мадрид

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Реал» – пустой, как барабан. Моуринью уничтожит Мадрид
Фото: Gettyimages.ru

Корреспондент «Советского спорта» – о том, почему обладателем Суперкубка УЕФА может стать только «Манчестер Юнайтед».

Почему должен победить «Реал» можете прочитать здесь

ЗЛОЙ ГЕНИЙ ЖОЗЕ

Говорить о «Манчестер Юнайтед» сейчас в отрыве от фигуры главного тренера просто невозможно. Ничто так не мотивирует Жозе Моуринью, как неудачи и сомнения общественности в эффективности его философии. Основной музыкальной темой карьеры португальца можно назвать песню группы «Сплин» - «Гни свою линию».

Чем сильнее линчуют Моуринью за контратакующую модель, тем ядренее становится его тактическое варево. И в этом сезоне мы увидим «МЮ», максимально приближенный к тренерским идеалам Особенного. Работа клуба на трансферном рынке это подтверждает.

По итогам первого сезона на «Олд Траффорд» Жозе наметил три проблемные области в составе команды. В идеальном тактическом паззле «МЮ» Моуринью не хватало центрального защитника с хорошим первым пасом, мобильного опорника, умеющего начинать атаки в условиях прессинга, и физически мощного форварда, способного в одиночку пробивать насыщенную оборону середняков и аутсайдеров, с которыми «Юнайтед» в прошлом сезоне растеряли огромное количество очков.

Все эти проблемы удалось решить за счет покупок Виктора Линделефа, Неманьи Матича и Ромелу Лукаку. Теперь в руках Моуринью оказалось холодное контратакующее оружие, способное раскромсать любую оборону. Безусловно, португальцу потребуется время, чтобы как следует его заточить, но это дело пары-тройки недельных циклов подготовки.

Жозе привык работать в таком стиле. Первый сезон в новой команде он всегда тратит на диагностику. Начиная с 2002 года, когда Моуринью принял «Порту», португалец абсолютно все свои клубы приводил к чемпионству на второй год: помимо стартового отрезка в Португалии так было с «Челси», «Интером», «Реалом» и снова с «Челси».

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ПУСТОЙ «РЕАЛ»

Со стартом нынешнего сезона Жозе откровенно повезло. Суперкубок, как трофей, быть может, ему не особо интересен, а вот возможность обыграть «Реал» он упустить не может. Нельзя сказать, что за несколько лет на «Бернабеу» Особенный все доказал. Лигу чемпионов с Мадридом он не выиграл даже с трех попыток, а «недоучка» Зидан в этом плане выбил две мишени из двух.

Да и вообще, во взаимоотношениях «Реала» с Моуриньо масса нюансов. Достаточно вспомнить, как был обставлен его уход. Мадридские фанаты восприняли этот факт, как Избавление. Поэтому амбиции и спортивная злость станут основными двигателями Жозе в стремлении поставить под сомнение идеальность «Реала» и Зидана лично. Тем более жизненный цикл Мадрида в том виде, в котором он существует последние два сезона, неумолимо подходит к концу.

Футбол – это не только хороший контакт тренера с лидерами команды. Безусловно, Зидан доказал, что далеко не слабый специалист, но все запасы фарта он уже исчерпал. Атмосфера в «Реале» ухудшается – это факт. Флорентино Перес продал душу дьяволу и теперь, видимо, наступила расплата.

Криштиану Роналду испытывает дискомфорт от налогового климата Испании и практически полностью пропустил предсезонную подготовку команды, поставив выше клубных ценностей рекламные обязательства, Альваро Мората уехал к тренеру, который сделает его одним из лучших нападающих мира, а Хамес Родригес - туда, где нужен.

За два последних сезона «Реал» выиграл три крупных трофея. Ни один тренер мира не сможет замотивировать своих игроков на новые свершения после такого. Истории про то, что от больших побед нельзя устать – довольно пошлое кокетство. Поэтому не удивляйтесь, если обнаружите, что эмоционально игроки «Реала» пустые, как барабан. Голодные манчестерские волки во главе с Моуринью их просто растерзают.

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Матч

Реал - Манчестер Юнайтед

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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