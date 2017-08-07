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«Пару раз клюшкой по голове стукнули!» Россияне – о разборках с Канадой (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пару раз клюшкой по голове стукнули!» Россияне – о разборках с Канадой (видео)
Фото: ФХР

После матча игроки сборной России и главный тренер Олег Браташ подвели итоги матча против Канады (3:2).

- Тяжелый матч получился, - сказал вратарь Игорь Шестеркин. – Во втором периоде было много удалений, драк. Не очень хорошо мы действовали в обороне, но перестроились в третьем периоде. Показали хороший хоккей, довели матч до победы.

- Канадцы очень жестко действовали у ваших ворот. Многое пришлось испытать?
- Пару раз клюшкой по голове меня стукнули.

- Насколько сильной показалась эта сборная Канады?
- Хорошая у них получилась команда, нацеленная на ворота. Многие ребята играют в КХЛ – тот же Брэндон Козун, Джастин Азеведо. Техничные игроки, с ними тяжело. Но наши парни действовали самоотверженно, много шайб поймали на себя.

- Теперь вас ждет финал против СКА, - сказал я вратарю СКА. – Интересный будет матч.
- Очень.

- Все фишки соперника знаете?
- Ну так, парочку.

Потом к журналистам вышел игрок «Локомотива» Егор Коршков и объяснил все:

- Да там Саню Полунина ударили исподтишка. Люба начал махаться. А мы стоим друг за друга, нужно заступаться. Стычка получилась. Нельзя было уступать канадцам в характере, чтобы они не почувствовали, будто мы где-то слабее. Эмоции перехлестнули, но это нормально для хоккея. Поймите, нельзя отпускать такие моменты. Нужно наказывать канадцев. Показывать, что мы тут хозяева.

- Победили Канаду в драке по очкам?

- Вы же все видели. У них даже шансов не было!

Интересно было узнать мнение форварда ЦСКА Михаила Григоренко:

- Началась потасовка рядом с канадской лавкой, и все начали разбирать игроков. Я бы не назвал это дракой. Ничего страшного. Но нам нельзя было давать слабину. Все друг за друга заступались.

На пресс-конференции один латышский журналист, любящий задавать вопросы по-английски, спросил у главного тренера канадцев Уилли Дежардена:

- Сегодня день рождения у Сидни Кросби. А вы проиграли. Не расстроились?
- Кросби – великий игрок, всегда защищающий честь Канады. Мы расстроены, потому что не победили, - засмеялся в усы Дежарден. – В целом это был отличный матч. Обе команды старались, работали. Россия хорошо начала первый период, да и вообще битва получилась отличной.

- Да, игра была боевой, а игра Россия – Канада – это знаковая вещь, - согласился главный тренер Олег Браташ. – Начали мы хорошо, но потом игра разладилась. Думаю, это из области психологии. Предыдущий матч с «Сочи» - 5:1, теперь вот повели 2:0. Видимо, ребята посчитали, что все так дальше здорово и пойдет. Само собой. Но так не бывает…

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