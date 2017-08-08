Промеса съели, а Дриусси не смогли. Как Манчини переиграл Карреру

В центральном матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» – 5:1. В отличие от Массимо Карреры, Роберто Манчини не только не допустил ошибок, но и придумал интересные ходы. Это главная причина, почему счет получился разгромным.

ДВА ШИКАРНЫХ ХОДА МАНЧИНИ

1. Нейтрализация Промеса

Туром ранее «Спартак» принимал на свое поле «Краснодар». Главной звездой той игры стал Промес - он сам семь раз угрожал чужим воротам и еще шесть раз выводил на ударную позицию партнеров. Особенно опасен голландец был в контратаках: получить мяч, набрать скорость и найти продолжение атаки - то, что он прекрасно умеет делать. Когда после одного из таких эпизодов на трибуне стадиона красно-белых режиссер трансляции показал Роберто Манчини, итальянец был задумчив. На рассказывавшего что-то спортивного директора Константина Сарсанию он абсолютно не обращал внимания. Оно и понятно - с игроками уровня Промеса его «Зенит» еще не встречался. Сдержать легионера было одной из главных задач «Зенита» в матче со «Спартаком».

Манчини эту головоломку решил. Во-первых, после потери мяча «Зенит» вступал в прессинг. Во-вторых, если уж передача Промесу на левый фланг следовала, то к ней был готов либо защитник Смольников, либо полузащитник Кузяев. Один из них при атаках всегда действовал позади другого - чтобы Промес никуда не убежал (фото 1). Оба футболиста работоспособны и умеют хорошо обороняться. Вероятно, именно фактором Промеса объясняется наличие на правом фланге «Зенита» связки Смольников - Кузяев.

Кузяев против Промеса. Скриншот: SPORT TV2.

Промес в контратаках не запомнился ничем - Смольников и Кузяев с ним справились. Больше того, в конце первого тайма Смольников, перехватив передачу на Промеса, начал голевую атаку «Зенита»! По количеству перехватов и подборов мяча Смольников вошел в тройку лучших футболистов «Зенита» - в его активе шесть таких действий. Об удачной игре Смольникова против Промеса говорит и статистика единоборств - из пяти личных дуэлей россиянин проиграл лишь одну!

Сам Промес по сравнению с матчем против «Краснодара» сыграл заметно хуже. Если тогда он шесть раз выводил партнеров на удар, то теперь лишь один. Сбавил он и в дриблинге - семь удачных обводок из семи неделю назад и три удачных из пяти сейчас. Лишь в нацеленности на ворота его нельзя упрекнуть - на его счету шесть попыток поразить ворота Андрея Лунева.

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2. Связка Кокорин – Дриусси

Впервые в сезоне с первых минут главный тренер «Зенита» выставил связку Кокорин - Дриусси. Раньше в паре впереди они не играли. В матче против «Тосно» неделю назад один действовал впереди, а другой на фланге. Причем постоянства не было - футболисты менялись местами.

Против «Спартака» - «Зенит» использовал схему 4-4-1-1, в которой Дриусси играл роль второго нападающего, а Кокорин первого. Задачей аргентинца было открываться между линиями, а россиянина - на грани офсайда. Первый гол «Зенита» - идеальный пример того, как они должны были взаимодействовать. Идея себя оправдала. И дело не только в голе Кокорина и голевой передаче Дриусси. Александр совершил три удачных обводки, а Себастьян - две. Все их попытки обыграть соперников оказались удачными. Аргентинец трижды делал опасные передачи, две из них дошли до адресата.

Ставка Манчини на быстрых ребят впереди объясняется легко. Во-первых, у «Спартака» нет скоростного центрального защитника. В этом давали возможность убедиться «Динамо» и «Уфа». Во-вторых, у «Спартака» есть проблемы в опорной зоне. Для этого Манчини не только поставил в атаку Кокорина и Дриусси, но и позволил им перемещаться по всей ширине поля.

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ДВЕ ОСЕЧКИ КАРРЕРЫ

1. Отсутствие Зе Луиша в стартовом составе

Массимо Каррера оставил в запасе Зе Луиша, выпустив вместо него на поле Ивелина Попова. Эта идея с треском провалилась.

Во-первых, Попов не принес никакой пользы обороне. В начале матча «Спартак» при обороне использовал схему 4-4-1-1, где Попов был прессингующим Паредеса (фото 2). Но «Зенит» это не смущало - он развивал атаки и через аргентинца, и через других футболистов. В середине первого тайма Каррера велел своей команде перестроиться на схему 4-5-1 (фото 3). Теперь красно-белые пытались просто создать плотность у своих ворот. Получалось у них это так себе, Попов в этом деле точно не был большим помощником - за матч он поучаствовал в одном единоборстве в обороне! Пусть и выиграл его. В полупустой маршрутке можно вступить в борьбу (притереться к кому-либо) большее количество раз, чем это сделал Попов в центральном матче тура!

Попов прессингует Промеса. Скриншот: Sport 1.

Попов опускается на одну линию с Фернандо и Глушаковым. Скриншот: SPORT TV 2.

Во-вторых, Попов не запомнился ничем примечательным в атаке - по воротам не бил, ключевых передач не делал. В обводку пошел один раз - неудачно. Статистика ли это атакующего полузащитника? Кстати, в атаке Попов в единоборства вступил лишь три раза.

Если бы в стартовом составе вышел Зе Луиш, то он просто мог играть роль маятника - спартаковцы могли выбивать на него мяч. Банально? Да лучше уж так, чем привозить голы в свои ворота - первые два мяча «Зенит» забил после ошибок футболистов «Спартака» на своей половине поля! Делать грязные мячи чистыми Зе Луиш умеет - в игре с «Краснодаром» он выиграл 10 единоборств в атаке из 15 (67%). При виде этой статистики Попов может покраснеть. Выходить на поле при счете 0:3 Зе Луишу было тяжело. Встав со скамейки, Зе Луиш поучаствовал у чужих ворот в трех единоборствах и одно выиграл. Статистика как у Попова, но Зе Луиш провел на поле в два раза меньше времени.

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2. Глушаков в центре поля

Глушаков все никак не придет в себя после прошлого сезона и Кубка Конфедераций. В матче с «Зенитом» он поучаствовал в единоборствах лишь пять раз - скромные цифры для опорника. В средней линии «Спартака» случился просто день открытых дверей - и зенитовцы с удовольствием эту зону оглядывали. При игре в обороне Глушаков поучаствовал в трех единоборствах, из которых выиграл лишь одно. К примеру, Фернандо был замечен сразу в 10 единоборствах. Глушаков совершил один перехват, даже Попов больше - два.

Даже интересно, что было бы, выпусти Массимо Каррера Артема Тимофеева. В матче с «Уфой» на его счету 22 единоборства, 13 из них полузащитник выиграл. Статистика в обороне - пять выигранных из 11. При этом Тимофеев провел в той встрече на поле 71 минуту. Глушаков в этом сезоне так боевито еще не играл. Испортить бы Тимофеев точно ничего не сумел.

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