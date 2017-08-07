Шубенков поставил всех на колени! Один ямаец не в счет

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошел один из самых интригующих стартов для российских болельщиков. В финальном забеге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль. Своим мнением о результате россиянина с «Советским спортом» поделился комментатор Василий Парняков.

«В соперниках – олимпийский чемпион и парень с почкой сестры»

Ни в коем случае не стоит забывать, что Сергей Шубенков не только бронзовый призер чемпионата мира в Москве 2013 года, но и чемпион мира 2015 года. Он очень опытный парень, хороший боец. В этом сезоне у него очень неплохой результат – 13,01, но небольшой соревновательный набег, а для барьеристов это играет первостепенную роль.

Изначально главным претендентом на победу являлся ямаец Омар Маклеод – олимпийский чемпион Рио-2016. В этом году он был очень хорош, его личный рекорд был – 12,90, что на 11 сотых лучше, чем у Шубенкова и, более того, это на 8 сотых быстрее личного рекорда Сергея. Он бежал по четвертой дорожке и, по большому счету, на него все равнялись.

Но им также противостоял великолепный парень из Испании – Орландо Ортега и, конечно же, американец Арис Мерритт – олимпийский чемпион и чемпион мира, который перенес тяжелейшую операцию по пересадке почки. Его родная сестра пожертвовала ему почку, в этом году Мерритт восстановился, выиграл чемпионат США, отобрался на мир и на турнире выглядел очень здорово.

Могу сказать, что барьерный спринт на 110 м. – самый непредсказуемый вид в легкой атлетике, потому что каждая ошибка в нем играет гигантскую роль. Сергей Шубенков отобрался в финал только по времени, не напрямую, но результат при этом показал великолепный. В финал он попал с третьим временем, потому что его полуфинал был самым быстрым.

«Шубенков – не Гэтлин, чтобы его освистывали»

Но его соперники были очень сильны, поэтому изначально любая медаль Сергея могла считаться большой победой. Все-таки не стоит забывать, что прошлый сезон Шубенков пропустил полностью. По моему мнению, Болт проиграл как раз из-за того, что ему не хватило соревновательной практики.

К Сергею в Лондоне прекрасное отношение, к нему никто не цеплялся, и никаких провокаций не было в принципе. Шубенков же не Джастин Гэтлин, поэтому никаких «буканий» в его адрес не было. Тут очень понимающая публика, которая все нюансы отслеживает очень четко. Все знают, что к Шубенкову лично ни у ВАДА, ни у ИААФ претензий не было.

Есть претензии к федерации, которая до сих пор не восстановила свое членство в ИААФ. И вообще нам нужно понимать, что участие Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и других наших спортсменов – жест доброй воли по отношению к ним со стороны ИААФ, потому что там понимают, что атлетов такого уровня надо пускать на чемпионаты мира.

«Это было высшее проявление спортивного духа»

А Сергей еще раз доказал, что в настоящий момент он один из лучших спортсменов на больших чемпионатах. Еще в 2013 году в Москве он показал, что может каким-то уникальным образом собираться и выдавать лучшие результаты в условиях самого большого прессинга. Даже в сложнейших условиях он смог продемонстрировать великолепный бег. При этом все ребята очень волновались, результаты финала получились весьма низкие для этого уровня, Арис Мерритт вовсе провалился.

Сергей выдал практически безупречный с технической точки зрения бег, может быть ему чуть-чуть не хватило на последних двух-трех барьерах, когда Маклеод убежал от него. В концовке Шубенкову даже не потребовался его фирменный нырок, потому что Омар был уже достаточно далеко. Тем не менее, это отличное выступление, у Сергея теперь полный комплект медалей чемпионатов мира: золото, серебро и бронза.

Проиграл он действительно сильнейшему на данный момент – Маклеод сейчас лидер в мировом барьерном беге. Но опять же, Шубенков потерял это лидерство по достаточно специфическим причинам, которые от него не зависят, – дисквалифицировали нашу федерацию. И тем не менее, то, что Сергей показывает такую психологическую устойчивость, – это высшее проявление спортивного духа!