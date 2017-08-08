Такое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную России

Маклеод и Шубенков оставили остальных далеко позади и разыграли золото между собой Фото: Gettyimages.ru

В четвертый день ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне состоялась первая российская медаль: Сергей Шубенков финишировал вторым в беге на 110 метров с барьерами.



На этом чемпионате мы – вроде как бедные родственники. У нас нет флага, у нас нет гимна, у нас нет полноценной сборной. Только 19 спортсменов, которые все-таки пробились через многочисленные препоны от ИААФ, МОК и ВАДА. Они выступают в Лондоне как бы не за страну, а за самих себя.

Но 19 русских – это совсем немало. Особенно таких, как Сергей Шубенков.

БОЛТ С БАРЬЕРАМИ БЕГАТЬ НЕ СМОГ БЫ

Шубенков – барьерист, а с недавних пор вся наша легкая атлетика, можно сказать, постоянно «бежит с барьерами» разной степени сложности и высоты. Барьерный бег – это совсем не то, что «гладкий». Тут голые скорость и мощь не помогут, ведь дистанция разбита на короткие отрезки между препятствиями. Стоит в какой-то момент инстинктивно, «без головы» ускориться, как опасность врубиться с размаху в очередной барьер станет очень даже реальной. А если врубился - все, до свидания.

Это соревнование - не для тех, кто быстрее. Оно - для умников, для изощренных «технарей». Усэйн Болт, взбреди ему в голову попробовать силы в барьерном спринте, думаю, не то что ничего в нем не добился бы, а просто быстро сошел бы с ума. А заодно и отбил бы себе все золотые ноги.

Впрочем, золотые ноги у Ямайки с недавних пор есть и в барьерах. Они принадлежат Омару Маклеоду – чемпиону прошлогодних Олимпийских игр в Рио и бесспорному мировому лидеру в этой дисциплине. С другой стороны, второе после Маклеода время текущего сезона, несмотря на все «процедурные» препятствия, принадлежало именно чемпиону мира-2015 Шубенкову - 13,01 против 12,90.

В финал Сергей отобрался только по времени, но зато с третьим результатом - не только в своем забеге, а среди всех, его полуфинал получился самым быстрым. Правда, отставание от Маклеода было заметным (13,22 против 13.10), зато французу Дарьену Шубенков проиграл всего пять сотых, а всех остальных – опередил. Так что сегодня у нас были серьезные основания надеяться на первую медаль ЧМ-2017.

НЕ «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»!

«Бедным родственникам» из России в Лондоне-2017 не то, что золото - любое призовое место «за счастье». Оно могло состояться еще субботу, когда к пьедесталу был очень близок прыгун в длину Александр Меньков. Однако пять заступов после удачной первой попытки дали его конкурентам слишком много шансов, которыми те в итоге и воспользовались: Меньков остался четвертым. И сегодня, в ожидании барьерного финала в голову поневоле лезла мысль: только бы не еще одна «деревяшка»…

Деревяшка? Ну уж нет! Шубенков, в отличие от полуфинала, сегодня стартовал блестяще и половину дистанции шел вровень с Маклеодом. Да, на последних метрах ямаец все-таки оторвался от россиянина и финишировал первым. Но это золото они разыгрывали вдвоем. Все остальные просто рядом не бежали! У венгра Бажи, выцарапавшего бронзовую медаль, Шубенков выиграл 14 сотых, то есть, целую пропасть.

Да, ямаец очень крут. Но и наш парень - ого-го какой мастер. Думаю, их дуэль еще продолжится – если, конечно, какие-нибудь крючкотворы опять не помешают.

В нынешней ситуации серебро Шубенкова точно подороже любого золота. Он не просто занял второе место в каком-то там забеге. Он нас всех и обрадовал, и успокоил – заставил вспомнить то, что мы уже почти забыли: величие российской легкой атлетики.

Что бы ни происходило дальше в Лондоне, теперь настроение совсем другое. Эй, господа из ИААФ? Вы хотели устранить с мировой арены сборную России? А вот черта вам лысого! Скажу больше: споткнись Маклеод об один из последних барьеров, и сейчас «нейтральная» Россия в командном зачете опережала бы «болтовскую» Ямайку!

Шубенков поставил всех на колени! (один ямаец не в счет)

МИР ПРОТИВ СЕМЕНИ

После Шубенкова в сегодняшнем расписании оставался еще один вид - бег на 1500 метров среди женщин. Всех интересовало: сможет ли чемпионка мира-2015 Гензебе Дибаба из Эфиопии и другие представительницы прекрасного пола противостоять огромной и мускулистой Кастор Семене. До сих пор амбиции южноафриканки, бесконечно проверяемой на «гормональное соответствие», распространялись только на 800-метровку, но теперь Семеня решила взяться и за «полторы».

Дибаба сегодня заняла в финале последнее место. Она нынче уже не та. Но при этом Семеня с жутким трудом выцарапала только бронзовую медаль на последней прямой! Похоже, что ее присутствие в этом забеге вызвало яростную ненависть у куда более серьезного противника, чем ИААФ, – у всех спортсменок-соперниц. И все, после этого шансов уже не было. Южноафриканский «мужик-гора», даже вывернись она наизнанку, не могла обыграть дюжину разгневанных женщин со всей планеты.

Кстати, интересно посмотреть, как пойдут дела у Семени в финале на его… пардон, ее коронных 800 метрах. Россия? У нас что-то серьезно-медальное теперь будет не скоро, ближе к выходным. Но будет обязательно! Десятиборец Шкуренев, прыгунья в высоту Ласицкене… И главное, теперь мы знаем точно: как бы они ни изворачивались и какие запреты бы ни выдумывали, сборная у нас в Лондоне есть. Вне зависимости от правил, флагов и гимнов. Сборная России.

Сергеем Владимировичем Шубенковым доказано. На дорожке чемпионата мира.