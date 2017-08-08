Такое серебро дороже золота: Шубенков вернул сборную России
В
четвертый день ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне состоялась первая
российская медаль: Сергей Шубенков финишировал вторым в беге на 110 метров с
барьерами.
На этом чемпионате мы – вроде как бедные
родственники. У нас нет флага, у нас нет гимна, у нас нет полноценной сборной.
Только 19 спортсменов, которые все-таки пробились через многочисленные препоны
от ИААФ, МОК и ВАДА. Они выступают в Лондоне как бы не за страну, а за самих
себя.
Но 19 русских – это совсем немало. Особенно
таких, как Сергей Шубенков.
БОЛТ С БАРЬЕРАМИ БЕГАТЬ НЕ СМОГ БЫ
Шубенков – барьерист, а с недавних пор вся наша
легкая атлетика, можно сказать, постоянно «бежит с барьерами» разной степени
сложности и высоты. Барьерный бег – это совсем не то, что «гладкий». Тут голые
скорость и мощь не помогут, ведь дистанция разбита на короткие отрезки между
препятствиями. Стоит в какой-то момент инстинктивно, «без головы» ускориться,
как опасность врубиться с размаху в очередной барьер станет очень даже
реальной. А если врубился - все, до свидания.
Это соревнование - не для тех, кто быстрее.
Оно - для умников, для изощренных «технарей». Усэйн Болт, взбреди ему в голову
попробовать силы в барьерном спринте, думаю, не то что ничего в нем не добился
бы, а просто быстро сошел бы с ума. А заодно и отбил бы себе все золотые ноги.
Впрочем, золотые ноги у Ямайки с недавних пор
есть и в барьерах. Они принадлежат Омару Маклеоду – чемпиону прошлогодних
Олимпийских игр в Рио и бесспорному мировому лидеру в этой дисциплине. С другой
стороны, второе после Маклеода время текущего сезона, несмотря на все
«процедурные» препятствия, принадлежало именно чемпиону мира-2015 Шубенкову -
13,01 против 12,90.
В финал Сергей отобрался только по времени, но
зато с третьим результатом - не только в своем забеге, а среди всех, его полуфинал
получился самым быстрым. Правда, отставание от Маклеода было заметным (13,22
против 13.10), зато французу Дарьену Шубенков проиграл всего пять сотых, а всех
остальных – опередил. Так что сегодня у нас были серьезные основания надеяться
на первую медаль ЧМ-2017.
НЕ «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»!
«Бедным родственникам» из России в
Лондоне-2017 не то, что золото - любое призовое место «за счастье». Оно могло
состояться еще субботу, когда к пьедесталу был очень близок прыгун в длину
Александр Меньков. Однако пять заступов после удачной первой попытки дали его
конкурентам слишком много шансов, которыми те в итоге и воспользовались:
Меньков остался четвертым. И сегодня, в ожидании барьерного финала в голову
поневоле лезла мысль: только бы не еще одна «деревяшка»…
Деревяшка? Ну уж нет! Шубенков, в отличие от
полуфинала, сегодня стартовал блестяще и половину дистанции шел вровень с
Маклеодом. Да, на последних метрах ямаец все-таки оторвался от россиянина и
финишировал первым. Но это золото они разыгрывали вдвоем. Все остальные просто
рядом не бежали! У венгра Бажи, выцарапавшего бронзовую медаль, Шубенков
выиграл 14 сотых, то есть, целую пропасть.
Да, ямаец очень крут. Но и наш парень - ого-го
какой мастер. Думаю, их дуэль еще продолжится – если, конечно, какие-нибудь
крючкотворы опять не помешают.
В нынешней ситуации серебро Шубенкова точно
подороже любого золота. Он не просто занял второе место в каком-то там забеге.
Он нас всех и обрадовал, и успокоил – заставил вспомнить то, что мы уже почти
забыли: величие российской легкой атлетики.
Что бы ни происходило дальше в Лондоне, теперь настроение совсем другое. Эй, господа из ИААФ? Вы хотели устранить с мировой арены сборную России? А вот черта вам лысого! Скажу больше: споткнись Маклеод об один из последних барьеров, и сейчас «нейтральная» Россия в командном зачете опережала бы «болтовскую» Ямайку!
Шубенков поставил всех на колени! (один ямаец не в счет)
МИР ПРОТИВ СЕМЕНИ
После Шубенкова в сегодняшнем расписании оставался
еще один вид - бег на 1500 метров среди женщин. Всех интересовало: сможет ли чемпионка мира-2015
Гензебе Дибаба из Эфиопии и другие представительницы прекрасного пола
противостоять огромной и мускулистой Кастор
Семене. До сих пор амбиции южноафриканки, бесконечно
проверяемой на «гормональное соответствие», распространялись только на
800-метровку, но теперь Семеня решила взяться и за «полторы».
Дибаба сегодня заняла в финале последнее
место. Она нынче уже не та. Но при этом Семеня с жутким трудом выцарапала
только бронзовую медаль на последней прямой! Похоже, что ее присутствие в этом
забеге вызвало яростную ненависть у куда более серьезного противника, чем ИААФ,
– у всех спортсменок-соперниц. И все, после этого шансов уже не было.
Южноафриканский «мужик-гора», даже вывернись она наизнанку, не могла обыграть
дюжину разгневанных женщин со всей планеты.
Кстати, интересно посмотреть, как пойдут дела
у Семени в финале на его… пардон, ее коронных 800 метрах. Россия? У нас что-то
серьезно-медальное теперь будет не скоро, ближе к выходным. Но будет
обязательно! Десятиборец Шкуренев, прыгунья в высоту Ласицкене… И главное,
теперь мы знаем точно: как бы они ни изворачивались и какие запреты бы ни
выдумывали, сборная у нас в Лондоне есть. Вне зависимости от правил, флагов и
гимнов. Сборная России.
Сергеем Владимировичем Шубенковым доказано. На дорожке
чемпионата мира.