В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
В «Спартаке» нашли крайнего
Вчера мы удивлялись, как так, «Спартак» крупно проиграл «Зениту»,
а виноватых – нет. На протяжении всего понедельника красно-белая братия была
занята поисками крайнего. И нашла его.
Кто виноват в провале «Спартака»?
Виноватым и по мнению экспертов, неравнодушных к «Спартаку»,
и по мнению болельщиков народной команды, оказался владелец клуба Леонид Федун,
только недавно переставший быть «нольтрофеичем». Бизнесмена обвиняют в том, что
он затянул с перестройкой команды и слишком прижимисто ведет себя в вопросах
покупки новых футболистов, особенно на фоне «Зенита», в составе которого было
сразу пять новичков по сравнению с прошлым сезоном. Они во многом и решили
исход матча.
«Вокруг Федуна кучка проходимцев»
Но есть мнение, что виноват в разгроме не только Федун, но и
наставник «Спартака» итальянский тренер Массимо Каррера. Если болельщики пока
лишь с опаской высказывают свои претензии к руководителю команды, все больше
переводя требования уволить его – в шутку, то Евгений Ловчев безапелляционен – практически во всех бедах винит именно
тренера.
Евгений Ловчев: В нынешнем кризисе «Спартака» виноват Каррера
В «Зените» - праздничная распродажа
В Петербурге до сих пор празднуют победу «Зенита» над «Спартаком».
То ли с легкой подачи «Советского спорта», http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/996393
то ли, что скорее всего, по своему разумению, Сергей Шнуров переделал слова
песни «В Питере – пить», уже успевшей стать культовой. В итоге вот что
получилось:
Питер не спит,
Снова гулять.
Сделал «Зенит»
В Питере – пять
На радостях «Зенит» согласился расстаться с одним из своих
лидеров, испанским полузащитником Хави Гарсией, всего за 1,5 миллиона евро. Именно столько в Санкт-Петербурге ожидают получить от «Бетиса» за одного из
лучших опорных полузащитников нашего чемпионата. Интересно, сколько пришлось бы
самому «Зениту» отдать за игрока такого уровня?
Вскоре на выход может отправиться и один из лучших
футболистов команды в прошлом сезоне – бразилец Жулиано, призванный заменить
самого Халка. Игрока сборной Бразилии продают чуть дороже – за семь миллионов
евро. Но это никак не те 30-40 миллионов, которые планировали заработать на
футболисте, подписывая его год назад. А в чем причина? Форвард ЦСКА Витиньо
уверен – в национальности игрока. Роберто Манчини якобы не любит бразильцев.
Пока, учитывая расторжение контракта с Маурисио, - все сходится.
Витиньо: Слышал, Манчини не очень любит бразильцев
Еще немного
трансферов
«Спартаку» надо что-то делать. Просто так болельщики разгром
от «Зенита» не простят. Вот и задвигался чемпион на трансферном рынке. В этой
горячке «Спартак» может отвалить любые деньги за игрока атакующей линии
бразильского «Гремио» - Луана. В Бразилии заявили, что даже не стали бы
начинать переговоры с такой смешной суммы, как 20 миллионов евро. Страшно даже
подумать, сколько согласился заплатить за него красно-белый клуб в расстроенных
чувствах после поражения от «Зенита». Стоит ли он хотя бы 20 миллионов? Об этом
«Советский спорт» напишет сегодня.
Форвард «Гремио» дал согласие на переход в московский «Спартак»
Зато Владимир Быстров возвращается в Питер! Нет, не в «Зенит»,
как можно было бы подумать. Манчини такие игроки не нужны. Зато они придутся ко
двору «Тосно», играющему на старом стадионе «Зенита» - «Петровском». Быстров
перешел на правах свободного агента – всегда приятно возвращаться домой.
Быстров снова вернулся в Петербург. Вот почему это круто – и не только для него
Продолжает мучительные поиски нападающего московский «Локомотив».
Про Веллитона и Юру Мовсисяна мы уже писали. Следующий кандидат не так известен
нашему болельщику – 29-летний малийский нападающий турецкого клуба «Османлыспор»
Шейк Диабате.