Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Анжи
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  Ростов (мол)- : -Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В «Спартаке» нашли крайнего

Вчера мы удивлялись, как так, «Спартак» крупно проиграл «Зениту», а виноватых – нет. На протяжении всего понедельника красно-белая братия была занята поисками крайнего. И нашла его.

Кто виноват в провале «Спартака»?

Виноватым и по мнению экспертов, неравнодушных к «Спартаку», и по мнению болельщиков народной команды, оказался владелец клуба Леонид Федун, только недавно переставший быть «нольтрофеичем». Бизнесмена обвиняют в том, что он затянул с перестройкой команды и слишком прижимисто ведет себя в вопросах покупки новых футболистов, особенно на фоне «Зенита», в составе которого было сразу пять новичков по сравнению с прошлым сезоном. Они во многом и решили исход матча.

«Вокруг Федуна кучка проходимцев»

Но есть мнение, что виноват в разгроме не только Федун, но и наставник «Спартака» итальянский тренер Массимо Каррера. Если болельщики пока лишь с опаской высказывают свои претензии к руководителю команды, все больше переводя требования уволить его – в шутку, то Евгений Ловчев безапелляционен – практически во всех бедах винит именно тренера.

Евгений Ловчев: В нынешнем кризисе «Спартака» виноват Каррера

В «Зените» - праздничная распродажа

В Петербурге до сих пор празднуют победу «Зенита» над «Спартаком». То ли с легкой подачи «Советского спорта», http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/996393 то ли, что скорее всего, по своему разумению, Сергей Шнуров переделал слова песни «В Питере – пить», уже успевшей стать культовой. В итоге вот что получилось:

Питер не спит,
Снова гулять.
Сделал «Зенит»
В Питере – пять

#впитерепять

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

На радостях «Зенит» согласился расстаться с одним из своих лидеров, испанским полузащитником Хави Гарсией, всего за 1,5 миллиона евро. Именно столько в Санкт-Петербурге ожидают получить от «Бетиса» за одного из лучших опорных полузащитников нашего чемпионата. Интересно, сколько пришлось бы самому «Зениту» отдать за игрока такого уровня?

Вскоре на выход может отправиться и один из лучших футболистов команды в прошлом сезоне – бразилец Жулиано, призванный заменить самого Халка. Игрока сборной Бразилии продают чуть дороже – за семь миллионов евро. Но это никак не те 30-40 миллионов, которые планировали заработать на футболисте, подписывая его год назад. А в чем причина? Форвард ЦСКА Витиньо уверен – в национальности игрока. Роберто Манчини якобы не любит бразильцев. Пока, учитывая расторжение контракта с Маурисио, - все сходится.

Витиньо: Слышал, Манчини не очень любит бразильцев

Еще немного трансферов

«Спартаку» надо что-то делать. Просто так болельщики разгром от «Зенита» не простят. Вот и задвигался чемпион на трансферном рынке. В этой горячке «Спартак» может отвалить любые деньги за игрока атакующей линии бразильского «Гремио» - Луана. В Бразилии заявили, что даже не стали бы начинать переговоры с такой смешной суммы, как 20 миллионов евро. Страшно даже подумать, сколько согласился заплатить за него красно-белый клуб в расстроенных чувствах после поражения от «Зенита». Стоит ли он хотя бы 20 миллионов? Об этом «Советский спорт» напишет сегодня.

Форвард «Гремио» дал согласие на переход в московский «Спартак»

Зато Владимир Быстров возвращается в Питер! Нет, не в «Зенит», как можно было бы подумать. Манчини такие игроки не нужны. Зато они придутся ко двору «Тосно», играющему на старом стадионе «Зенита» - «Петровском». Быстров перешел на правах свободного агента – всегда приятно возвращаться домой.

Быстров снова вернулся в Петербург. Вот почему это круто – и не только для него

Продолжает мучительные поиски нападающего московский «Локомотив». Про Веллитона и Юру Мовсисяна мы уже писали. Следующий кандидат не так известен нашему болельщику – 29-летний малийский нападающий турецкого клуба «Османлыспор» Шейк Диабате.

«Локомотив» заинтересован в форварде турецкого «Османлыспора»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стадион имени Ленина в Хабаровске готов к матчу с «Анжи»«СКА-Хабаровск» объявил о готовности стадиона имени Ленина к матчу пятого тура премьер-лиги с «Анжи».Промеса съели, а Дриусси не смогли. Как Манчини переиграл КарреруПромеса съели, а Дриусси не смогли. Как Манчини переиграл КарреруВ центральном матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» – 5:1.Антон Шиндер покинул «Амкар»Нападающий Антон Шиндер, перешедший в «Амкар» прошлым летом, продолжит свою карьеру в Европе. Об этом сообщает официальный сайт команды.Кузяев стал автором лучшего гола 4-го тура РФПЛКузяев стал автором лучшего гола 4-го тура РФПЛНа сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 4-го тура РФПЛ.Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Владимир Быстров
Владимир Быстроввсе новости
Луан Виейра
Луан Виейравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости