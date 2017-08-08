В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В «Спартаке» нашли крайнего

Вчера мы удивлялись, как так, «Спартак» крупно проиграл «Зениту», а виноватых – нет. На протяжении всего понедельника красно-белая братия была занята поисками крайнего. И нашла его.

Виноватым и по мнению экспертов, неравнодушных к «Спартаку», и по мнению болельщиков народной команды, оказался владелец клуба Леонид Федун, только недавно переставший быть «нольтрофеичем». Бизнесмена обвиняют в том, что он затянул с перестройкой команды и слишком прижимисто ведет себя в вопросах покупки новых футболистов, особенно на фоне «Зенита», в составе которого было сразу пять новичков по сравнению с прошлым сезоном. Они во многом и решили исход матча.

Но есть мнение, что виноват в разгроме не только Федун, но и наставник «Спартака» итальянский тренер Массимо Каррера. Если болельщики пока лишь с опаской высказывают свои претензии к руководителю команды, все больше переводя требования уволить его – в шутку, то Евгений Ловчев безапелляционен – практически во всех бедах винит именно тренера.

В «Зените» - праздничная распродажа

В Петербурге до сих пор празднуют победу «Зенита» над «Спартаком». То ли с легкой подачи «Советского спорта», http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/996393 то ли, что скорее всего, по своему разумению, Сергей Шнуров переделал слова песни «В Питере – пить», уже успевшей стать культовой. В итоге вот что получилось:

Питер не спит,

Снова гулять.

Сделал «Зенит»

В Питере – пять

#впитерепять Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 7 2017 в 1:00 PDT

На радостях «Зенит» согласился расстаться с одним из своих лидеров, испанским полузащитником Хави Гарсией, всего за 1,5 миллиона евро. Именно столько в Санкт-Петербурге ожидают получить от «Бетиса» за одного из лучших опорных полузащитников нашего чемпионата. Интересно, сколько пришлось бы самому «Зениту» отдать за игрока такого уровня?

Вскоре на выход может отправиться и один из лучших футболистов команды в прошлом сезоне – бразилец Жулиано, призванный заменить самого Халка. Игрока сборной Бразилии продают чуть дороже – за семь миллионов евро. Но это никак не те 30-40 миллионов, которые планировали заработать на футболисте, подписывая его год назад. А в чем причина? Форвард ЦСКА Витиньо уверен – в национальности игрока. Роберто Манчини якобы не любит бразильцев. Пока, учитывая расторжение контракта с Маурисио, - все сходится.

Еще немного трансферов

«Спартаку» надо что-то делать. Просто так болельщики разгром от «Зенита» не простят. Вот и задвигался чемпион на трансферном рынке. В этой горячке «Спартак» может отвалить любые деньги за игрока атакующей линии бразильского «Гремио» - Луана. В Бразилии заявили, что даже не стали бы начинать переговоры с такой смешной суммы, как 20 миллионов евро. Страшно даже подумать, сколько согласился заплатить за него красно-белый клуб в расстроенных чувствах после поражения от «Зенита». Стоит ли он хотя бы 20 миллионов? Об этом «Советский спорт» напишет сегодня.

Зато Владимир Быстров возвращается в Питер! Нет, не в «Зенит», как можно было бы подумать. Манчини такие игроки не нужны. Зато они придутся ко двору «Тосно», играющему на старом стадионе «Зенита» - «Петровском». Быстров перешел на правах свободного агента – всегда приятно возвращаться домой.

Продолжает мучительные поиски нападающего московский «Локомотив». Про Веллитона и Юру Мовсисяна мы уже писали. Следующий кандидат не так известен нашему болельщику – 29-летний малийский нападающий турецкого клуба «Османлыспор» Шейк Диабате.