Юлия Ефимова: Я готова рекламировать чипсы и КАМАЗы. Но не сигареты! (видео)

В редакции «Советского спорта» побывала пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, завоевавшая четыре медали в Будапеште.

Первая часть интервью – по ссылке

«МЫ С КИНГ НЕ ОБЩАЕМСЯ»

– Юля, вы когда-нибудь работали со спортивным психологом?

– Давным-давно в сборной России был такой специалист. Тренеры заставляли к нему ходить. Но я не очень люблю работать с психологами. Нет никого лучше, чем тренер, папа или друг. Некоторым это вполне поможет, если психолог хороший. А если он тебя не знает и говорит за спиной какую-то чушь, как ты с ним будешь работать?

– Бывало такое, что соперница вас так бесила, что вы хотели ей навалять прямо в бассейне?

– Никогда такого не было.

– Даже с Лилли Кинг?

– Но это ведь не мы, а журналисты раскручивают дуэль, которая похожа на бой боксеров. Обсуждают разные жесты, кто какой палец показал. Пресса раздувает, и это помогает в продвижении плавания. Может, в таком финале тяжелее плыть морально. Но это интереснее зрителям и всем вообще. Поэтому после финиша я стараюсь показать всем палец – уже для прикола. Пусть обсуждают!

– А как вы общаетесь в комнате вызова?

– Да никак. По дороге к старту не разговариваем, и Кинг даже не смотрит в мою сторону. А потом – только поздравления, но они вполне искренние.

Вы же понимаете, мы друг друга подстегиваем на высокие результаты. От нашего соперничества есть польза. И если бы не я, то вряд ли Кинг смогла бы побить мировые рекорды.

– Кто-то даже проецирует это на политику, называя холодной войной между Россией и Америкой.

– Ну что поделать? Может, в этом есть доля правды. Но тут все от корреспондентов зависит, а не от спортсменок.



«ЛЮБЛЮ ГОРОД ТОКИО»

– Однажды вы сказали, что проплывали 12 км за тренировку и поднимали тяжелые веса в спортзале. Сколько именно? Вот брассистка Рута Мейлутите жмет 70 кг от груди.

– Мой рекорд до 15 лет, когда я этим занималась, был 65 кг. А сейчас я этого не делаю. Занимаюсь в спортзале, но это уже другая подготовка. Не считаю, что нужно тягать большие веса. Это бесполезная трата времени. И для женщины не очень полезно.

– Почему так упали результаты Мейлутите?

– Она в 15 лет выиграла золото Олимпиады. Но потом повзрослела, организм перестроился. Было видно на Олимпиаде в Рио, что она потяжелела.

Теперь Рута сменила тренера, очень похудела. Мне понравилось, как она выглядела в Будапеште. И была близка к прежним результатам. Думаю, Мейлутите прибавит к следующей Олимпиаде…

– …которая пройдет в Токио. Назовите три причины, за что вы любите этот город.

– Мне очень нравится менталитет японцев. Они вежливые, всегда милые, хорошие и добрые.

У меня там есть несколько друзей, которые тренировались со мной в Лос-Анджелесе. Они уже окрыли свой клуб, приглашали на соревнования.

А еще Токио – красивый инновационный город.

«РЕКЛАМА КАМАЗа – ЭТО ЗДОРОВО!»

– Могут ли пловцы в России хорошо зарабатывать на рекламе?

– Раньше это было невозможно. Александр Попов и Денис Панкратов? Не слышала, что у них были большие контракты в России. Ситуация начала меняться после Рио. Более-менее стали приходить спонсоры. Или это я просто популярна, - смеется Юля.

– Или агенты хорошо работают?

– Это тоже. Вообще нам в плавании раньше даже запрещали иметь рядом людей, которые тебя продвигают. Запрет был в том числе от федерации. Так что я стала первой, кто подписал договор с личным агентом.

– Какие у вас ограничения по контракту с производителем жвачки?

– Я не могу рекламировать ничего другого – ни конфеты, ни шоколад, ни другие резинки.

– А кушать?

– Есть – могу.

– Что вы еще могли бы отрекламировать?

– То, что мне нравится. Чипсы? Это нормально. Сигареты? Извините, нет.

– Завтра вам позвонят из Набережных Челнов: «Станьте рекламным лицом КАМАЗа».

– Так это же здорово! Люблю большие машины. Но сама езжу на «Ауди».

! Окончание большого интервью Юлии Ефимовой – скоро на сайте