Допинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 года
Теннисный мир сотрясает очередной допинговый скандал, к
которому, слава Богу, наша Мария Шарапова на этот раз не имеет никакого
отношения.
В эпицентре скандала – 30-летняя итальянская теннисистка
Сара Эррани, занимающая 98-е место в рейтинге WTA. 7 августа стало известно, что в
одной из ее допинг-проб были обнаружены следы запрещенного вещества. Допингом
оказался гормональный стимулятор анастрозол.
Два месяца вместо двух лет
Этот препарат широко применятся в бодибилдинге, который на
допинг не проверяют. Бодибилдеры принимают препарат для снижения уровня
эстрогенов, повышения уровня анаболических гормонов и улучшения качества мышц
за счет снижения уровня женских гормонов. Известны случаи, когда на этом допинге
ловили и обычных спортсменов.
Последним, кого ловили на этом допинге, был соотечественник Эррани
гребец Никколо Морнати. Из-за анастрозола в организме он не смог принять
участие в Олимпийских играх, а потом и вовсе был дисквалифицирован на четыре
года.
Учитывая показательную порку, которую почти два года назад
устроили Марии Шараповой в теннисной федерации, ожидалось, что Эррани с таким
серьезным допингом будет дисквалифицирована на максимальный срок – два года.
Каково же было удивление и болельщиков и экспертов, когда ITF отстранила спортсменку на
два… месяца. Да-да, вы не ошиблись. Срок дисквалификации Эррани по сравнению с
тем, как изначально наказали Марию Шарапову за безобидный мельдоний, оказался в
12 раз короче.
Вскоре теннисистка вновь выйдет на корт. Интересно, как к
ней будут относиться соперницы, также, как относятся сейчас к Марии?
Допинг «подсунула» больная мама
В чем разница между случаем Марии и Сары, кроме того, что у
итальянки допинг оказался посерьезнее, чем у россиянки?
Дело в том, что Эррани нашла-таки оправдание запрещенному
веществу у себя в организме. Оказывается в том, что в анализах девушки
обнаружили анастрозол виновата… мама.
Во время слушания дела девушка представила свою версию
произошедшего. Она уверяет, что препарат попал в ее организм случайно – с пищей,
когда она гостила у своей матери. Мать итальянки с 2005 года борется с раком, а
с 2012 года в профилактических целях принимает именно анастрозол.
Мать девушки под присягой подтвердила слова спортсменки.
Итальянка отметила, что хранит анастрозол на кухне – прямо над поверхностью для
приготовления пищи. Она также отметила, что таблетки частенько падали на стол.
Видимо именно мельчайшие частички от упавших таблеток и попали в пищу, а вместе
с ней и в организм теннисистки.
Вы бы поверили в такую душещипательную историю?
Поцелуи и чай
А в Международной теннисной федерации поверили. Руководители
мирового тенниса вообще склонны верить во всякие интересные истории.
Так, например, в 2009 году ITF поверила французу Ришару Гаске, в
крови которого были найдены достаточно четкие следы кокаина. Теннисист долго
мучился, пока правильную версию ему не подсказал друг и соперник Рафаэль
Надаль. Испанец высказал предположение, что допинг в организм Ришара попал с
поцелуем девушки на одной из вечеринок. Гаске тут же вспомнил, что целовался с
кем-то. А девушка, как бы это странно ни звучало, подтвердила, что буквально за
несколько минут до этого употребляла кокаин. Почему-то тогда никто не спросил,
как наркотик оказался на губах девушки – она что его ложками ела? В общем,
Гаске тогда впаяли всего 2,5 месяца дисквалификации.
Были и другие на первый взгляд нелепые отмазки, которые
международные федерации принимали к сведению и прощали спортсменов с
запрещенными препаратами в организме. Итальянского велогонщика Джильберто Мимони,
например, оправдали, когда он рассказал, что кокаин мог попасть в его организм
на приеме у стоматолога – похожие анализа дает один из анестетиков. Но у
стоматолога этого препарата не оказалось. И тут гонщик вспомнил, как любимая
тетушка потчевала его экзотическим чаем с листьями коки, который купила в Лиме.
Эта отмазка прокатила – спортсмена оправдали.