Супергерои. Самые любопытные цифры матча за Суперкубок УЕФА

Сегодня в Скопье состоится первый большой матч нового еврокубкового сезона. Триумфатор Лиги чемпионов «Реал» и победитель Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» поспорят за Суперкубок УЕФА. «ССФ» собрал самые любопытные цифры об этой игре.

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Впервые Жозе Моуриньо будет противостоять «Реалу» в официальном матче после того как покинул пост главного тренера мадридцев летом 2013 года.

6 игроков

осталось в «Реале» с того момента, как команду покинул Жозе Моуриньо. Это Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

1:1

с таким счетом закончился последний матч между «Реалом» и «МЮ». Он был сыгран 23 июля этого года в Калифорнии в рамках Международного кубка чемпионов. В серии пенальти удачливее оказались «Красные дьяволы» – 2:1.

33 460 зрителей

вмещает стадион «Филипп II Македонский», на котором состоится игра, в матчах под эгидой УЕФА. Арена, открытая после реновации в 2009 году, регулярно принимает концерты. Здесь, в частности, выступали Пинк и Карлос Сантана.

Хавбек «МЮ» Поль Погба, автор одного из голов в финале Лиги Европы с «Аяксом» (2:0). Фото: Gettyimages.ru

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Никогда раньше в Македонии не проходили решающие матчи клубных турниров УЕФА.

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Чаще всех – пять раз – Суперкубок УЕФА доставался «Барселоне» и «Милану». «Реал» выигрывал трофей трижды – в 2002, 2014 и 2016 годах. «МЮ» завоевывал его лишь однажды – в 1991 году. В 1999 году манкунианцы уступили титул «Лацио», девять лет спустя – «Зениту».

714 800 000 евро

составляет суммарная стоимость игроков «Реала», по данным www.transfermarkt.com. Состав манчестерского клуба «дешевле» – 558,85 млн евро.

87 официальных титулов

выиграл «Реал», учитывая и национальные, и международные турниры. У «МЮ» 45 крупных трофеев. По этому показателю он лидирует в Англии, следом идет «Ливерпуль» (44).

Капитан «Реала» Серхио Рамос не устал завоевывать трофеи. Фото: Gettyimages.ru

42-й раз

состоится розыгрыш Суперкубка УЕФА. В 1986 и в 1998 – 2012 годах встреча проводилась в Монако. В следующем году матч примет эстонская столица Таллин.

12,2 килограмма

весит современный Суперкубок УЕФА при высоте 58 сантиметров. До 2006 года это был самый миниатюрный европейский трофей (5 кг, 42,5 см).

3 гола

забили в Суперкубке УЕФА лучшие бомбардиры турнира. Этот статус делят шесть игроков: Радамель Фалькао, Олег Блохин, Герд Мюллер, Роб Ренсенбринк, Франсуа ван дер Эльст и Лионель Месси.

4 000 000 евро

получил «Реал» как победитель Суперкубка УЕФА-2016. «Севилья» как проигравший заработала 3 миллиона. В этом году призовые будут примерно те же.