Блистали не только зенитовцы. Пять лучших игроков 4-го тура РФПЛ

«Советский спорт» называет пятерку лучших игроков четвертого тура чемпионата России.

5. Алексей МИРАНЧУК, полузащитник

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: был креативным продюсером «Локо» и забил гол в матче со «СКА-Хабаровском» (1:0).

Принцип, по которому могут действовать игроки «Локомотива» в сложных ситуациях: не знаешь, что придумать - отдай мяч Миранчуку. А уже Алексей постарается что-нибудь выдумать. В матче со «СКА-Хабаровском» на Миранчука играли абсолютно все футболисты «железнодорожников», вышедшие в стартовом составе. Лидерами в этом компоненте стали Мануэл Фернандеш, Игорь Денисов и Владислав Игнатьев - португалец сделал 13 передач, а россияне по девять.

Так как Миранчук постоянно предлагал себя под пас, то сделал больше всех в матче передач - 68. Точность достойная - 81%. 15 из этих передач были направлены в последнюю треть поля, 12 оказались точными. Семь передач Алексея создавали опасность у чужих ворот.

Главное действие в матче Миранчук совершил на 75-й минуте - реализовал штрафной удар. Причем получилось все очень красиво - вратарь ушел за «стенку», а полузащитник отправил мяч в ту «девятку», что «стенкой» закрыта не было. В свое время так дурачить вратарей любил Алессандро Дель Пьеро.

4. Александр КОКОРИН, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: открыл счет в матче со «Спартаком» (5:1).

Александр Кокорин на старте сезона играет так, что за соперников «Зенита» становится страшно. Вот уже четвертый тур подряд Александр отмечается результативным действием. Больше того, в матче со «Спартаком» их у Александра два - гол и голевая скидка. Всего в активе Кокорина по итогам четырех сыгранных туров три гола и два результативных паса.

Страшно за соперников «Зенита» вот почему. Невероятным образом Кокорин умудряется из минимума выжимать максимум. В матче со «СКА-Хабаровском» из двух ударов Кокорина один стал голевым, в играх с «Тосно» и «Спартаком» Кокорин бил по чужим воротам по разу - оба удара стали результативными. Что же будет, когда партнеры станут чаще выводить Александра на ударные позиции?!

3. Доменико КРИШИТО, защитник

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: надежно сыграл в обороне и поучаствовал в двух забитых голах в центральном матче тура.

У «Зенита» здорово сыграли оба крайних защитника - Игорь Смольников справа и Доменико Кришито слева. Особенно стоить выделить Кришито, так как он забил полтора гола - один записали на Реброва, который закинул мяч в свои ворота после подачи итальянца. Непосредственно по воротам Кришито нанес один удар. А вот навешивал дважды. Что любопытно, точным стал один навес. А тот, что оказался неточными, получился голевым. Замечательно, правда?

При потере мяча «Зенит» использовал контрпрессинг - старался сразу отобрать мяч. Если мяч все же направлялся атакующим игрокам, то его должны были перехватывать защитники. За игру Кришито совершил восемь перехватов. В единоборствах защитник участвовал 13 раз. Девять из них он выиграл.

2. ЖОНАТАС, нападающий

Команда: «Рубин»

Чем запомнился: принес своей команде победу над ЦСКА (2:1), забив два гола.

Впервые в стартовом составе «Рубина» Бердыева Жонатас вышел лишь в третьем туре - в игре с тульским «Арсеналом». Забить он не смог, но чаще всех футболистов угрожал чужим воротам - пять раз. Ни один другой игрок казанской команды в этом сезоне так много по воротам не бил. Логично, что игру с ЦСКА бразилец начал в стартовом составе.

Уже в дебюте матча Жонатас забил два мяча, чем предопределил победителя - забить команде Курбана Бердыева два чертовски тяжело. Любопытно, что за матч бразилец нанес всего два удара, но выжал из них максимум. Также Жонатас может похвастаться девятью удачными обводками! Всего же он предпринял 12 попыток обыграть соперников. 75% успешности - отличный показатель для таранного форварда. Много ли вы знаете нападающих ростом 190 сантиметров, которые сочетают в себе пробивную силу с маневренностью?

В организации игры Жонатас был перевалочным пунктом - при выходе из обороны партнеры искали его передачей. Лишь два игрока из стартового состава не находили его пасами - латерали Набиуллин и Бауэр. Из 20 единоборств в атаке Жонатас выиграл 12.

1. Далер КУЗЯЕВ, полузащитник

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: поучаствовал в трех забитых голах в матче «Зенит» - «Спартак» (5:1).

В матче со «Спартаком» Манчини отправил Кузяева на правый фланг полузащиты. Ставка себя оправдала сполна. Кузяев поучаствовал в трех голах - первую голевую атаку он начал, вступив в отбор, во второй результативной комбинации ассистировал Ерохину, а в четвертой поставил точку мощным ударом под перекладину. Игра в атаке Кузяева вообще удалась - единственный его удар стал голевым, а из 21 передачи 20 дошли до адресатов (95%).

Когда Кузяев играл в «Тереке», то был знаменит в первую очередь оборонительными навыками. В матче со «Спартаком» хавбек их тоже показал. Он чаще всех в своей команде вступал в борьбу за нейтральный мяч - семь раз. Четыре таких дуэли Кузяев выиграл. Также на счету хавбека четыре перехвата.

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