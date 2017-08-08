9:4 по голевым моментам. Как «Зенит» переиграл «Спартак»

Блогер Алексей Беляков в своем блоге «Инженерный подход» на форуме болельщиков «Зенита» объясняет, почему сине-бело-голубые уничтожили «Спартак».

Уже к 63-минуте действующий чемпион с оплывшей после тяжелых хозяйских ударов физиономией «горел» 0:4 без малейших надежд на спасение, не без удовольствия пишет блогер. «Зенит» грамотно использовал все самые уязвимые зоны в спартаковской броне, практически не подставляясь под ответные выпады, и если бы не строгие футбольные правила, арбитр Вилков имел все основания остановить избиение красно-белых заблаговременно.

Сверхпозитивная креативная дельта в пользу «Зенита» (9:4 по созданным голевым моментам) отразилась и на табло, причем хозяева преуспели и в активности, и в эффективности.





В быстром нападении «Зенит» отличился трижды, чего по ходу прошлого чемпионата команде Луческу не удавалось ни разу. Главными действующими лицами в этих комбинациях стали Кокорин, Дриусси и Кузяев, записавшие на свой лицевой счет по два балла за голевое соучастие.

В позиционном нападении роль заводилы на себя взял Кришито (отметился полезными действиями в 3 из 4 потенциально голевых эпизодах), и был вознаграждён за настырность соавторством в автоголе Реброва. Что касается еще одного нового лидера «Зенита» Паредеса, на сей раз основная острота от аргентинца исходила при выполнении стандартов, и свой голевой вклад в итоговый разгром Леандро внес очередной изумительной подачей на Кришито.





В текущем рейтинге самых продуктивных игроков «Зенита» на старте сезона наметилась куда более плотная борьба, чем в чемпионате, где наряду с сине-бело-голубыми без потерь идет только «Локомотив».

При этом прошлогодний лидер этого рейтинга Артём Дзюба вылетел из рукава Манчини только в концовке, но роль джокера экс-форварду «Спартака» на сей раз даже не пришлось исполнять.

Сюрприз в виде 4-4-2 от Манчини неприятно удивил его старого приятеля по Серии А, а сам Массимо Каррера не сумел замаскировать явные слабости своих подопечных. Несмотря на статистически убедительное преимущество по отборам и перехватам (26:49 в пользу гостей), ключевые единоборства на чужой половине поля, которые привели к голам Кокорина, Ерохина и Кузяева, остались как раз за «Зенитом».





Кроме того, «Спартак» полностью проиграл борьбу в центре поля, потому как суммарная отбороспособность опорной связки Паредес-Ерохин (3 отбора + 5 перехватов) оказалась вдвое выше, чем у их визави Фернандо и Глушакова (1+3 на двоих).

В связи с этим блогер делает вывод: тезис о том, что локальная задача по сдерживанию Паредеса была относительно успешно решена красно-белыми, можно считать как минимум спорным.





Аргентинец, действительно, значительно меньше пасовал, чем в предыдущих турах, но это во многом объясняется тем, что после 3:0 в свою пользу зенитовцы сознательно отдали мяч сопернику и перешли на чисто контратакующую модель.

При этом и передаточная вовлеченность Паредеса, и доля передач в атакующую треть остались на стабильно высоком уровне, а издевательский финт на 90-й минуте, которым Леандро оставил в дураках Глушакова на пару с Фернандо, — еще одна яркая иллюстрация его превосходства над оппонентами, резюмирует блогер.