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«В этом его преимущество над Моуринью». Рамос – о Зидане и переходе в «МЮ»

Источник:  Goal.comКомментарии
Серхио Рамос и Зинедин Зидан на пресс-конференции
Серхио Рамос и Зинедин Зидан на пресс-конференцииФото: Gettyimages.ru

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос ответил на вопросы журналистов в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

Защитник «сливочных», который три года играл под руководством Жозе Моуринью, сравнил португальца с нынешним наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Не хочу развивать эту тему. Мое мнение таково: каждый специалист имеет свои сильные стороны. У каждого тренера свой собственный взгляд. Я не считаю, что один тренер может быть сильнее другого.

Зидан сумел выстроить великолепные отношения с игроками. Благодаря ему, в нашей раздевалке всегда отличное настроение. Наверное, ему в этом помогает опыт игрока. Возможно, это и есть преимущество перед Моуринью.

Конечно, каждый смотрит на ситуацию по-своему. В любом случае, это два великих тренера. Мне очень повезло разделить несколько исторических событий с Зиданом», – заявил испанец.

«Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру, – продолжает капитан «Реала». – Жозе – просто еще один тренер в моей спортивной жизни. Я всегда старался перенять все самое лучшее. Так было и в «Севилье», когда я был подростком. Конечно, я благодарен Моуринью, но повторюсь, он не изменил мою карьеру».

В 2015 году Рамос не мог договориться с «Реалом» о новом контракте. Игрок требовал 10 млн евро за сезон, но руководство не устраивал этот вариант. «Манчестер Юнайтед» предложил испанцу контракт на 5 лет и готов был выполнить его требования. В конечном итоге, Серхио договорился с боссами  «Реала»и остался в команде.

«Да, это правда. У меня была возможность перейти в «Юнайтед». В конечном итоге мы разрешили ситуацию. В любом случае я рад, что остался в «Реале» и благодарен «Манчестеру» за проявленный интерес. Сейчас это такой же соперник для меня, как и другие клубы. Сегодня мы выйдем биться за Суперкубок», – заключил игрок.

Голосование: Кто выиграет Суперкубок УЕФА?

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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