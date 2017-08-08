В чем «Спартак» переиграл «Зенит» в минувшее воскресенье?

Болельщики «Зенита» публикуют в своих блогах много любопытных статистических наблюдений, посвященных матчу «Зенит» – «Спартак» . Официальный твиттер московского «Спартака» решил ответить. Так сказать, статистикой на статистику.

«Отрицательный опыт — тоже опыт. Эмоции немного улеглись, выводы сделаны. Взглянем на лучшие статистические показатели среди красно-белых», - пишет ведущий официального спартаковского твиттера.





Судя по всему, таких показателей обнаружилось только четыре. Но они есть:







У Глушакова лучший показатель среди игроков обеих команд:





6 из 7 отборов у Боккетти были успешными:





Так что и «Спартаку» есть чем гордиться.