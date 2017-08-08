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В чем «Спартак» переиграл «Зенит» в минувшее воскресенье?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В чем «Спартак» переиграл «Зенит» в минувшее воскресенье?
Фото: ФК «Зенит»

Болельщики «Зенита» публикуют в своих блогах много любопытных статистических наблюдений, посвященных матчу «Зенит» – «Спартак» . Официальный твиттер московского «Спартака» решил ответить. Так сказать, статистикой на статистику.

«Отрицательный опыт — тоже опыт. Эмоции немного улеглись, выводы сделаны. Взглянем на лучшие статистические показатели среди красно-белых», - пишет ведущий официального спартаковского твиттера.


Судя по всему, таких показателей обнаружилось только четыре. Но они есть:



У Глушакова лучший показатель среди игроков обеих команд:


6 из 7 отборов у Боккетти были успешными:


Так что и «Спартаку» есть чем гордиться.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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