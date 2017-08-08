«Спартак», без паники – ты еще можешь стать чемпионом. Доказано

Четыре игры, пять очков, разгром от «Зенита» и уже начавшие доноситься призывы отправить Массимо Карреру в отставку. Вот короткий итог старта московского «Спартака» после первой за 16 лет победы в чемпионате страны.

Фанаты уже хоронят сезон, планируют, с кем «Спартак» будет вести борьбу за вторую строчку, дающую право напрямую играть в Лиге чемпионов на следующий сезон и призывают к перестройке команды.

Но так ли все плохо с чемпионом? Неужели «Спартак» спасут исключительно кардинальные меры – от омоложения состава до смены наставника? «Советский спорт» проанализировал статистику клуба на старте первенства, сравнил ее с прошлогодней и проверил, на что еще в этом сезоне может рассчитывать «Спартак».

Год за два

Мы решили заглянуть чуть дальше банальных голов и очков – проверили, как обстоят дела с командной статистикой московского «Спартака» по сравнению с тем, что клуб показывал в прошлом сезоне. Оказалось, что все не так плохо, как могло показаться.

Практически по всем важным показателям у действующего чемпиона не наблюдается резкого падения. Во многих случаях даже есть рост, если верить статистике, предоставленной системой Wyscout.

Так, например, если в прошлом сезоне «Спартак» бил по воротам соперников в среднем 13,75 раза за 90 минут, то теперь делает это заметно чаще – 16,12 раза. При этом точность ударов критически не снизилась – с 37,12% до 35,82% - в рамках статистической погрешности.

«Спартак» стал чуть больше навешивать – 16,84 раза за игру вместо прошлогодних 15,86. Зато в качестве навесов красно-белые прибавили и значительно – 47,14% точных навесов, тогда как в прошлом году было 36,62%.

Чуть хуже «Спартак» стал играть в обороне: меньше перехватов (37,78 за игру вместо 42,2) и больше потерь (25,03 вместо 23,03). Зато качество игры выросло. Это видно и по проценту выигранных в обороне единоборств – 25% против 23,68%, и по проценту выигранной верховой борьбы – 57,04% вместо 48,9%. Меньше «Спартак» и фолит – в среднем 10,83 раза за игру вместо 13,08 в прошлом сезоне.

В созидании, правда, команда пока отстает от самой себя образца прошлого сезона. Стало меньше передач – 416,07 в среднем за игру вместо 461,2 в прошлом сезоне. Рост процента точных передач незначителен (84,67% против 83,67%). Вследствие этого упал и показатель по владению мячом – 51,7% вместо 56,1% в прошлом сезоне. Стало заметно меньше пасов в последнюю треть поля 58,72 вместо 70,12 за 90 минут игрового времени.

Вместо того, чтобы катать мяч поперек поля, «Спартак» теперь пытается сыграть поострее. Это выражается в росте количества передач вразрез – 9,63 в среднем за игру против 8,71. Выросла и их точность, причем заметно – 42,5% вместо 27,47%. Вместе с этом увеличилось и число ключевых передач, создающих партнеру опасный момент – 3,85 за матч против 2,17. Рост серьезный, вот только «Спартак» своими опасными моментами не пользуется, тогда как соперники реализуют практически все, что создают.

Ну и, самая занимательная статистика… Практически никого не купив, и не потеряв своих главных игроков, клуб постарел. И не просто постарел, а сразу на два года – с 26,1 года в прошлом сезоне (самая молодая команда) до 28,1 года в этом (пятый по старости клуб лиги). В «Спартаке», видимо, – как в горячей точке – год за два.

Так тоже становятся чемпионами

Теперь по поводу пяти очков в четырех первых турах… Результат заставил многих фанатов красно-белых повесить носы и перестать мечтать о втором подряд чемпионском титуле. Мы же решили проверить, как становились чемпионами клубы в прошлом.

Оказалось, что победить в премьер-лиге можно и с пятью очками после четырех туров. Это, например, доказал сам же «Спартак» в 1998 году, когда после четырех первых матчей на счету красно-белых были все те же пять очков. В итоге народная команда стала первой, опередив ЦСКА на три очка.

После аналогичного старта был первым и недавний соперник красно-белых – питерский «Зенит». В 2007 году после четырех стартовых матчей у команды Дика Адвоката было всего пять очков. На финише «Зенит» опережал все тот же «Спартак» на два очка.

Как мы видим, такое бывает крайне редко, но все же бывает. И «Спартак» все еще должен сохранять надежду на победу в чемпионате в этом году. Другое дело – отступать дальше некуда – нужно побеждать и «Арсенал» в среду, и ЦСКА на выходных.

Кстати, старт «Спартака» даже не стал худшим чемпионским стартом в истории первенства России. Хуже, например, стартовал и чемпионский «Локомотив» в 2003 году, и венценосный ЦСКА в 2004-м. Обе команды набрали по четыре очка после своих первых четырех туров в ранге чемпионов. «Локо» выиграл один матч, сыграв один вничью и проиграв два. ЦСКА же в 2004 году стартовал с четырех ничьих.

Для «Спартака» же худший старт пришелся на 2003 год. Тогда красно-белые после четырех туров набрали всего два очка и занимали 13-е место. Интересно, что в переходном сезоне 2011/12 годов «Спартак» по итогам четырех матчей набрал четыре очка, но располагался на предпоследнем месте, уступая соперникам по дополнительным показателям.

