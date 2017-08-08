Читательская почта: «За легкую атлетику России надо извиниться»

Даже в эпоху социальных сетей и мессенджеров такое понятие, как читательская почта, продолжает быть актуальным. Некоторые письма – как, например, это, от читателя Виктора Краснова – выглядят как готовые для публикации статьи.

Президент ИААФ С.Коэ 14 апреля 2017 года сообщил, что рабочая группа ИААФ разочарована отсутствием прогресса в процессе восстановления ВФЛА. ИААФ даже не рассматривает возврат ВФЛА в свой состав в обозримом будущем. Сложившаяся ситуация наносит огромный ущерб российской легкой атлетике — у большинства наших ведущих легкоатлетов нет возможности выступать в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом. В результате, многие спортсмены теряют мотивацию серьезно тренироваться, и неизбежно падает популярность этого ведущего олимпийского вида спорта в России. Неучастие большинства наших лучших легкоатлетов в предстоящем ЧМ-2017 и отсутствие четкой перспективы их участия в ОИ-2020 требуют серьезного шага от ВФЛА.

На наш взгляд, нынешнему руководству необходимо, наконец, извиниться перед МОК, ИААФ и мировой спортивной общественностью за урон, нанесенный нашими допинговыми «чемпионами» и «призерами» ОИ-2008 и ОИ-2012. Из всех российских легкоатлетов, чемпионов этих двух ОИ только трое - Е.Исинбаева, И.Ухов и А.Сильнов - выиграли олимпийское золото честно. Все остальные российские чемпионы и призеры, а их более 20 человек, безусловно, уличены в допинге. Они пойманы с поличным и не возражают, так как у них нет аргументов.

Это не списки Макларена. Это информация ИААФ о результатах контроля допинговых проб российских легкоатлетов. Урон, нанесенный ими мировой легкой атлетике, огромен. Пострадали «чистые» зарубежные спортсмены, не получившие заслуженных олимпийских медалей и бонусов, болельщики во всем мире, пострадал и престиж МОК и ИААФ. Вина руководства ВФЛА в 2008-2015 годы в широком распространении допинга среди ведущих российских легкоатлетов доказана. Ее бывший президент В.Балахничев и ряд ведущих тренеров ВФЛА дисквалифицированы ИААФ пожизненно. Но этот шаг предпринят ИААФ. С российской стороны до сих пор не высказано даже сожаления об ущербе, нанесенном российскими допинговыми «чемпионами» и «призерами» ОИ мировой легкой атлетике. ВФЛА недоумевает, почему ИААФ не идет ей навстречу. ВФЛА необходимо, наконец, набраться мужества признать свою вину и принести извинения. Этот шаг изменит отношение МОК, ИААФ и мировой спортивной общественности не только к российской легкой атлетике, но и ко всему российскому спорту. И откроет четкую перспективу участия российских спортсменов, в том числе легкоатлетов, в ОИ-2018 и ОИ-2020.

Такие же извинения должна принести МОК и Федерация тяжелой атлетики России. Целый ряд российских спортсменов-тяжелоатлетов побеждал на ОИ-2008 и ОИ-2012, а также на чемпионатах мира благодаря приему допинга. И это доказано и общественно. Не случайно МОК не допустил российских легкоатлетов и тяжелоатлетов к участию в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

В противном случае, если извинения не будут принесены, МОК, как уже недавно предупредил его президент Т.Бах, примет самые серьезные санкции ко всему российскому олимпийскому спорту. И опять будет негодование в России и фальшивое недоумение: нас обижают! А надо всего-навсего признать свои ошибки и принести извинения за них. И все изменится для российского олимпийского спорта к лучшему. Чтобы очиститься от допингового позора, две названные Федерации должны публично признаться в приеме допинга многими своими лучшими спортсменами.

Уважаемая редакция, опубликуйте, пожалуйста, это письмо. Надо спасть, российский спорт, пока не поздно.

С уважением, Виктор Краснов.