«СКА-Хабаровск» выиграл, но антирекорда не избежал

Дебютант Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» лишь в 5-м туре забил свой первый гол в высшем российском дивизионе. И, несмотря на победу над «Анжи», показал худший результат в истории чемпионатов России.

Начальный ориентир для новичков установил нижегородский «Локомотив». В самом первом российском первенстве-1992 он оказался единственным клубом, который ни разу не отличился в трех первых матчах. Каждый из них нижегородцы завершили нулевыми ничьими, в том числе оказавшись первой командой, которая не проиграла в чемпионатах России «Спартаку». Лишь в четвертой встрече «Локо» открыл свой лицевой счет (причем сам вновь не пропустил): домашнюю победу над «Торпедо» принес удар Игоря Горелова. Безголевая серия железнодорожников со старта сезона составила 338 минут.

«Достижение» нижегородцев продержалось два года. В чемпионате-1994 тольяттинская «Лада» тоже не забивала в трех стартовых поединках. Правда, не уступила только в одном из них – на своем поле сыграла 0:0 со столичным «Локомотивом». И тоже забила в четвертой игре, но ближе к финальному свистку. Тот гол не спас «Ладу» от домашнего проигрыша «Жемчужине» (1:3). А ее серия без забитых мячей оказалась чуть длиннее – 354 минуты.

Антирекорд «Лады» прожил полноценную жизнь. Более двух десятилетий к нему не мог подобраться никто из новичков. Лишь на старте сезона-2014/15 также в трех первых турах не смог распечатать ворота соперников «Арсенал». Однако в четвертой встрече туляки поразили ворота «Динамо» сразу после перерыва. Их безголевая серия прервалась на 318-й минуте. Пусть не всероссийский «рекорд», но все-таки худший результат за время существования Премьер-лиги.

И только в прошлом чемпионате всех предшественников переплюнул «Оренбург». Он вообще оказался первым клубом, который с момента дебюта не мог поразить ворота соперников в 4 первых матчах. Начал с двух поражений со счетом 0:1 – в Ростове-на-Дону и дома от ЦСКА. А затем дважды добился нулевых ничьих – на своем поле с «Амкаром» и в Туле с «Арсеналом». И только в 5-м туре команда Роберта Евдокимова забила. На последней минуте первого тайма домашней встречи с «Рубином» это сделал полузащитник Дмитрий Ефремов, до этого периодически выходивший на поле в четырех сезонах в составе ЦСКА. Правда, у казанцев оренбуржцам выиграть не удалось (1:1). А новый антирекорд составил 404 безголевые минуты.

И надо же такому случиться, что он «прожил» менее года (матч «Оренбург» - «Рубин» состоялся 27 августа)! Конечно, можно сетовать на то, что хабаровчанам не повезло с календарем. В четырех стартовых турах они успели сыграть с двумя клубами, которые до сих пор не потеряли ни одного очка (0:2 с «Зенитом» и 0:1 с «Локомотивом»). Плюс ЦСКА (0:1), который на протяжении 7 сезонов кряду неизменно попадал в тройку призеров. Более-менее равный соперник был разве что в Туле, но распечатать ворота «Арсенала» новичку тоже оказалось не под силу (0:1). К слову, «СКА-Хабаровск» трижды успел сыграть на выезде, а дома принял только главного фаворита чемпионата «Зенит».

Сегодня дальневосточники прервали сразу две свои «черные» серии – безголевую и проигрышную. Они покинули последнюю строчку в таблице (которую занимали, начиная с 1-го тура) и точно не будут на ней находиться после всех матчей тура нынешнего – как минимум «Анжи» окажется ниже из-за худшей разности мячей. Однако абсолютного «рекорда» чемпионатов России «СКА-Хабаровск» все-таки не избежал. Отныне самая затяжная безголевая серия новичков чемпионатов России с момента дебюта насчитывает 427 минут. На 428-й «молчание» хабаровчан прервал словенский форвард Мирослав Маркович.