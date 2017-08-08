Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  Ростов (мол)1 : 0Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хотим защитить титул чемпиона». Фернандо – о целях «Спартака» и трансфере Луана

Источник:  Zero HoraКомментарии
Лукас Фернандо
Лукас ФернандоФото: ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо рассказал о планах на текущий сезон, высказался о возможном трансфере Луана и оценил главные качества Массимо Карреры.

– Что говорят о Луане в России?
– Пресса уделяет особое внимание этой сделке. Надеюсь, он станет игроком «Спартака». Луан – отличный форвард. Он поможет команде. Уверен, многие будут счастливы видеть его в наших рядах.

– Что вы можете сказать о «Спартаке»?
– Это самый популярный клуб в России. У команды большая армия поклонников. Думаю, его можно сравнить с «Фламенго». К тому же, владелец «Спартака» – миллиардер, который вкладывает большие деньги в развитие футбола. Леонид Федун очень любит спорт. В прошлом сезоне нам удалось выиграть чемпионат страны впервые за 16 лет, а также завоевать Суперкубок. Очень рад быть частью такого клуба.

– Можно сказать, что в каждом уголке такой большой страны есть поклонники «Спартака»?
– Да. Когда мы отправляемся на гостевой матч, у нас нет ощущения выездного характера игры. Мы везде, как дома. Например, клуб из Хабаровска. Чтобы добраться к ним, нужно потратить около восьми часов на самолете. Но и там у нас есть поклонники. Повторюсь, это самый популярный клуб в стране.

– Как вы думаете, Луан справится с давлением в «Спартаке»?
– Клуб давно не выигрывал чемпионат, и мы должны были это сделать в прошлом сезоне. Но здесь всегда было непросто. У нас есть цели, которых мы должны добиться. В любом случае, его ждет теплый прием. «Спартак» всегда славился своими бразильцами. Вспомнить хотя бы Рафаэля Кариоку, Алекса, который был капитаном, а также Веллитона.

– Впереди Лига чемпионов...
– Конечно, мы понимаем, насколько важен этот турнир. Нас ждет особенный сезон. С другой стороны, никто не забывает о первенстве страны – мы хотим защитить титул чемпиона.

– Что вы можете сказать о структуре клуба?
– Вы и сами видите – у «Спартака» великолепный стадион, прекрасная тренировочная база и многое другое. Здесь можно развиваться. Любой игрок, став футболистом «Спартака», получает возможность прогрессировать.

– Расскажите о Массимо Каррере.
– Этот специалист не сразу встал у руля команды. «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев, который позже был отправлен в отставку. Массимо сумел сплотить команду и выиграть трофеи. Он уделяет огромное внимание физической подготовке. К тому же, Каррера любит играть по схеме 4-2-3-1 – такая же, как и в «Гремио», где играет Луан. 

Думаю, у него все получится, поскольку он умеет читать игру. Я часто смотрю матчи «Гремио», мне очень нравится этот парень. Луан способен забить в одиночку. Конечно, в России футбол отличается. Здесь нет времени на раздумья. К тому же, в РФПЛ очень много силовой борьбы. Если Луан перейдет в «Спартак», я и Луис Адриано сделаем все, чтобы его адаптация прошла, как можно быстрее, – цитирует Фернандо Zero Hora.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Ребров: Призываю болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на «искусственные» кризисыГолкипер «Спартака» Артем Ребров написал пост в Facebook, в котором ответил на критику болельщиков после матча пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:5).«Спартак», без паники – ты еще можешь стать чемпионом. Доказано«Спартак», без паники – ты еще можешь стать чемпионом. Доказано«Советский спорт» анализирует старт московского «Спартака» после победы в чемпионате России.Кашчелан покинул «Тосно»Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.Константин Генич – о переходе Краневиттера: Трансферная кампания «Зенита» – топКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о переходе Матиаса Краневиттера в «Зенит». Напомним, аргентинский полузащитник пополнил состав российского клуба из мадридского «Атлетико».«Амкар» – «Уфа». История противостоянияСегодня в матче 5-го тура РФПЛ на стадионе «Звезда» в Перми «Амкар» примет «Уфу».
Футбол
Алексей Поддубский: Было принципиально одержать первую победу, а не обыграть Григоряна
Футбол
Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Акинфеев не примет участия в матче
Футбол
Александр Григорян: «Анжи» доминировал, но был пойман на контратаках
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Лукас Фернандо
Лукас Фернандовсе новости
Луан Виейра
Луан Виейравсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости