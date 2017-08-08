«Хотим защитить титул чемпиона». Фернандо – о целях «Спартака» и трансфере Луана

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо рассказал о планах на текущий сезон, высказался о возможном трансфере Луана и оценил главные качества Массимо Карреры.

– Что говорят о Луане в России?

– Пресса уделяет особое внимание этой сделке. Надеюсь, он станет игроком «Спартака». Луан – отличный форвард. Он поможет команде. Уверен, многие будут счастливы видеть его в наших рядах.

– Что вы можете сказать о «Спартаке»?

– Это самый популярный клуб в России. У команды большая армия поклонников. Думаю, его можно сравнить с «Фламенго». К тому же, владелец «Спартака» – миллиардер, который вкладывает большие деньги в развитие футбола. Леонид Федун очень любит спорт. В прошлом сезоне нам удалось выиграть чемпионат страны впервые за 16 лет, а также завоевать Суперкубок. Очень рад быть частью такого клуба.

– Можно сказать, что в каждом уголке такой большой страны есть поклонники «Спартака»?

– Да. Когда мы отправляемся на гостевой матч, у нас нет ощущения выездного характера игры. Мы везде, как дома. Например, клуб из Хабаровска. Чтобы добраться к ним, нужно потратить около восьми часов на самолете. Но и там у нас есть поклонники. Повторюсь, это самый популярный клуб в стране.

– Как вы думаете, Луан справится с давлением в «Спартаке»?

– Клуб давно не выигрывал чемпионат, и мы должны были это сделать в прошлом сезоне. Но здесь всегда было непросто. У нас есть цели, которых мы должны добиться. В любом случае, его ждет теплый прием. «Спартак» всегда славился своими бразильцами. Вспомнить хотя бы Рафаэля Кариоку, Алекса, который был капитаном, а также Веллитона.

– Впереди Лига чемпионов...

– Конечно, мы понимаем, насколько важен этот турнир. Нас ждет особенный сезон. С другой стороны, никто не забывает о первенстве страны – мы хотим защитить титул чемпиона.

– Что вы можете сказать о структуре клуба?

– Вы и сами видите – у «Спартака» великолепный стадион, прекрасная тренировочная база и многое другое. Здесь можно развиваться. Любой игрок, став футболистом «Спартака», получает возможность прогрессировать.

– Расскажите о Массимо Каррере.

– Этот специалист не сразу встал у руля команды. «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев, который позже был отправлен в отставку. Массимо сумел сплотить команду и выиграть трофеи. Он уделяет огромное внимание физической подготовке. К тому же, Каррера любит играть по схеме 4-2-3-1 – такая же, как и в «Гремио», где играет Луан.

Думаю, у него все получится, поскольку он умеет читать игру. Я часто смотрю матчи «Гремио», мне очень нравится этот парень. Луан способен забить в одиночку. Конечно, в России футбол отличается. Здесь нет времени на раздумья. К тому же, в РФПЛ очень много силовой борьбы. Если Луан перейдет в «Спартак», я и Луис Адриано сделаем все, чтобы его адаптация прошла, как можно быстрее, – цитирует Фернандо Zero Hora.