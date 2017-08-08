Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  Ростов (мол)1 : 0Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

А Сара-то в чем виновата? За что Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 года

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сара Эррани
Сара ЭрраниФото: Gettyimages.ru

Сару Эррани наказали отстранением на два месяца за наличие в организме спортсменки запрещенного вещества – анастрозола. Шарапову за мельдоний дисквалифицировали за два года. Несправедливость прет изо всех щелей? Маше дали «по полной», а итальянке погрозили пальчиком и, в общем-то, простили?

Давайте не мешать все в одну кучу.

КАК ВСЕ БЫЛО

Для начала – вспомним, как развивались ситуации с финалистками «Ролан Гарроса»-2012 (тогда, напомним, Шарапова в финале обыграла как раз Эррани и собрала карьерный «Большой шлем»).

Мария сдала положительный допинг-тест по ходу прошлогоднего Australian Open. Затем прилетела на Кубок Федерации в Москву, но не сыграла в матче с Голландией (который наша сборная, к слову, позорно уступила девушкам, ни одна из которых даже не входила в топ-100). Скорее всего, Шарапова тогда уже знала, что ее анализ – положительный.

Мария сама созвала пресс-конференцию, на которой объявила, что попалась на допинге.

Мария признала, что принимала милдронат на протяжении 10 лет. И просто пропустила тот момент, когда он стал официально запрещенным (в запретный список WADA злосчастный мельдоний вошел с 1 января 2016-го). Так получилось – за данной информацией следил ее агент, который в конце 2015-го развелся с женой, улетел на Багамы отдыхать в одиночестве, был в расстроенных чувствах и не прочитал письмо от ITF (Международной федерации тенниса), содержащее столь важную информацию. А Шарапова сама за этим не следила…

Теперь по Эррани. Никто точно не знает, когда Сара сдала ту самую пробу. Сообщается, что в начале года (скорее всего – 14-15 февраля), но и только.

Сара сама ни в чем не признавалась – продолжала выступать на турнирах, а свое заявление сделала лишь после того, как об ее положительных анализах на анастрозол сообщила ITF.

В качестве оправдания Эррани обратилась к показаниям мамы, которая под присягой (это важно!) объяснила – с 2012 года она принимает летрозол (в Италии торговое название препарата – «фемара»), в составе которого входит тот самый анастрозол. Причина – рак, диагностированный у Фульвии Эррани пару лет назад. Чтобы не забывать о таблетках, мать спортсменки держит их дома на кухне, на столе – рядом с тем местом, где готовит еду. В феврале Сара гостила у родителей и запрещенное вещество могло попасть в ее организм вместе с пищей. Якобы, Фульвия периодически роняла таблетки на поверхность стола, но не придавала этому особого значения. Даже указываются блюда, которые ели в их семье незадолго до положительного теста – тортеллини и консоме.

Трибунал ITF принял такие показания к сведению. И на основании их вынес свое решение – дисквалифицировать Эррани на два месяца, а также аннулировать ее результаты в период с 16 февраля по 7 июня (день, когда в новой пробе, взятой у Сары, никаких запрещенных веществ обнаружено не было).

Итак, мы имеем – обе теннисистки попались на запрещенных веществах. Одной дали 2 года, другой – 2 месяца. Где, спрашивается, справедливость?

Допинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 года

В ЧЕМ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА

А теперь отойдем от эмоций, обид и пустого желания, чтобы после истории с Шараповой любую теннисистку, сдавшую положительный допинг-тест, от турниров отстраняли пожизненно (и хотя бы точно никогда не давали ей wild card!).

Что вам не нравится в истории Эррани? Не верите объяснениям ее матери?

ПЕРВОЕ Фульвия Эррани давала показания под присягой. Ложное свидетельство в данной ситуации – уголовно наказуемое преступление. Мы можем не верить матери Сары, но юридически ее объяснения чисты – пока не будет доказано обратное. Было бы странно, если бы трибунал ITF этого не учел.

В итоге запрещенный препарат попал в организм Сары случайно. Шарапова же призналась, что продолжала принимать мельдоний сознательно и после того, как он вошел в список WADA. Да, по незнанию, но все же! Чувствуете разницу?

ВТОРОЕ – принцип действия анастрозола. Это гормональный препарат, который действительно используют при лечении от рака (чаще всего – от рака груди у женщин). Его применяют, как допинг, но обычно – в бодибилдинге и силовом экстриме. Причем, как правило, применяют мужчины. Он позволяет улучшить качество мышц за счет снижения уровня женских гормонов и повышает «физику». Но в профессиональном спорте используется редко, и случаев, когда известных атлетов ловили на анастрозоле, не так-то много. Он просто не особо эффективен.

Кроме того, он не так-то нужен Эррани!

Мария принимала мельдоний по назначению врача из-за проблем с сердцем. Но зачем Саре был нужен анастрозол? Она не просто не отличается особой физической мощью – ее теннис от нее, по сути, не зависит. Эррани – типичный «бегунок». Быстрая, резкая, техничная спортсменка, основные успехи которой связаны с грунтом (где сила не особо важна) и парным разрядом (где куда важнее моторика и реакция, чем та же физическая мощь). Вы видели Сару? В ней 164 см роста и 60 кг веса. Анастрозол не сделал бы ничего такого, чтобы радикально улучшить ее физические данные.

ТРЕТЬЕ – дозировка. Помните, сколько спортсменов «спалилось» на мельдонии, когда разгорелся мельдониевый скандал? Там ведь не только Шарапова попалась – еще целая россыпь наших звезд от конькобежца Павла Кулижникова до шорт-трекиста Семена Елистратова и фигуристки Екатерины Бобровой. В итоге WADA признала, что не до конца изучила вопрос со сроком выведения мельдония из организма и оправдала тех атлетов, в пробах которых это вещество содержалось в незначительных дозах. По факту – оправдала всех. Кроме Шараповой. Там дозировка зашкаливала.

В организме Эррани анастрозол был обнаружен в ничтожном количестве, которое вполне укладывалось в объяснение, предоставленное итальянкой и ее семьей. К тому же новая проба, взятая в начале июня, показала отсутствие вещества в крови теннисистки.

ЧЕТВЕРТОЕ – многих коробит, что Шарапова сразу рассказала о своей положительной допинг-пробе, а Сара продолжала играть полсезона, хотя наверняка знала, что ей грозит дисквалификация. Однако тут палка о двух концах. Мария сыграла на опережение, рассчитывая поднять резонанс публичным «покаянием» и повлиять тем самым на решение трибунала ITF. По крайней мере – это так выглядело. Есть мнение, что не собери тогда Шарапову пресс-конференцию, все могло решиться за закрытыми дверями. Как в случае с Варварой Лепченко, тоже попавшейся на мельдонии, но не выносившей сор из избы и отделавшейся месячным отстранением от WTA-Тура.

Решение Марии было политически неправильным – попытка вызвать жалость у общественности и надавить тем самым на «судей» по ее делу привело к обратной реакции. Чиновники из ITF и WADA пошли на принцип, решив показать – для них неприкасаемых нет. Шарапова ты, не Шарапова – нарушила закон: ответь! К слову, признаем – сама Мария ни разу, ни полсловом не заикнулась, что ее наказание получилось слишком жестким. Зато порадовалась, что его сократили – с 24-х до 15-ти месяцев. Потому что все укладывалось в рамки правил. А правила для того и придуманы, чтобы их соблюдать без оглядки на эфемерные «общепринятые понятия». Понятия-то у всех разные. А закон – один.

Сара, возможно, извлекла урок из истории Шараповой. Не стала выносить сор из избы. Не стала обращаться к болельщикам. Пока разрешали – продолжала играть. Тем более, Эррани давно не в топ-10 – сейчас стоит в конце первой сотни. Пришло время – во всем объяснилась. Наказание все равно заработала. Тут все четко – спортсмен сам несет ответственность за то, что попадет в его организм. Ее же, в конце концов, не оправдали! Просто учли смягчающие обстоятельства. Которые в случае Эррани оказались куда более убедительными, чем у Марии с ее: «Я не уследила, что мельдоний теперь запрещен».

В общем, во всей этой истории – никаких двойных стандартов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Допинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаДопинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаМеждународная теннисная федерация приняла решение дисквалифицировать пойманную на допинге итальянскую спортсменку на два месяца.ИИХФ: В КХЛ допинг обнаружили только у трех игроковМенеджер по коммуникациям Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стайсс прокомментировал сообщения СМИ, что еще одним игроком КХЛ, попавшимся на допинге, был форвард СКА Сергей Плотников.Итальянская теннисистка Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление допингаИтальянская теннисистка Сара Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте организации.Эррани сдала положительный допинг-тест на анастрозол98-я ракетка мира Сара Эррани подозревается в употреблении допинга. По данным издания Corriere della Sera, в допинг-пробе 30-летней итальянской теннисистки, которую она сдала в начале года, обнаружен гормональный стимулятор анастрозол.Пять медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, отобранные у россиян, переданы новым обладателямНачато перераспределение медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, которые были отобраны у россиян. Это связано с дисквалификацией российских спортсменов за употребление допинга.
Футбол
Алексей Поддубский: Было принципиально одержать первую победу, а не обыграть Григоряна
Футбол
Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Акинфеев не примет участия в матче
Футбол
Александр Григорян: «Анжи» доминировал, но был пойман на контратаках
все новости
Сара Эррани
Сара Эрранивсе новости
Допинг
Допинг